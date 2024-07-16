В ЕС порассуждали о способах одержать победу в "гонке за Арктику"

Ледоколы играют решающую роль в борьбе за арктические ресурсы, специалист по вопросам политики Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Альберто Рицци. В своей новой статье для аналитического центра он рассказывает о новой инициативе Евросоюза для укрепления трансатлантических возможностей в строительстве и развертывании этих судов, которая, по его мнению, должна "противостоять амбициям России и Китая".
По мере того как глобальное потепление растапливает ледники, Арктика привлекает интерес крупных держав благодаря своим все более доступным запасам нефти и газа, а также обширным залежам полезных ископаемых, что делает ее новым рубежом глобальной геоэкономической конкуренции. Действительно, и Китай, и Россия видят возможности и расширяют свои полярные возможности.
Пытаясь конкурировать с этими геоэкономическими соперниками, президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Финляндии Александр Стубб недавно в кулуарах 75-го саммита НАТО объявили о создании проекта Icebreaker Collaboratio . Соглашение, получившее название ICE, создаст основу для сотрудничества трех стран в строительстве ледокольных судов, что позволит увеличить количество судов, пригодных для работы в полярных условиях, в ближайшие годы. Ледоколы необходимы для получения доступа в регион, и по мере открытия новых морских путей значение льда будет возрастать. Но для того, чтобы серьезно противостоять китайским и российским инициативам, подписание пакта — это только первый шаг.
План предусматривает строительство "примерно 70-90 судов в ближайшее десятилетие", но достижение этой цели будет непростой задачей. Чтобы дать ему наилучшие шансы, стороны, подписавшие ICE, должны:
Ледоколы предоставляют европейцам важнейшие возможности. В то время как западные компании уступают Китаю большую часть своих судостроительных мощностей, ледоколы являются нишевым активом, который будет становиться все более актуальным по мере таяния ледяных шапок. Благодаря ICE европейские страны могут сохранить геоэкономические рычаги влияния на расширяющемся рынке: расширение сотрудничества будет стимулировать инновации и позволит Европе лучше удовлетворять растущий спрос на полярные суда. Хотя ледоколы и менее футуристичны, чем чипы или искусственный интеллект, они станут еще одним компонентом экономической конкуренции, и европейцы должны использовать все имеющиеся у них карты для расширения своих возможностей.
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