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Дмитрий Плотников
Мёртвая петля для Киева. Что будет с конфликтом на Украине, если парочка Трамп — Вэнс заедет в Белый дом

Трамп ещё со времён первого президентского срока точит зуб на Китай

3:58
Мир

Сейчас уже в открытую заговорили о победе Дональда Трампа осенью.

Трамп ещё со времён первого президентского срока точит зуб на Китай
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Многие, в том числе и в Киеве предрекают радикальные изменения в политике США.

А на вопросы, что же будет с конфликтом на Украине, если пара Трамп — Вэнс (заявленный сегодня кандидатом на пост вице-президента) придёт в Белый дом, и не слишком ли горячатся те, кто предрекает разворот в политике Вашингтона, в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил политолог, доцент кафедры истории и теории политики, факультет политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Бубнов.

Итак, что же будет, если пара Трамп — Вэнс придет в Белый дом?

"Изменения однозначно будут. Изменения будут, поскольку они Трампом анонсированы. Как мне представляется, ключевое отличие будет в том, что они попробуют этот конфликт заморозить, и не факт, что для на выгодных для России условиях, но, во всяком случае, они попробуют изменить стратегию разжигания конфликта, использования Украины как тарана для ослабления России.

Они попробуют притушить его и хотят, по всей видимости, отказаться от открытого использования Украины против России. Если это так, то, на мой взгляд, это для нас будет достаточно положительно".

А если они Украину исключат из сферы давления на Россию, может быть, они придумают другое?

"Конкуренция не будет прекращаться. Но Трамп ещё со времён своего первого президентского срока считает Китай более существенной угрозой. Если у них произойдёт переориентация на Китай, то у России появляется возможность поучаствовать в торговле вокруг условий, на которых на Россию перестанут давить. И сильно использовать Украину как таран".

Но они могут найти другие способы давить на Россию?

"Расслабляться нам, безусловно, не стоит. Но если открытую фазу конфликта действительно на более-менее приемлемых для нас условиях прекратят, то это, разумеется, нам хорошо. Плюс постоянно сохраняется угроза перерастания конфликта в более полномасштабный, включая ядерный. Если Трамп проявит здесь благоразумие или отведет мир от края этой пропасти, это будет очень хорошо".

Это реально, что Трамп в таком ключе поведёт свою политику?

"Будем надеяться. После покушения на него, мне кажется, у него появляется дополнительная мотивация отомстить этому глубинному государству, которое мы ещё называем deep state. Если во время первого президентского срока "они" его практически полностью контролировали, то после попытки убийства Трамп может вполне "отвязаться".

Досье

Джей Ди Вэнс родился 2 августа 1984 года в Миддлтауне, штат Огайо, в семье с ирландскими и шотландскими корнями. Вырос в бедной семье, столкнувшись с множеством трудностей, включая проблемы с наркотиками и алкоголизмом в семье. Окончил государственную школу, поступил в Общественный колледж.

После службы в морской пехоте США, где он принимал участие в операции в Ираке, Вэнс поступил в Университет штата Огайо, который он окончил с отличием, а затем получил юридическое образование в Йельском университете.

В 2021 году объявил о своем намерении баллотироваться на место в Сенате США от штата Огайо. Его кандидатуру поддержал Трамп, что значительно укрепило его позиции.

В 2022 году избран сенатором. В Сенате он занялся вопросами, касающимися экономики, здравоохранения и нацбезопасности. Вэнс известен своими консервативными взглядами и поддержкой политики Трампа, включая вопросы миграции и торговли.

Кто такой сенатор Джей Ди Вэнс — кандидат Трампа в вице-президенты США
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина дональд трамп
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