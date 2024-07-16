Игра в обиженку. Киев не может простить Индии её хорошие отношения с Россией

Пока Украина воюет с Россией, ей можно хамить даже крупным игрокам

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Накануне посла Украины вызвали в МИД Индии после слов Владимира Зеленского, назвавшего встречу премьера Нарендры Моди с президентом Владимиром Путиным — "огромным разочарованием" и "ударом по мирным усилиям".

Фото: commons.wikimedia.org by Kalyan Shah, CC BY-SA 3.0

Также Индия отложила совместное заседание с Украиной "по культуре".

А насколько же важны контакты Украины и Индии, как Киев зависит от Нью-Дели и чем грозит киевскому режиму хамство в отношении таких крупных игроков?

На эти и другие вопросы в беседе с уорреспондентом Pravda.Ru ответил главный научный сотрудник Института востоковедения

РАН, профессор кафедры востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Сергей Лунёв.

А насколько важны контакты Индии и Украины?

"Украинские и индийские отношения, конечно, очень слабы развиты. Потому что уровень их торговли достаточно низок. Культурные связи тоже очень низкие, поскольку всё наследие Советского Союза в культурной сфере перекочевали к России. Украине здесь практически ничего не осталось. Но на Украине особо и исследователей Южной Азии или Индии конкретно не было. Были военно-политические контакты, но в основном они были в 90-х годах. И было связано это с тем, что тогда Россия очень задерживала поставки вооружения в Индию, включая запчасти, а эти запасные части индийцы брали с Украины. Но сейчас ситуации такой нет. Были амбициозные планы у украинцев по продаже танков в Южную Азию, не только в Индию, но и в Пакистан. Было много разговоров. Но это 90-е годы. Сейчас контактов почти нет. Поэтому уровень индийско-украинских отношений весьма низок. Но поскольку Индия уже превратилась в мировую державу, то Украине, естественно, важны её подходы. Отсюда и болезненная реакция на то, что свой первый визит Моди устроил после третьей своей победы на выборах. И это, конечно, знаковая вещь. Потому что первые два раза Моди ездил в малые южные страны. А сейчас — в Россию. Так что обиду украинцев понять можно. Но сделать они ничего не могут".

Киев зависит от Нью-Дели?

"Нет, никак не зависит. Там единственное, что было в достаточной степени развито, это сотрудничество в образовательной сфере. Это связано с тем, что в советский период очень многие индийцы направлялись на Украину. Но тогда это был Советский Союз. И, пожалуй, единственная сфера, где более хорошо развиты контакты — это в сфере образования. Так что на Украине училось даже больше индийских студентов, чем в России. Но эти связи тоже оказались во многом нарушены после начала СВО. Кстати, Индию на Украине тогда на первом этапе больше всего беспокоил вопрос положения индийских студентов. Там их порядка 15 тысяч было. Сейчас этот вопрос урегулирован. Так что Украина от Индии не зависит, а Индия от Украины вообще никак не зависит".

А зачем тогда Зеленский играет "в обиженку"?

"Это его обида на наши отношения. Индию считают во всем мире, если не мировой, то восходящей державой. Её позиция в этом плане очень важна по украинскому вопросу. Индия склонна в СНГ поддерживать, прежде всего, Россию. А Россия, за исключением первой половины 90-х годов, всегда поддерживала позицию Индии в Южной Азии. Ещё в 1992 году, когда вопрос поднимался по Севастополю, который, кстати, незаконно перешел Украине, поскольку был городом центрального подчинения, Индия нас поддержала".

Чем грозит киевскому режиму "хамство" в отношении такого крупного игрока?

"У них нервы, очевидно, сдают. Но мы же знаем, что Украина отличалась хамством даже в отношении своих основных союзников — США, Германии. Так что это неудивительно. Это подходы украинского режима — хамство, в том числе и к тем государствам, которые их поддерживают. Вспомните, именовали Шольца "ливерной колбасой". Это же вопиющие вещи. Так что это не только Индии касается. Но пока они воюют с Россией, им всё можно".