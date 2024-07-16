Дональд Трамп выбрал преемника. При Джеймсе Вэнсе США будут считаться с Россией, потому что российская армия ударила по Украине первой и сильно. Китаю это ещё предстоит показать.
Сенатор от Огайо Джеймс Дэвид (Джей Ди) Вэнс, которого кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выбрал своим вице-президентом, заявил, что Вашингтон начнёт переговоры с Россией и Украиной о мире, а Трамп будет готов лично вступить в диалог с Москвой по Украине без посредников.
"Трамп будет вести переговоры с Россией и Украиной, чтобы быстро завершить эту войну и Америка могла сосредоточиться на реальной проблеме — Китае. Это самая большая угроза для нашей страны, и мы полностью отвлеклись от неё", — сказал он Fox News.
Вэнс отметился попыткой заблокировать законопроект об увеличении украинской помощи в этом году в сенате. Сенатор утверждает, что американская поддержка Украины неоправданно затратна, и называет возвращение Украины к границам 1991 года "фантастикой".
В феврале 2024 года Вэнс сказал Politico, что США необходимо пересмотреть свою поддержку Киева, и пропустил встречу делегации Украины с сенаторами.
Он упрекнул администрацию Джозефа Байдена за отказ от переговоров с Россией, назвав его "абсурдным", поскольку Запад никогда не сможет производить достаточно оружия, чтобы сделать победу ВСУ возможной.
В СМИ приводится такая цитата Вэнса от 2022 года:
"Я должен быть с вами честен, мне всё равно, что произойдёт с Украиной так или иначе".
По его мнению, война в Газе должна прекратиться как можно скорее, чтобы дать возможность "израильтянам и суннитским арабским государствам" сформировать единый фронт против Ирана.
Удары США по иранским прокси он назвал "слабыми небольшими бомбардировками".
"Самая важная часть доктрины внешней политики Трампа заключается в том, что вы не вводите в бой американские войска, если в этом нет реальной необходимости, но когда это происходит, вы бьёте, и бьёте сильно", — сказал бывший морской пехотинец США.
"Если вы собираетесь ударить иранцев, бейте их сильно", — добавил он.
То есть США при Байдене воюют слабо, больше говорят. А вот Путин ударил по Украине первым и сильно, и это Вэнс уважает.
Сенатор также утверждал, что производство ракет системы Patriot для Украины лишит Тайвань такого оружия в случае "китайского вторжения".
Вэнс — один из самых антикитайских политиков в США, он будет ставить на союз с РФ в сдерживании Китая. Это запоздалое решение, но России это даст неоспоримые преимущества в переговорах с китайцами, которые всё время алчно требуют дисконтов на российское сырьё.
Война за Тайвань в ближайшие годы кажется неизбежной.
Трамп фактически назначил сенатора от Огайо своим преемником. В случае победы Трампа Вэнс — наиболее вероятный кандидат от республиканцев на президентских выборах в 2028 году.
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