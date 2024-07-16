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Любовь Степушова
Россия ударила первой и сильно. Это преемник Дональда Трампа Джеймс Вэнс уважает

При Вэнсе Россия будет пользоваться уважением США, так как "ударила сильно"

3:47
Мир

Дональд Трамп выбрал преемника. При Джеймсе Вэнсе США будут считаться с Россией, потому что российская армия ударила по Украине первой и сильно. Китаю это ещё предстоит показать.

При Вэнсе Россия будет пользоваться уважением США, так как "ударила сильно"
Фото: JD Vance by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0

Дуэт Трамп — Вэнс предпочитает переговоры о мире с Россией

Сенатор от Огайо Джеймс Дэвид (Джей Ди) Вэнс, которого кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выбрал своим вице-президентом, заявил, что Вашингтон начнёт переговоры с Россией и Украиной о мире, а Трамп будет готов лично вступить в диалог с Москвой по Украине без посредников.

"Трамп будет вести переговоры с Россией и Украиной, чтобы быстро завершить эту войну и Америка могла сосредоточиться на реальной проблеме — Китае. Это самая большая угроза для нашей страны, и мы полностью отвлеклись от неё", — сказал он Fox News.

Вэнс отметился попыткой заблокировать законопроект об увеличении украинской помощи в этом году в сенате. Сенатор утверждает, что американская поддержка Украины неоправданно затратна, и называет возвращение Украины к границам 1991 года "фантастикой".

В феврале 2024 года Вэнс сказал Politico, что США необходимо пересмотреть свою поддержку Киева, и пропустил встречу делегации Украины с сенаторами.

Он упрекнул администрацию Джозефа Байдена за отказ от переговоров с Россией, назвав его "абсурдным", поскольку Запад никогда не сможет производить достаточно оружия, чтобы сделать победу ВСУ возможной.

В СМИ приводится такая цитата Вэнса от 2022 года:

"Я должен быть с вами честен, мне всё равно, что произойдёт с Украиной так или иначе".

Если бить, то первым и сильно

По его мнению, война в Газе должна прекратиться как можно скорее, чтобы дать возможность "израильтянам и суннитским арабским государствам" сформировать единый фронт против Ирана.

Удары США по иранским прокси он назвал "слабыми небольшими бомбардировками".

"Самая важная часть доктрины внешней политики Трампа заключается в том, что вы не вводите в бой американские войска, если в этом нет реальной необходимости, но когда это происходит, вы бьёте, и бьёте сильно", — сказал бывший морской пехотинец США.

"Если вы собираетесь ударить иранцев, бейте их сильно", — добавил он.

То есть США при Байдене воюют слабо, больше говорят. А вот Путин ударил по Украине первым и сильно, и это Вэнс уважает.

Вэнс развяжет войну с Китаем

Сенатор также утверждал, что производство ракет системы Patriot для Украины лишит Тайвань такого оружия в случае "китайского вторжения".

Вэнс — один из самых антикитайских политиков в США, он будет ставить на союз с РФ в сдерживании Китая. Это запоздалое решение, но России это даст неоспоримые преимущества в переговорах с китайцами, которые всё время алчно требуют дисконтов на российское сырьё.

Война за Тайвань в ближайшие годы кажется неизбежной.

Трамп фактически назначил сенатора от Огайо своим преемником. В случае победы Трампа Вэнс — наиболее вероятный кандидат от республиканцев на президентских выборах в 2028 году.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы украина дональд трамп
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