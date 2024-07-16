Новый британский премьер Кир Стармер созывает совещание стран-интересантов для организации пиратских захватов российских кораблей.
Премьер-министр Британии Кир Стармер начал свою деятельность с разрешения ВСУ бить в глубину российской территории британскими ракетами.
В четверг, 18 июля, он проведёт совещание Европейского политического сообщества, где предложит план борьбы с "российским теневым флотом", пишет Bloomberg.
Называется он "теневым", потому что не застрахован по западным правилам и поэтому якобы "непрозрачен" и несёт "угрозы для экологии". Но в портах приёмки танкеров страховка, оформленная в РФ или азиатских странах, признана действительной, раз суда обслуживаются.
Совершенно не понятно, почему только британские страховки имеют силу, с точки зрения Стармера, хотя его озабоченность понятна: главные мировые страховщики — британцы, и они теряют миллиардные доходы.
Согласно проекту резолюции совещания, как пишет Bloomberg, страны-интересанты намерены обмениваться информацией о российском флоте "для координации ответов на риски, создаваемые его судами и посредниками, а также для работы с частным сектором и другими заинтересованными сторонами в сфере морского судоходства для устранения угрозы".
В документе также говорится, что должностные лица и эксперты из разных стран создадут и проведут встречу для срочного "принятия конкретных мер".
Какие это страны — вполне известно, хотя агентство их не называет. Это
которые озабочены "экологической безопасностью" Финского залива и Балтийского моря, а также США и их союзники в АТР —
Минфин США уже санкционировал 35 российских судов из 53. Сорок одно судно из 53 — танкеры. Это составляет около 7,5% флота судов, "наблюдаемых при загрузке российской сырой нефти с начала 2023 года", пишет Bloomberg, опираясь на свои данные.
Агентство считает, что в качестве "конкретных мер" будут дополнительные санкции, но это не так. Всё идёт к пиратству, которым Британия промышляла веками.
Так как подсанкционные суда борются с ограничениями:
то новые "конкретные меры" с участием "частного сектора" (пиратов в лице ЧВК) могут означать только одно — силовое задержание с проверкой документов и последующим арестом.
И под эти действия уже готова юридическая база — под предлогом проверки судна на "экологичность".
Это называется пиратство, и, несомненно, капитаны танкеров будут нанимать вооружённую охрану, чтобы ликвидировать пиратов.
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