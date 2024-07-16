Британия возвращается к пиратским захватам на море, которыми она промышляла веками

Премьер Британии Стармер угрожает российскому судоходству новыми "конкретными мерами"

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Новый британский премьер Кир Стармер созывает совещание стран-интересантов для организации пиратских захватов российских кораблей.

Фото: commons.wikimedia.org by Conquistador, CC BY 3.0

Стармер объединяет усилия по борьбе с российским торговым флотом

Премьер-министр Британии Кир Стармер начал свою деятельность с разрешения ВСУ бить в глубину российской территории британскими ракетами.

В четверг, 18 июля, он проведёт совещание Европейского политического сообщества, где предложит план борьбы с "российским теневым флотом", пишет Bloomberg.

Называется он "теневым", потому что не застрахован по западным правилам и поэтому якобы "непрозрачен" и несёт "угрозы для экологии". Но в портах приёмки танкеров страховка, оформленная в РФ или азиатских странах, признана действительной, раз суда обслуживаются.

Совершенно не понятно, почему только британские страховки имеют силу, с точки зрения Стармера, хотя его озабоченность понятна: главные мировые страховщики — британцы, и они теряют миллиардные доходы.

Российская угроза должна быть устранена "конкретными мерами"

Согласно проекту резолюции совещания, как пишет Bloomberg, страны-интересанты намерены обмениваться информацией о российском флоте "для координации ответов на риски, создаваемые его судами и посредниками, а также для работы с частным сектором и другими заинтересованными сторонами в сфере морского судоходства для устранения угрозы".

В документе также говорится, что должностные лица и эксперты из разных стран создадут и проведут встречу для срочного "принятия конкретных мер".

Какие это страны — вполне известно, хотя агентство их не называет. Это

Дания,

Финляндия,

Швеция,

Германия,

Польша,

страны Прибалтики,

которые озабочены "экологической безопасностью" Финского залива и Балтийского моря, а также США и их союзники в АТР —

Япония,

Южная Корея,

Филиппины.

Минфин США уже санкционировал 35 российских судов из 53. Сорок одно судно из 53 — танкеры. Это составляет около 7,5% флота судов, "наблюдаемых при загрузке российской сырой нефти с начала 2023 года", пишет Bloomberg, опираясь на свои данные.

Британия возвращается к пиратству

Агентство считает, что в качестве "конкретных мер" будут дополнительные санкции, но это не так. Всё идёт к пиратству, которым Британия промышляла веками.

Так как подсанкционные суда борются с ограничениями:

меняют названия,

порты приписки,

флаги,

отключают транспондеры,

перегружают нефть в море, —

то новые "конкретные меры" с участием "частного сектора" (пиратов в лице ЧВК) могут означать только одно — силовое задержание с проверкой документов и последующим арестом.

И под эти действия уже готова юридическая база — под предлогом проверки судна на "экологичность".

Это называется пиратство, и, несомненно, капитаны танкеров будут нанимать вооружённую охрану, чтобы ликвидировать пиратов.

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