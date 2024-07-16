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Любовь Степушова
Британия возвращается к пиратским захватам на море, которыми она промышляла веками

Премьер Британии Стармер угрожает российскому судоходству новыми "конкретными мерами"

3:32
Мир

Новый британский премьер Кир Стармер созывает совещание стран-интересантов для организации пиратских захватов российских кораблей.

Премьер Британии Стармер угрожает российскому судоходству новыми "конкретными мерами"
Фото: commons.wikimedia.org by Conquistador, CC BY 3.0

Стармер объединяет усилия по борьбе с российским торговым флотом

Премьер-министр Британии Кир Стармер начал свою деятельность с разрешения ВСУ бить в глубину российской территории британскими ракетами.

В четверг, 18 июля, он проведёт совещание Европейского политического сообщества, где предложит план борьбы с "российским теневым флотом", пишет Bloomberg.

Называется он "теневым", потому что не застрахован по западным правилам и поэтому якобы "непрозрачен" и несёт "угрозы для экологии". Но в портах приёмки танкеров страховка, оформленная в РФ или азиатских странах, признана действительной, раз суда обслуживаются.

Совершенно не понятно, почему только британские страховки имеют силу, с точки зрения Стармера, хотя его озабоченность понятна: главные мировые страховщики — британцы, и они теряют миллиардные доходы.

Российская угроза должна быть устранена "конкретными мерами"

Согласно проекту резолюции совещания, как пишет Bloomberg, страны-интересанты намерены обмениваться информацией о российском флоте "для координации ответов на риски, создаваемые его судами и посредниками, а также для работы с частным сектором и другими заинтересованными сторонами в сфере морского судоходства для устранения угрозы".

В документе также говорится, что должностные лица и эксперты из разных стран создадут и проведут встречу для срочного "принятия конкретных мер".

Какие это страны — вполне известно, хотя агентство их не называет. Это

  • Дания,
  • Финляндия,
  • Швеция,
  • Германия,
  • Польша,
  • страны Прибалтики,

которые озабочены "экологической безопасностью" Финского залива и Балтийского моря, а также США и их союзники в АТР —

  • Япония,
  • Южная Корея,
  • Филиппины.

Минфин США уже санкционировал 35 российских судов из 53. Сорок одно судно из 53 — танкеры. Это составляет около 7,5% флота судов, "наблюдаемых при загрузке российской сырой нефти с начала 2023 года", пишет Bloomberg, опираясь на свои данные.

Британия возвращается к пиратству

Агентство считает, что в качестве "конкретных мер" будут дополнительные санкции, но это не так. Всё идёт к пиратству, которым Британия промышляла веками.

Так как подсанкционные суда борются с ограничениями:

  • меняют названия,
  • порты приписки,
  • флаги,
  • отключают транспондеры,
  • перегружают нефть в море, —

то новые "конкретные меры" с участием "частного сектора" (пиратов в лице ЧВК) могут означать только одно — силовое задержание с проверкой документов и последующим арестом.

И под эти действия уже готова юридическая база — под предлогом проверки судна на "экологичность".

Это называется пиратство, и, несомненно, капитаны танкеров будут нанимать вооружённую охрану, чтобы ликвидировать пиратов.

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Вот кто поджигает Европу: Геворгян о планах Британии воссоздать империю
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы экология великобритания
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