Западу не удастся обхитрить Индию — востоковед Борис Волхонский

Востоковед Волхонский: "Голубая мечта Запада — вовлечь Индию в свою упряжку"

12:25 Your browser does not support the audio element. Мир

Как встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина повлияет на политический расклад в мире, Pravda.Ru рассказал доцент Института стран Азии и Африки Московского Государственного Университета имени Ломоносова Борис Волхонский.

Результаты визита в России премьер-министра Индии

— Похоже, визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию был грандиозным и очень успешным. Западная пресса преподнесла это таким образом: Моди — недруг Запада, Моди переметнулся к России. Нарендра Моди на встрече с нашим президентом сказал: "Россия — надёжный друг Индии в любую погоду". Во многих областях достигнуты конкретные договорённости, в частности в атомной энергетике, в военной, медицинской, фармакологической сферах. Даже с Китаем такого нет.

— Я не стал бы сравнивать отношения России с Индией с отношениями России с Китаем, всё-таки это несколько разные истории. Если говорить об экономике, то с Китаем у нас гораздо больший товарооборот, инвестиционные и прочие связи. А что касается успеха, то, действительно, визит был крайне успешный.

Сам факт, что Моди выбрал Россию в качестве своего первого зарубежного визита после назначения на новый, третий, срок в должности премьер-министра, говорит о том, что Индия послала очень явный, очевидный и недвусмысленный сигнал миру: её внешняя политика не будет зависеть от колебаний конъюнктуры, от давления извне. Индия будет развивать партнёрские отношения со всеми странами там, где ей это выгодно с точки зрения её национальных интересов.

Действительно, договорённости, достигнутые во время этого визита, охватывают широчайший спектр вопросов. Но эффект от многих из них мы почувствуем не сразу: мы договорились о совместном производстве кораблей, а это процесс, наверное, не одного-двух дней. Но тем не менее то, что совместное производство кораблей будет и на территории России, и на территории Индии, доказывает наши крепнущие деловые связи.

Фармакология — это обширнейшее поле для сотрудничества, потому что Индия — крупнейший производитель дженериков.

Можно ещё упомянуть договорённости в финансовой сфере, потому что многие банки в Индии всё-таки опасаются вести транзакции с российскими банками, находящимися под санкциями. Этот сигнал, поданный на высшем уровне, говорит о том, что лидеры двух государств дают какие-то гарантии против таких санкций.

Эти договорённости, впрочем, не означают, что Индия закрывает сотрудничество с Западом, потому что для Индии на первом месте остаются её национальные интересы.

Незадолго до приезда в Москву Моди побывал на саммите "большой семёрки", где встречался со многими лидерами западных стран. И сотрудничество Индии с Россией вовсе не исключает её сотрудничество с Западом — после Москвы Моди полетел в Австрию. Индия развивает многовекторную внешнюю политику, и России здесь отводится одно из первых мест.

"Украина для Индии — чужая война"

— На Западе ждали, что Моди не будет обнимать, как там пишут, "своими фирменными медвежьими объятиями" Владимира Владимировича. Почему Моди не волнует украинский вопрос?

— Вы знаете, Украина для Индии — это чужая война. Она, конечно, косвенно влияет и на Индию: когда у нас закрылся экспорт продовольствия, в числе многих других стран пострадала и Индия, куда Россия некоторое время не могла вывозить своё зерно.

Кроме того, для Индии вопрос территориальной целостности государства — очень болезненный, Индия сама в этом отношении несколько уязвима. Поэтому ожидать от Моди, что он с лёгкостью признает воссоединение Крыма с Россией или присоединение новых регионов, наверное, не приходится.

Индия в течение всего конфликта занимала позицию благожелательного нейтралитета, при всех голосованиях Генеральной Ассамблеи (а тогда Индия была членом Совета Безопасности) она воздерживалась от антироссийских резолюций, и это, наверное, был максимум того, что мы можем ожидать от неё. Индия участвовала в швейцарской тусовке, в швейцарском сборище, была представлена чиновником не самого высокого уровня — туда не ездили ни Моди, ни министр иностранных дел. И итоговую резолюцию Индия не подписала. Это говорит о том, что, в общем-то, Индия не готова вступать в лагерь антироссийских сил, и это свидетельствует о её многовекторности.

Индия в ШОС и БРИКС

— Почему Моди не поехал на саммит ШОС, где были все высшие руководители и, в том числе, приглашённые гости — Эрдоган и эмир Катара?

— Здесь нет проблемы. В те дни, когда проходил саммит ШОС, Моди утверждался в должности премьер-министра, ему надо было присутствовать в парламенте. А непосредственно в день проведения ШОС он выступал перед парламентом с программной речью. Это для него было первостепенно. На ШОС присутствовал министр иностранных дел, это довольно обычная практика. У нас тоже Сергей Лавров периодически замещает президента на некоторых саммитах, поэтому здесь не было какого-то жеста со стороны Индии.

— Китай и Индия играют одни из первых ролей в объединениях ШОС и БРИКС, но между ними существуют противоречия, в частности территориальный спор, они не очень доверяют друг другу. Собственно, Запад на этом и играет. Как вы считаете, сумеют ли эти две страны наладить свои отношения, чтобы двигать вперёд альтернативные блоки, формировать новую политическую повестку?

— Начнём с того, что идея треугольника Россия — Индия — Китай, или РИК, была высказана ещё в 1999 году Евгением Примаковым. Тогда её многие высмеяли, сказали, что, учитывая взаимоотношения Индии и Китая, такой треугольник нежизнеспособен.

Как показала практика, именно этот треугольник стал основой БРИКС, именно этот треугольник составляет опору в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Взаимоотношения Индии и Китая

Несмотря на все противоречия, которые существуют между Индией и Китаем, по глобальным вопросам их позиции совпадают:

обе стороны не приемлют монополярное мироустройство, выступают за развитие альтернативных центров силы.

Но проблемы, конечно, есть: не решён до конца пограничный вопрос. Хотя это вопрос не сегодняшнего и даже не вчерашнего дня, он очень давний, связанный ещё с колониальным наследием, когда границы проводились произвольно по карте. Но он постепенно решается.

В 2023 году Индия признала суверенитет Китая над Тибетом, а Китай, в свою очередь, признал суверенитет над штатом Сикким. Остались какие-то территориальные споры.

Китай оккупирует часть территории исторической области Кашмир, Китай претендует на территорию штата Аруначал-Прадеш, который считается южным Тибетом.

Но пока это не мешает развитию торгово-экономических отношений между Индией и Китаем. Китай последние пару лет занимает второе место среди внешнеэкономических партнёров Индии, до этого он был главным партнёром Индии. Здесь очень многослойные решения, разноплановые взаимодействия на уровне политической риторики. Когда какая-нибудь годовщина каких-то боевых действий — сразу в индийской печати начинается активная кампания, потому что антикитайские настроения в обществе всё-таки есть. Но на государственном уровне две страны микшируют свои разногласия. Более того, когда Моди ещё не был премьер-министром Индии, а занимал должность главного министра штата Гуджарат, он фактически совершил там экономическое чудо: превратил отсталую провинцию в лидера экономического развития всей страны. Как он это сделал? Он неоднократно ездил в Китай и перенимал китайский опыт.

Да, действительно, Запад пытается играть на противоречиях, Индия вступила в Азиатско-Тихоокеанский, или Индо-Тихоокеанский, квартет QUAD (США, Австралия, Япония, Индия), но рассматривает этот формат как площадку для экономического взаимодействия. А в более агрессивный блок AUKUS (Австралия, Соединённое Королевство Великобритания и Соединённые Штаты) Индия не вступила. Она всячески демонстрирует, что не готова вступать в союзы, направленные против третьих стран.

Почему Запад считает врагом Китай, а не Индию

— У России с Индией всегда были отличные отношения начиная со времён Леонида Брежнева, с Китаем же у нас происходили военные столкновения, можно вспомнить культурную революцию и т. д. По основным стратегическим направлениям и в военной области у нас с Индией гораздо более перспективные отношения, с Китаем ничего такого нет: ни самолётов, ни кораблей. И АЭС мы будем строить в Индии, и многие другие прорывные направления с Индией просматриваются. Запад почему-то считает своим стратегическим конкурентом именно Китай, а не Индию, во многом имея в виду отношения России и Китая. Мне кажется, отношения России и Индии гораздо более опасны для Запада, но он почему-то в упор этого не видит.

— Вы верно отразили картину. Китай — очевидный, открытый и несомненный конкурент Запада.

Китай по паритету покупательной способности сейчас — первая экономика мира, есть все перспективы, чтобы он обошёл и по номиналу Соединённые Штаты.

Китай — безусловно, один из лидеров и в области высоких технологий.

Наше сотрудничество с Китаем, как вы правильно отметили, по большому счёту заключается в том, что мы из Китая импортируем высокотехнологичную продукцию, а туда гоним ресурсы.

У Индии немножко другой статус в мире, Индия не решила гораздо большее количество внутренних проблем, чем Китай.

Китай полностью устранил бедность, в Индии пока сотни миллионов людей находятся за чертой бедности.

Китай более самодостаточен, ему меньше нужна помощь других стран, он сам готов помочь и даже распространить свою экспансию на внешний мир. У Индии таких амбиций по распространению своего политического и экономического опыта вовне пока нет.

Индия заинтересована в помощи извне, и Россия готова предложить сотрудничество в сфере атомной энергетики — это наша традиционная сфера. Два крупных энергоблока уже работают, несколько строится, и было заявлено о том, что Россия готова в другой локации построить ещё несколько энергоблоков, плавучие атомные электростанции — это тоже, в общем, очень перспективная вещь. А Индия, как один из крупнейших импортёров энергоносителей, всё-таки заинтересована в решении своих энергетических проблем, в том числе для повышения производства.

Что касается глобального расклада. Поскольку Китай — это откровенный конкурент Запада, то, естественно, Запад ищет какие-то рычаги для ограничения его влияния.

Голубая мечта Запада — вовлечь Индию в свою упряжку, поэтому в отношении Индии Запад проводит политику кнута и пряника, в большей степени пока полагаясь на пряник.

Хотя не так давно Индия была включена, наряду с Россией и Китаем, в госдеповский список стран, в которых преследуются религиозные меньшинства. Это, безусловно, вызвало негативную реакцию в Индии. Поэтому пока Запад пытается сыграть на китайско-индийских противоречиях для того, чтобы Индия стала одним из рычагов его политики в Азии. Но это не очень получается, потому что внешняя политика Индии направлена на сохранение независимости и суверенитета.