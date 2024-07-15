Армия Украины распадается: единоначалия нет, в победу никто не верит

Кризис управления в ВСУ нарастает: седьмой комбриг скоро будет снят с должности

В ВСУ начались брожения. Солдаты не выполняют приказы, командиров среднего звена снимают с должности, главком ВСУ Александр Сырский "ждёт капитуляции".

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0

Командование ВСУ не верит в победу

Ранее "сильный военачальник", главком ВСУ Александр Сырский, перестал им быть.

Депутат парламента Марьяна Безуглая считает, что он готов капитулировать перед Россией, поскольку "не верит в победу украинской армии", а тянет время, ожидая переговоров, одновременно теряя в боях "тысячи украинских солдат". Украинские политические и военные ресурсы считают, что Безуглая этими обвинениями выполняет заказ Владимира Зеленского и создаёт общественное мнение.

Ранее по её дискредитирующим постам был снят с должности главком Валерий Залужный.

Эта паника означает, что Сырский в армии — не один так думает, всё командование ВСУ не верит в успех на поле боя и это доносят до Зеленского надзиратели в войсках. Сырского несложно понять: Запад ставит задачу идти в новое наступление, а в армии ощущаются потери, нет резервов, фронт до сих пор не удаётся стабилизировать.

В воскресенье, 14 июля, ВС РФ освободили Урожайное, которое со Старомайорским и Работиным были главными завоеваниями ВСУ в прошлом году. Тяжёлая ситуация для ВСУ сложилась сегодня под Харьковом, на покровском направлении, возле Торецка и Часова Яра.

Комбриги в ВСУ снимаются с должности один за другим

Как командовать, если по цепочке ставятся "фантастические задачи". Об этом заявила в соцсети украинская журналистка Анна Калюжная. По её словам, комбригу 24-й бригады, которая обороняет Часов Яр, после потери микрорайона "Канал" поставили задачу контратаковать. Но он отказался, ссылаясь на нехватку людей, техники и боеприпасов, а также на общую нереалистичность поставленной задачи. Итог разборок — его сняли с должности.

Также известна история командира третьей роты 206-го батальона ТРО Романа Кулика, который заявил, что "старшие начальники повально не могут или отказываются объективно оценивать возможности подчинённого личного состава".

"В результате такой близорукости/ тупости/ преступной халатности фантастические задачи не выполняются, люди гибнут, выпадают из строя, а когда аппетиты уменьшаются и доходит до реалистичных задач — уже некому их выполнять", — пишет Кулик.

Солдаты ВСУ потеряли боевой дух

Командиры среднего звена неслучайно имеют такой настрой: солдаты отказываются выполнять их приказы.

Так считает медик ВСУ Екатерина Полищук. В соцсети она пишет, что "тысячи военнослужащих отказываются выполнять боевые задачи" под руководством командира 59-й бригады Богдана Шевчука. Она требует провести служебную проверку по фактам "преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава, устранения всех несогласных командиров, угнетения боевого духа и унижения личного состава".

И Сырский направил такую инспекцию. Скорее всего, данного комбрига будут снимать за отступление из Красногоровки и за оперативное окружение района от Карловки до Невельского. И это будет уже седьмой отстранённый комбриг в ВСУ за последний месяц с учётом снятых комбригов в 24-й, 14-й, 65-й, 79-й, 43-й, 68-й бригадах.

Украину ждёт капитуляция по сценарию 1945 года

Украинский аналитик Константин Машовец пишет в Telegram, что в "батальонно-бригадном звене боевого управления" командиры не владеют информацией как у себя, так и у противника. По его словам, в армии отсутствует единоначалие — у командиров есть "целая куча подчинённых, которые лучше знают, как нужно командовать или имеют другую точку зрения". В результате ВСУ отступают.

Объективно это так, так как в последнее время российские подразделения клиньями заходят намного глубже за линию обороны противника, не боясь контратак.

Настроения в низовых звеньях ВСУ таковы, что армия на грани распада, она ориентируется на настроения в своих семьях, где хотят мира любой ценой. Это приведёт к капитуляции режима Зеленского по сценарию 1945 года.

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