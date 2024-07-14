Украинские террористы могли организовать покушение на Трампа

ФБР в ходе расследования покушения на Трампа выйдет на киевский режим

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Покушение на Дональда Трампа — в интересах киевского режима, как никого другого. Выйти в ходе следствия на украинских террористов — отличный выход для Вашингтона.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Вашингтон создал террористическое государство — Украину

США вырастили в Киеве террористический режим, который готовит теракты против первых лиц государств.

Владимир Зеленский не раз заявлял, что хочет убить российского президента Владимира Путина - в интервью The Sun и несколько дней назад, выступая на мероприятии в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов) в интервью NV заявил о готовящихся покушениях на российского лидера и сожалел, что предыдущие не удались.

Французский телеканал France 24 сообщал, что Буданов готовил группу киллеров для ликвидации президента Эмманюэля Макрона, поэтому он отказался от визита в Киев в феврале.

В Польше, да и в самих США, обвиняют "украинскую террористическую группу" под руководством ныне посла в Лондоне Валерия Залужного в подрыве "Северных потоков", а это не "фунт изюма съесть".

Зеленский знает, что Трамп его уничтожит

Для Украины приход к власти Дональда Трампа смерти подобен, а по всем опросам, Трамп уже неотвратимо побеждает.

Кандидат на президентство от Республиканской партии не раз заявлял, что у него есть план "быстрого" мира на Украине, который не подходит Зеленскому. Он состоит в значительной сокращении помощи Киеву — и только в виде кредитов, а это неминуемое банкротство. НАТО при Трампе потеряет актуальность, так как он намерен договариваться "с сильными парнями — Путиным и Си".

"Киев не пойдет на компромисс с Россией ради прекращения боевых действия", — заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак, оценивая план Трампа, пишет Reuters.

Ермак заверил, что Украина, в любом случае, будет воздействовать на Белый дом, чтобы он продолжал помогать Киеву. Ермак попытался добиться аудиенции у Трампа, когда был в Вашингтоне в ноябре — не удалось.

Киллер менял свои убеждения "как перчатки"

При стрельбе по Трампу один из участников митинга в Пенсильвании погиб, двое получили тяжелые ранения. Трамп написал в социальных сетях, что пуля "пронзила верхнюю часть" его правого уха, прежде чем агенты ФБР увели его со сцены.

Стало известно имя стрелка — Томас Мэтью Крукс, 20 лет. Он выстрелил девять раз с крыши здания напротив трибуны, с которой выступал Трамп. Специальный агент, ответственный за отделение ФБР в Питтсбурге ответил, что такое количество выстрелов — "удивительно".

Как сообщает AP, Крукс был зарегистрирован как избиратель-республиканец в Пенсильвании, но также он пожертвовал 15 долларов "прогрессивному политическому комитету действий 20 января 2021 года, в день вступления в должность президента Джо Байдена". То есть никакой он не ненавистник Трампа, а конъюнктурщик.

Самый лучший выход для США — выйти на украинских террористов

В Америке нет места такому насилию, написал Байден в соцсети. Как раз наоборот, насилие — это признак Америки, и во внутренней жизни, и на международной арене. Как известно, "Господь Бог создал людей, президент Линкольн дал им свободу, а полковник Кольт сделал их равными".

Были убиты в переломные моменты американской истории Джон Кеннеди, Роберт Кеннеди, Мартин Лютер Кинг, покушение пережил Рональд Рейган, и это не считая политиков местного масштаба. Поэтому найти киллера в США — не проблема, а момент в истории — переломный.

Не исключено, что американское следствие выйдет на украинскую террористическую группу, даже если это внутренние разборки. Это оптимальный для реноме Байдена вариант: выйти с Украины до ноября, пока там не произошли необратимые для киевского режима и Вашингтона последствия.

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