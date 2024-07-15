На чью мельницу льёт воду Виктор Орбан своим "миротворческим турне"? Мнение политолога Оленченко

Политолог Оленченко: Орбан нам полезен, но у России есть свой план

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил "миротворческое турне" по Европе, Азии и США. Газета The Politico предрекает, что Евросоюз может заблокировать мирные инициативы Венгрии. Ситуацию в интервью Pravda.Ru анализирует старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.

Зачем Орбану "миротворческое турне"

— В центре внимания — турне премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Сначала он заехал в Киев, затем в Москву, в Пекин, и в финале — в Вашингтон на саммит НАТО. Также Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде. По-видимому, его целью было выяснить, можно ли сейчас установить перемирие, а затем на основании перемирия уже говорить о каком-то мирном договоре между Россией и Украиной. Он выяснил точки зрения Киева и Москвы, понял, что они совершенно разные, и поехал в Пекин и Соединённые Штаты. От чьего лица он осуществляет эти переговоры?

— Дело в том, что Орбан, как премьер-министр Венгрии, давно, с 2014 года, занимает особую позицию. Венгрия не стремилась быть агрессивной по отношению к России и занимать какую-то сторону в этом конфликте, но коллективно участвовала в мерах, предложенных Евросоюзом.

С 1 июля до 31 декабря 2024 года Венгрия, по нормам Евросоюза, будет являться страной-председателем. Председательство в Евросоюзе устанавливается ротационно сроком на шесть месяцев, страна-председатель предлагает повестку дня и, соответственно, готовит мероприятия, связанные с ней:

встречи профильных министров — министров иностранных дел, экономики, сельского хозяйства, финансов; саммит, встреча в верхах.

Орбан объявил: Венгрия решила, что её повесткой дня на период председательства будет побуждение России и Украины к мирным переговорам. Прежде чем ответить на вопрос, какие конкретные идеи он продвигает, я бы хотел обратить внимание:

Виктор Орбан не идеалист, не русофил. Он прежде всего поборник венгерских интересов.

Дело в том, что Венгрия в рамках Евросоюза пользуется многими льготами. Одна из льгот — это получение денежных средств, субсидий, на развитие. Это большие объёмы, они выделяются на различного рода инфраструктурное развитие, развитие связей. И формируются эти средства за счёт небольшого количества стран:

Германия, Франция, Италия, Швеция, Финляндия.

Это страны, которые помогают Украине оружием, деньгами или размещением у себя украинских беженцев. Соответственно, это сказывается на объёмах той помощи, которую теоретически могла бы получать Венгрия.

Здесь этот факт важен для понимания мотивов Орбана: он хочет, чтобы Евросоюз вернулся к своей обычной практике экономической деятельности, при которой Венгрия пользуется очень большими льготами в его рамках, что идёт на улучшение её благосостояния.

Этот главный мотив важно держать в голове, и тогда становится ясно, что Орбан стремится добиться состояния, при котором Евросоюз снизил бы свои расходы на военные цели и в НАТО, и в ЕС и тогда Венгрия получала бы больше денег.

После того как Венгрия получила председательство, Орбан объехал ряд стран: он побывал на Украине, в России, в Китае, обратился с письмом к председателю Еврокомиссии, к Европарламенту. Словом, проявил внешнеполитическую активность в украинском вопросе.

Для нас активность Орбана полезна в том плане, что она содержит призывы к переводу украинского кризиса из военной фазы в фазу мирных переговоров.

Что касается идей, которые выдвигает Орбан... Он заимствует какие-то идеи, мы относимся к этому достаточно спокойно. У нас есть конкретный и ясный план, 14 июня президент России Владимир Путин его огласил на заседании коллегии министерства иностранных дел.

План полностью соответствует целям и задачам специальной военной операции. Мы хотели бы, чтобы Украина была денацифицирована, демилитаризована и имела бы внеблоковый статус. Соответственно, любые другие идеи носят для нас привнесённый характер. Мы будем следовать своему плану.

Кто-то может задать вопрос: почему бы нам не прислушаться к тем идеям, которые предлагают ещё какие-то страны? Причин две.

У нас есть своё понимание, и это понимание исходит из наших национальных интересов. У нас хорошо отложилось в памяти поведение европейских стран и Соединённых Штатов Америки по так называемому Минскому процессу.

Россия откликалась на призывы разных стран (в частности, Франции, Германии), на Украине был представитель Соединённых Штатов Америки. Все эти страны убеждали нас, что у них есть твёрдый план и этот план будет полезен, а потом руководители этих государств, скажем честно, подло объявили, что это был просто обман. Не хочу сказать, что Орбан был замечен в каких-то обманах, но дело в том, что он, конечно, вынужден так или иначе прислушиваться к своим коллегам, к Соединённым Штатам Америки, в частности, он предпочитает контакты с Трампом.

Поэтому наше видение таково:

голос или действия Орбана полезны, потому что они являют другим странам Евросоюза пример того, что надо стремиться к переводу украинской повестки из военной фазы в мирную; Орбан действует в интересах своей страны.

Я бы оценил Орбана как полезную договаривающуюся сторону, с которой можно вести переговоры, уточнять детали, находить варианты того, как они впишутся в наш план.

Чем рискует Орбан

— Но есть заявление ЕС, которое озвучила газета The Politico. В ЕС пригрозили Венгрии санкциями. Пока речь идёт о возможном бойкоте мероприятий, которые Будапешт будет инициировать в рамках председательства. "А при пересечении Орбаном ещё большего числа красных линий, — пишет The Politico, — не исключено более жёсткое сопротивление Брюсселя". Могут урезать пособие или Венгрия может быть снята с председательства. Когда ты борешься за свои интересы, надо учитывать, что ты не в ранге Германии или Франции, а в ранге всего лишь Венгрии. Тем не менее Орбан на это идёт. В чём здесь дело?

— Мне уже давно пришла в голову забавная мысль... Сегодня политические лидеры Европы, демонстрирующие самостоятельность, силу воли, желание вести переговоры — это не руководящие политики ведущих стран. Это не федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, это не президент Франции Эмманюэль Макрон, это не председатель совета министров Италии Джорджа Мелони — это представители восточноевропейских стран.

Получается, что те страны, которые вышли из социалистического содружества и были близки с Советским Союзом, выросли в условиях, где могли высказывать своё мнение, проявлять силу воли и добиваться своих целей.

А руководители западных стран оказались в очень невыгодном свете. Все они отличаются раболепием. И в том, что они произносят, и в том, что они делают, мало национального. Там больше идей, которые озвучены американскими стратегами.

Что касается возможных дискриминационных действий в отношении Венгрии — уже применяли, ей урезали взносы. И действительно, нормативы Евросоюза предусматривают возможность изменения председательства, для этого нужно четыре пятых голосов членов Еврокомиссии. Но тут есть небольшой юридический аспект. Действующая Еврокомиссия должна быть переутверждена Европарламентом в июле. До этого времени принятые меры не будут иметь юридической силы. Должны утвердить председателя, затем каждого отдельного еврокомиссара. И на этом фоне каждый начинает задумываться, какие для него могут быть последствия голосования.

Возвращаясь к вашим вопросам, я бы обратил внимание, из какого источника появилась эта информация. Как правило, такого рода информацию предлагают американские СМИ. Под маской слов "стало известно" они периодически объясняют европейцам, что им надо делать. В данном случае газета The Politico подсказывает Еврокомиссии, чего от неё ожидают американцы.

— Скорее всего, Еврокомиссия не пойдёт на конфликт с Орбаном, поскольку тут может быть всякое: например, поддержка Орбана со стороны Словакии или Болгарии.

— Понятно, что Орбан не вчера вступил в Евросоюз. Насколько мы помним, это было в 2004 году, 20 лет назад. За 20 лет он, конечно, изучил там и обстановку, и ситуацию, сложились личные связи, связи между странами. Повторюсь: восточноевропейские страны демонстрируют большую силу воли и самостоятельность, чем западноевропейские. Я уже не говорю про Польшу, которая занимает двоякую позицию и иногда солидаризуется с Орбаном. Вернее, солидаризовалась предыдущая политическая партия.