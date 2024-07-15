На чью мельницу льёт воду Виктор Орбан своим "миротворческим турне"? Мнение политолога Оленченко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил "миротворческое турне" по Европе, Азии и США. Газета The Politico предрекает, что Евросоюз может заблокировать мирные инициативы Венгрии. Ситуацию в интервью Pravda.Ru анализирует старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.
— В центре внимания — турне премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Сначала он заехал в Киев, затем в Москву, в Пекин, и в финале — в Вашингтон на саммит НАТО. Также Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде. По-видимому, его целью было выяснить, можно ли сейчас установить перемирие, а затем на основании перемирия уже говорить о каком-то мирном договоре между Россией и Украиной. Он выяснил точки зрения Киева и Москвы, понял, что они совершенно разные, и поехал в Пекин и Соединённые Штаты. От чьего лица он осуществляет эти переговоры?
— Дело в том, что Орбан, как премьер-министр Венгрии, давно, с 2014 года, занимает особую позицию. Венгрия не стремилась быть агрессивной по отношению к России и занимать какую-то сторону в этом конфликте, но коллективно участвовала в мерах, предложенных Евросоюзом.
С 1 июля до 31 декабря 2024 года Венгрия, по нормам Евросоюза, будет являться страной-председателем. Председательство в Евросоюзе устанавливается ротационно сроком на шесть месяцев, страна-председатель предлагает повестку дня и, соответственно, готовит мероприятия, связанные с ней:
Орбан объявил: Венгрия решила, что её повесткой дня на период председательства будет побуждение России и Украины к мирным переговорам. Прежде чем ответить на вопрос, какие конкретные идеи он продвигает, я бы хотел обратить внимание:
Виктор Орбан не идеалист, не русофил. Он прежде всего поборник венгерских интересов.
Дело в том, что Венгрия в рамках Евросоюза пользуется многими льготами. Одна из льгот — это получение денежных средств, субсидий, на развитие. Это большие объёмы, они выделяются на различного рода инфраструктурное развитие, развитие связей. И формируются эти средства за счёт небольшого количества стран:
Это страны, которые помогают Украине оружием, деньгами или размещением у себя украинских беженцев. Соответственно, это сказывается на объёмах той помощи, которую теоретически могла бы получать Венгрия.
Здесь этот факт важен для понимания мотивов Орбана: он хочет, чтобы Евросоюз вернулся к своей обычной практике экономической деятельности, при которой Венгрия пользуется очень большими льготами в его рамках, что идёт на улучшение её благосостояния.
Этот главный мотив важно держать в голове, и тогда становится ясно, что Орбан стремится добиться состояния, при котором Евросоюз снизил бы свои расходы на военные цели и в НАТО, и в ЕС и тогда Венгрия получала бы больше денег.
После того как Венгрия получила председательство, Орбан объехал ряд стран: он побывал на Украине, в России, в Китае, обратился с письмом к председателю Еврокомиссии, к Европарламенту. Словом, проявил внешнеполитическую активность в украинском вопросе.
Для нас активность Орбана полезна в том плане, что она содержит призывы к переводу украинского кризиса из военной фазы в фазу мирных переговоров.
Что касается идей, которые выдвигает Орбан... Он заимствует какие-то идеи, мы относимся к этому достаточно спокойно. У нас есть конкретный и ясный план, 14 июня президент России Владимир Путин его огласил на заседании коллегии министерства иностранных дел.
План полностью соответствует целям и задачам специальной военной операции. Мы хотели бы, чтобы Украина была денацифицирована, демилитаризована и имела бы внеблоковый статус. Соответственно, любые другие идеи носят для нас привнесённый характер. Мы будем следовать своему плану.
Кто-то может задать вопрос: почему бы нам не прислушаться к тем идеям, которые предлагают ещё какие-то страны? Причин две.
Россия откликалась на призывы разных стран (в частности, Франции, Германии), на Украине был представитель Соединённых Штатов Америки. Все эти страны убеждали нас, что у них есть твёрдый план и этот план будет полезен, а потом руководители этих государств, скажем честно, подло объявили, что это был просто обман. Не хочу сказать, что Орбан был замечен в каких-то обманах, но дело в том, что он, конечно, вынужден так или иначе прислушиваться к своим коллегам, к Соединённым Штатам Америки, в частности, он предпочитает контакты с Трампом.
Поэтому наше видение таково:
Я бы оценил Орбана как полезную договаривающуюся сторону, с которой можно вести переговоры, уточнять детали, находить варианты того, как они впишутся в наш план.
— Но есть заявление ЕС, которое озвучила газета The Politico. В ЕС пригрозили Венгрии санкциями. Пока речь идёт о возможном бойкоте мероприятий, которые Будапешт будет инициировать в рамках председательства. "А при пересечении Орбаном ещё большего числа красных линий, — пишет The Politico, — не исключено более жёсткое сопротивление Брюсселя". Могут урезать пособие или Венгрия может быть снята с председательства. Когда ты борешься за свои интересы, надо учитывать, что ты не в ранге Германии или Франции, а в ранге всего лишь Венгрии. Тем не менее Орбан на это идёт. В чём здесь дело?
— Мне уже давно пришла в голову забавная мысль... Сегодня политические лидеры Европы, демонстрирующие самостоятельность, силу воли, желание вести переговоры — это не руководящие политики ведущих стран. Это не федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, это не президент Франции Эмманюэль Макрон, это не председатель совета министров Италии Джорджа Мелони — это представители восточноевропейских стран.
Получается, что те страны, которые вышли из социалистического содружества и были близки с Советским Союзом, выросли в условиях, где могли высказывать своё мнение, проявлять силу воли и добиваться своих целей.
А руководители западных стран оказались в очень невыгодном свете. Все они отличаются раболепием. И в том, что они произносят, и в том, что они делают, мало национального. Там больше идей, которые озвучены американскими стратегами.
Что касается возможных дискриминационных действий в отношении Венгрии — уже применяли, ей урезали взносы. И действительно, нормативы Евросоюза предусматривают возможность изменения председательства, для этого нужно четыре пятых голосов членов Еврокомиссии. Но тут есть небольшой юридический аспект. Действующая Еврокомиссия должна быть переутверждена Европарламентом в июле. До этого времени принятые меры не будут иметь юридической силы. Должны утвердить председателя, затем каждого отдельного еврокомиссара. И на этом фоне каждый начинает задумываться, какие для него могут быть последствия голосования.
Возвращаясь к вашим вопросам, я бы обратил внимание, из какого источника появилась эта информация. Как правило, такого рода информацию предлагают американские СМИ. Под маской слов "стало известно" они периодически объясняют европейцам, что им надо делать. В данном случае газета The Politico подсказывает Еврокомиссии, чего от неё ожидают американцы.
— Скорее всего, Еврокомиссия не пойдёт на конфликт с Орбаном, поскольку тут может быть всякое: например, поддержка Орбана со стороны Словакии или Болгарии.
— Понятно, что Орбан не вчера вступил в Евросоюз. Насколько мы помним, это было в 2004 году, 20 лет назад. За 20 лет он, конечно, изучил там и обстановку, и ситуацию, сложились личные связи, связи между странами. Повторюсь: восточноевропейские страны демонстрируют большую силу воли и самостоятельность, чем западноевропейские. Я уже не говорю про Польшу, которая занимает двоякую позицию и иногда солидаризуется с Орбаном. Вернее, солидаризовалась предыдущая политическая партия.
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