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Любовь Степушова
Белоусов предупредил Остина о надвигающемся ядерном конфликте

Срочный звонок Белоусова Остину вызван решениями США по Украине

4:27
Мир

После саммита НАТО в Вашингтоне Андрей Белоусов срочно позвонил Ллойду Остину. Министр обороны РФ предупредил шефа Пентагона о надвигающемся прямом столкновении.

Срочный звонок Белоусова Остину вызван решениями США по Украине
Фото: http://kremlin.ru/catalog/persons/330 (HQ version) by Сергей Гунеев, CC BY 4.0

Белоусов срочно позвонил Остину

Министр обороны РФ Андрей Белоусов второй раз за три недели поговорил по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином.

Звонок 12 июля был инициирован российской стороной, сообщила на брифинге представитель Пентагона Сабрина Сингх. Она кратко сказала, что Остин в беседе подчеркнул важность сохранения открытых линий в связи "в ходе продолжающейся уже третий год войны в Украине". В Минобороны России подтвердили, что разговор инициировала российская сторона.

"Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации", — говорится в сообщении российского военного ведомства в Telegram.

До этого министры разговаривали 25 июня. Тогда контакт инициировал глава Пентагона и, согласно официальным данным, он говорил с министром обороны РФ также на тему "открытых линий". Но что конкретно, по ним обсуждается?

США резко эскалировали ситуацию в Европе

Разговор был инициирован Белоусовым сразу после саммита НАТО в Вашингтоне, на котором признано "необратимым" вступление Украины в НАТО, против чего категорически протестует Москва. Такие резкие разногласия влекут за собой прямое столкновение двух ядерных держав из-за Украины.

И подготовка ведётся со стороны США.

1. На саммите президентом США Джо Байденом было объявлено о размещении "дальнобойных ракет" "Томагавк", способных нести ядерные заряды и других, в том числе, "разрабатываемых гиперзвуковых — в Германии в 2026 году. Под этот план уже созданы и воссозданы соответствующие командования США. В заявлении двух стран говорится, что   размещение будет постоянным для "сдерживания" РФ в Восточной Европе.

Это, по сути, продолжение политики по расширению НАТО, что Москва давно рассматривает как угрозу национальной безопасности. МИД РФ уже заявил, что примет ответные меры в ответ на планы США по размещению ракет.

2. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "прямо сейчас идет передача на Украину американских истребителей F-16 из Дании и Нидерландов". Эти самолёты тоже способны наносить удары ракетами с ядерной начинкой. Ранее в Москве предупредили, что аэродромы базирования истребителей в странах НАТО будут законной целью для ВКС РФ.

3. В резолюции саммита записано, что НАТО поддержало стремление Украины к большей свободе использования поставляемого Западом оружия для нанесения ударов по территории России. Сингх подчеркнула, что что "США не позволяет Украине использовать ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России.

"Но это может измениться", — сказала она.

Байден проговорился на саммите, что США на ежедневной основе принимают решение по ударам вглубь территории РФ.

"И мы принимаем [решения] на ежедневной основе относительно того, на какое расстояние им [Украине] следует атаковать [Россию]", — сказал Байден.

Это не новость, но раньше так откровенно США не подтверждали своё оперативное управление ВСУ.

4. Альянс собирается развернуть масштабную деятельность в Чёрном море, и американские беспилотники играют в этом "первую скрипку". RQ-4 Global Hawk занимается разведкой и определяет цели на юге РФ, другие БПЛА корректируют удары.

"Подобные полеты многократно увеличивают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с самолетами Воздушно-космических сил России, что повышает риск прямого столкновения альянса с Российской Федерацией", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Если суммировать данные угрозы, то это очевидное движение США к открытому военному противостоянию и ядерной войне с РФ. Белоусов, вероятно, предупредил Остина об этом.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы ллойд остин андрей белоусов
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