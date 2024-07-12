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Петр Ермилин
Европе предрекли "паралич"

В Европе заявили, что ЕС ожидает "паралич"

7:22
Мир » Европа

Учитывая текущую ситуацию в мире, трудно представить себе худшее время для Европы, которая осталась бы без руля: после выборов в Европейский парламент президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не в состоянии провести ЕС через серьезные вызовы, пишет Марк Леонард, директор Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своем материале он рассказывает о мрачных перспективах ЕС.

В Европе заявили, что ЕС ожидает "паралич"
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0
  • Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может отличаться от мнения редакции.

Хотя выборы в Европарламент оказали очень незначительное влияние на Брюссель, их результаты вскоре перевернут Европу с ног на голову. Да, опасения по поводу прихода к власти крайне правых оказались преувеличенными. Выборы привели скорее к мягкому, чем к сейсмическому сдвигу вправо. Хотя крайне правые партии заняли первое место в пяти странах и второе — в четырех других, их влияние на высшие руководящие посты в ЕС ограничено.

Правоцентристская Европейская народная партия остается крупнейшей парламентской фракцией. Имея 189 мест, она значительно превосходит по численности ультраправую группу "Идентичность и демократия" и европейских консерваторов и реформистов, у которых в общей сложности 141 место. Более того, левоцентристский прогрессивный альянс социалистов и демократов потерял меньше мест, чем многие ожидали, благодаря сильным выступлениям французских, итальянских и испанских социал-демократов.

В результате парламент не слишком отличается от своего предшественника. Три основные проевропейские группы по-прежнему имеют уверенное большинство. Любой, кто надеется на серьезные изменения в распределении высших должностей в блоке — или на повторение драмы 2019 года, когда европейские лидеры выдвинули кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Европейской комиссии, — вероятно, в конечном итоге будет разочарован.

Если не произойдет каких-либо серьезных неожиданностей, фон дер Ляйен сохранит свой пост, а основные партии объединятся, чтобы занять другие посты. Бывший премьер-министр Португалии Антонио Кошта и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, похоже, являются кандидатами на посты председателя Европейского совета и главного дипломата Европейского союза соответственно.

Но европейские выборы имеют второстепенное значение по сравнению с общенациональными выборами. Даже если на уровне ЕС не произойдет реальной встряски, мы уже получили представление о политическом гниении в некоторых наиболее влиятельных государствах-членах блока, в первую очередь во Франции и Германии. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и их союзники потерпели серьезные неудачи, и они реагируют таким образом, который ослабит ЕС больше, чем могли бы ослабить результаты любого Европейского парламента.

Я делаю это предупреждение, несмотря на более многообещающие результаты в других местах. В Польше коалиция премьер-министра Дональда Туска впервые за многие годы оттеснила нелиберальную партию "Право и справедливость" (PiS) на второе место (это улучшение по сравнению с польскими выборами в октябре, когда PiS заняла первое место, но не смогла сформировать правительство). В Венгрии партия "Тиса" Петера Мадьяра показала высокие результаты. А в Финляндии и Швеции основные партии добились больших успехов.

В Германии, однако, все партии правящей коалиции поддержали Христианско-демократический союз и ультраправую "Альтернативу для Германии" (AfD). Социал-демократы, "Зеленые" и "Свободные демократы" (СВДП) ответили кампанией взаимных обвинений, которая еще больше подорвет и без того ограниченную способность их непопулярной коалиции управлять страной в преддверии ключевых выборов на востоке (оплоте АДГ) этой осенью.

Во Франции картина еще более мрачная. После того, как ультраправое национальное объединение разгромило правящий центристский альянс почти на 17 пунктов на европейских выборах, Макрон шокировал всех, объявив о проведении досрочных выборов. Обладая склонностью к драматизму, Макрон, возможно, надеялся восстановить контроль над повествованием. Но более вероятным исходом является неопределенный парламентский тупик и слабое правительство меньшинства, состоящее из технократов, или сожительство с правым правительством, в котором доминирует Национальное объединение, стремящееся уничтожить центристское наследие Макрона.

Эти результаты внутри страны раскрывают истинный смысл европейских выборов. Под угрозой смещения избирателей каждая из коалиционных партий Германии, вероятно, удвоит свои позиции в отношении своей основной идеологии. Сторонники "зеленых" и СВДП окажут на них давление, чтобы они были более радикальными, что приведет к тому, что их бюджетная политика пойдет в противоположных направлениях. Результатом, вероятно, станет еще большее число вето Германии на решения ЕС о миграции и общих заимствованиях на оборону.

Между тем, авантюра Макрона разворачивалась в преддверии крупных саммитов НАТО и Европы, переговоров о расширении ЕС и президентских выборов в США этой осенью. В обоих предвыборных сценариях грандиозные планы, которые Макрон недавно изложил в своей речи в Сорбонне, скорее всего, будут сорваны. Если Национальное объединение сформирует следующее правительство, Макрон продолжит руководить внешней и оборонной политикой, но его крайне правые соратники будут всячески подрывать его авторитет.

Возможно, самой большой потерей этих выборов станет единство Европы в решении важных геополитических вопросов, стоящих перед континентом. Учитывая, что на Украине и Ближнем Востоке идут боевые действия, а Дональд Трамп борется за пост президента США, трудно представить худшее время для того, чтобы Европа осталась без руля. Имея мало возможностей для маневра и исчерпав свой политический капитал, Макрон и Шольц не в состоянии провести Европу через эти кризисы. То, как они отреагируют на вызов, станет испытанием европейского единства и определит будущее блока.

Наконец, остается рассмотреть возможность проведения еще одних выборов. Хотя победитель выборов в Великобритании, которые состоятся 4 июля, не получит ни одного места в Европейском парламенте или Европейском совете, в его руках может оказаться ключ к объединению Европы для решения ее самых насущных проблем. Это означает, что все внимание приковано к лейбористам, вероятному победителю, и их лидеру Кейру Стармеру.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы франция германия евросоюз олаф шольц эммануэль макрон
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