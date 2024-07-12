Киев выведен из комфортного состояния ракетным ударом и сдастся на милость РФ

Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру

4:36 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Украинские блогеры-миллионники стали транслировать мнение общества о необходимости скорейшего окончания войны. О "возврате территорий" уже речи не идёт, речь идёт о мире, "пока всех не убили".

Фото: www.facebook.com by Main Directorate, CC BY 4.0

Давно надо было массированно ударить по Киеву

Киевская элита резко изменила своё настроение после того, как Киев подвергся массированному ракетному удару ВКС РФ 8 июля. Об этом пишет украинское издание "Страна".

Появились призывы к власти скорее договариваться о мире не только от политиков и политологов, но и со стороны популярных блогеров с миллионной аудиторией, которые ранее на политические темы писали редко. Эти люди стали возлагать вину за гибель мирного населения на своё государство.

Так, блогер Настя Умка заявила, что "никому не нужны границы 91-го года", "политики не дают нормально жить", а "люди хотят мир и просто жить".

"Сколько ещё должно умереть людей, чтобы всё это остановилось?" — написала она в соцсети 8 июля.

Блогер Владислава Роговенко отметила, что "ненавидит власть с двух сторон" и назвала Владимира Зеленского "клоуном":

"Я в шоке от новостей. Пусть клоун едет и договаривается о мире. Хватит невинных смертей и этого ужаса. Ну сколько это будет продолжатся? Моей злости нет предела".

Блогер из Ивано-Франковска Юля Верба обвинила украинскую власть в воровстве. По её словам, "нашу страну обворовывает наша же власть, гибнут детишки и люди, разрушаются семьи и жизни, планы и мечты".

В свою очередь, блогер Александр Волошин заявил, что "мы не вывозим эту войну и нужно быть умнее".

Актриса Наталка Денисенко и вовсе ударилась в философию, заговорив об "энергии жертвы, которая привела к войне":

"Энергия агрессии и проклятий, ненависти, которые поднимаются у нас, нас же и разрушают".

Надо учесть, что поскольку у этих людей миллионные аудитории, они знают настроения подписчиков.

"Почему я должен быть патриотом?"

Украинская пропаганда пробуксовывает и уже не в состоянии поднять энтузиазм населения фальсификациями гибели "невинных детей в больнице в Киеве", как это было после фальсификации в Буче. Украинцы убедились, что эти постановки — дело рук украинских нацистов и киевского режима.

Им стало ясно, что их страна проиграет войну, что переговоры с Россией всё равно неизбежны, а потому их лучше начать как можно скорее, чтобы спасти тысячи людей, которые погибнут в случае продолжения конфликта.

Люди транслируют настроения родственников, знакомых, которые воюют на фронте. Там перелом в настроении давно произошёл и углубляется. Так, киевский журналист Артем Ильин, месяц назад ушедший служить в армию, в одной из социальных сетей поделился своими впечатлениями о настроениях среди своих сослуживцев.

"За мои 30-40-50 лет государство не дало ничего, кроме "калаша". Почему я должен быть патриотом?" — сказал один из них.

Солдаты обсуждают коррупцию, которая проникла в высшие эшелоны власти, быстро распространяются слухи, такие как "бугатти" у первой леди".

Аргументы об агрессоре не работают, пишет Ильин.

"Народ понимает, что это всё чушь на постном масле, которую втирают уже больше десяти лет на фоне разговоров о путинской угрозе. И это очень влияет на мотивацию", — резюмирует Ильин.

Также в депрессии находится украинский бизнес, который не вытягивает из-за оттока квалифицированных специалистов, отключений света, увеличения закупочных цен и тарифов, снижения спроса населения.

Киев принесёт ключи от города армии России

На Западе тоже уже никто не верит в победу Украины, а больше готовятся к войне с Дональдом Трампом. Почти всё западное руководство — "хромые утки".

России не надо торопиться "завоёвывать " Украину, она сама упадёт к её ногам.

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