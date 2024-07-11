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Петр Ермилин
В ЕС испугались роста правых настроений во Франции

В ЕС испугались последствий популярности правых партий во Франции

4:51
Мир » Европа

Крайне правое "Национальное объединение" лидирует в опросах перед вторым туром французских выборов, пишут авторы Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Успех партии будет иметь неизбежные последствия для французской внешней политики, утверждают они.

В ЕС испугались последствий популярности правых партий во Франции
Фото: kremlin.ru by The Russian Presidential Press and Information Office, CC BY 3.0
  • Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Франция находится на пороге серьезного политического сдвига, поскольку избиратели направляются на избирательные участки для участия во втором туре досрочных выборов в Национальное собрание. Ультраправое "Национальное объединение" лидирует в опросах общественного мнения и может получить почти или абсолютное большинство в ассамблее, сделав своего лидера Жордана Барделлу премьер-министром в сотрудничестве с президентом Эммануэлем Макроном. В качестве альтернативы, она могла бы стать крупнейшей парламентской группой, хотя и без большинства, в результате чего Макрон возглавил бы правительство меньшинства. Любой из этих исходов будет иметь серьезные последствия для внутренней и внешней политики Франции.

После голосования

В правительстве меньшинства Макрон сохранит лидерство во внешней политике, но, вероятно, столкнется с частыми законодательными тупиками. Это сузило бы его поле для маневра, помешало бы эффективному управлению и ослабило бы голос Франции на европейской и международной арене.

При совместном правлении Макрон по-прежнему сохранил бы за собой несколько ключевых полномочий, в том числе в качестве главнокомандующего вооруженными силами, а также в ведении переговоров и ратификации международных договоров. Однако премьер-министр будет отвечать за национальную оборону, а также за контроль над бюджетом и администрацией. В то время как в предыдущих правительствах Франции, где царило сосуществование, президент сохранял жесткий контроль над внешней и оборонной политикой, радикальная позиция Национального правительства может бросить вызов этой традиции, что приведет к фрагментации или непоследовательности внешней политики и трениям в ее реализации.

Политические решения по Украине и назначение следующего французского еврокомиссара являются потенциальными первыми горячими точками.

Украина

Недавние заявления Барделлы о защите Украины, сохранении в структуре командования НАТО "до тех пор, пока длится конфликт" и предотвращении вмешательства России предполагают, что на начальном этапе "Национальное объединение" может стремиться к минимальному консенсусу с Макроном, чтобы избежать прямого подрыва европейского единства и отчуждения международных союзников.

Однако основная идеология "Национального объединения", характеризующаяся национализмом, антиамериканизмом, скептицизмом по отношению к Европейскому Союзу и НАТО, восхищением Россией, может подтолкнуть Францию к более изоляционистской и враждебной внешней политике. 

Интеграция в ЕС

Видение "Национальное объединение" о "Европе наций" находится в резком противоречии с более глубокой интеграцией в ЕС. Его предложения, включая восстановление внутренних границ, предоставление преимуществ французским компаниям в контрактах на закупки и изменение цен на энергоносители, противоречат правилам ЕС и могут вызвать значительную напряженность в отношениях с институтами ЕС.

Оппозиция "Национальное объединение" Европейскому "зеленому соглашению" и Пакту о миграции и предоставлении убежища, а также обещание Барделлы сократить ежегодные платежи Франции в ЕС еще больше подчеркивают ее евроскептическую повестку дня. Наконец, предпочтение, которое Франция отдает национальным решениям в области обороны, а не европейскому сотрудничеству, и критика усилий Макрона по "европеизации”"французского сдерживания отражают более широкое нежелание участвовать в инициативах ЕС.

Маневры Макрона

Большинство или почти большинство в парламенте после выборов ознаменовало бы поворотный момент во французской политике. Согласно конституции, Макрон может назначить новые выборы через год, чтобы попытаться восстановить контроль, в то время как республиканцы могут настаивать на его отставке. Возникший в результате этого тупик, вероятно, ослабит лидерство Франции в европейских делах и осложнит ее экономический и политический ландшафт. Хотя президентские выборы 2027 года могут дать шанс на восстановление стабильности, это будет зависеть от того, добьется ли "Национальное объединение" дальнейшего прогресса в своем восхождении к власти.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы франция евросоюз марин ле пен эммануэль макрон
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