В ЕС испугались роста правых настроений во Франции

Крайне правое "Национальное объединение" лидирует в опросах перед вторым туром французских выборов, пишут авторы Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Успех партии будет иметь неизбежные последствия для французской внешней политики, утверждают они.
Франция находится на пороге серьезного политического сдвига, поскольку избиратели направляются на избирательные участки для участия во втором туре досрочных выборов в Национальное собрание. Ультраправое "Национальное объединение" лидирует в опросах общественного мнения и может получить почти или абсолютное большинство в ассамблее, сделав своего лидера Жордана Барделлу премьер-министром в сотрудничестве с президентом Эммануэлем Макроном. В качестве альтернативы, она могла бы стать крупнейшей парламентской группой, хотя и без большинства, в результате чего Макрон возглавил бы правительство меньшинства. Любой из этих исходов будет иметь серьезные последствия для внутренней и внешней политики Франции.
В правительстве меньшинства Макрон сохранит лидерство во внешней политике, но, вероятно, столкнется с частыми законодательными тупиками. Это сузило бы его поле для маневра, помешало бы эффективному управлению и ослабило бы голос Франции на европейской и международной арене.
При совместном правлении Макрон по-прежнему сохранил бы за собой несколько ключевых полномочий, в том числе в качестве главнокомандующего вооруженными силами, а также в ведении переговоров и ратификации международных договоров. Однако премьер-министр будет отвечать за национальную оборону, а также за контроль над бюджетом и администрацией. В то время как в предыдущих правительствах Франции, где царило сосуществование, президент сохранял жесткий контроль над внешней и оборонной политикой, радикальная позиция Национального правительства может бросить вызов этой традиции, что приведет к фрагментации или непоследовательности внешней политики и трениям в ее реализации.
Политические решения по Украине и назначение следующего французского еврокомиссара являются потенциальными первыми горячими точками.
Украина
Недавние заявления Барделлы о защите Украины, сохранении в структуре командования НАТО "до тех пор, пока длится конфликт" и предотвращении вмешательства России предполагают, что на начальном этапе "Национальное объединение" может стремиться к минимальному консенсусу с Макроном, чтобы избежать прямого подрыва европейского единства и отчуждения международных союзников.
Однако основная идеология "Национального объединения", характеризующаяся национализмом, антиамериканизмом, скептицизмом по отношению к Европейскому Союзу и НАТО, восхищением Россией, может подтолкнуть Францию к более изоляционистской и враждебной внешней политике.
Интеграция в ЕС
Видение "Национальное объединение" о "Европе наций" находится в резком противоречии с более глубокой интеграцией в ЕС. Его предложения, включая восстановление внутренних границ, предоставление преимуществ французским компаниям в контрактах на закупки и изменение цен на энергоносители, противоречат правилам ЕС и могут вызвать значительную напряженность в отношениях с институтами ЕС.
Оппозиция "Национальное объединение" Европейскому "зеленому соглашению" и Пакту о миграции и предоставлении убежища, а также обещание Барделлы сократить ежегодные платежи Франции в ЕС еще больше подчеркивают ее евроскептическую повестку дня. Наконец, предпочтение, которое Франция отдает национальным решениям в области обороны, а не европейскому сотрудничеству, и критика усилий Макрона по "европеизации”"французского сдерживания отражают более широкое нежелание участвовать в инициативах ЕС.
Маневры Макрона
Большинство или почти большинство в парламенте после выборов ознаменовало бы поворотный момент во французской политике. Согласно конституции, Макрон может назначить новые выборы через год, чтобы попытаться восстановить контроль, в то время как республиканцы могут настаивать на его отставке. Возникший в результате этого тупик, вероятно, ослабит лидерство Франции в европейских делах и осложнит ее экономический и политический ландшафт. Хотя президентские выборы 2027 года могут дать шанс на восстановление стабильности, это будет зависеть от того, добьется ли "Национальное объединение" дальнейшего прогресса в своем восхождении к власти.
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