Берлин обеспечил немцам жизнь в постоянном страхе ядерной войны

США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд

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США разместят в Германии "Томагавки" наземного базирования, способные долететь до Москвы. Российский мораторий проигнорирован, а Германии надо готовиться к ядерной войне.

Фото: USS Cowpens fires a Harpoon missile by Official Navy Page from United States of America, PDM

США возвращают ракеты с ядерным зарядом в Германию

США и Германия договорились о размещении "дальнобойного американского оружия" на военных базах ФРГ, говорится в совместном заявлении правительств двух стран.

Размещать будут начиная с 2026 года "стандартные ракеты-6" (SM-6), крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью до 2000 километров, способные нести ядерные заряды, и "разрабатываемое гиперзвуковое оружие, имеющее большую дальность действия, чем нынешние возможности в Европе".

Президент США Джо Байден заявил на эту тему, что союзники предпринимают шаги "по укреплению обороны против России":

"Сегодня мы должны спросить себя — что дальше? Как мы можем продолжать укреплять щит?" — сказал Байден на саммите НАТО.

Этот шаг назревал, так как в 2021 году Пентагон открыл 2-ю многопрофильную оперативную группу в Висбадене и возобновил работу 56-го артиллерийского командования. Это подразделение с 1963-го по 1991 год командовало батальонами, вооружёнными ядерными баллистическими ракетами Pershing и Pershing II.

Немцы удивились, но не Писториус

Для немцев это решение стало неожиданным. На это указывает немецкий телеканал ZDF, подчёркивая, что решение может быть отменено, если на выборах в США победит республиканец Дональд Трамп. Повод для оптимизма — Трамп в свою бытность президентом инициировал сокращение военного присутствия США в Германии.

Но министр обороны Борис Писториус считает, что этого не может случиться, наоборот, США ожидают, "что мы сами будем инвестировать в разработку и закупку такого противостоящего оружия". Об этом Писториус сказал в четверг, 11 июля, в эфире Deutschlandfunk.

Германию ждут "ужасные последствия"

Лидер Союза своего имени Сара Вагенкнехт резко отреагировала на объявленное размещение американских ракет. По её словам, это не улучшает безопасность Германии, а увеличивает риск того, что она сама "станет театром военных действий с ужасными последствиями для всех, кто здесь живёт".

"Это безумие должно быть, наконец, остановлено. И нам нужно федеральное правительство, которое представляет экзистенциальные интересы нашей страны, а не подчиняется желаниям Соединённых Штатов, которые не будут напрямую затронуты последствиями крупной европейской войны", — отметила она в интервью изданию "Шпигель".

Россия предпримет ответные меры военного характера

Москва объявила мораторий на размещение подобных ракет на своей территории после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Но неожиданностью решение США и Германии для России не стало.

В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что следует возобновить производство ракет средней и меньшей дальности, способных нести ядерное оружие, после того как США возобновили их производство, привезли их в Данию для проведения учений, а также вывезли на Филиппины.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в четверг, 11 июля, что характер реакции РФ "будет определяться в спокойном ключе, профессионально".

"Военные, вне всякого сомнения, уже взяли в работу это сообщение", — отметил Рябков.

По его словам, у американцев уже есть наземные версии крылатой ракеты "Томагавк" морского базирования и ракеты SM-6 воздушного базирования.

Ракеты наземного базирования с дальностью полёта более 500 километров были запрещены до 2019 года. В 2019 году США вышли из ДРСМД, заявив, что Москва якобы нарушает соглашение, сославшись на разработку Россией крылатой ракеты наземного базирования 9М729, известной в НАТО как SSC-8. Москва обвинила США в намеренном сломе системы безопасности в Европе и приостановила договор.

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