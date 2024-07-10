НАТО отрезает все пути сохранения государственности Украины. СВО завершится её интеграцией

"Необратимый путь" Украины в НАТО заставит РФ выйти в СВО к границе Польши

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Саммит НАТО в Вашингтоне отрезал все пути к сохранению государства Украина. Россия вынуждена будет её интегрировать, а следовательно, дойти в СВО до западной границы.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

Саммит НАТО фиксирует "необратимый путь" Украины в альянс

НАТО поддержит Украину на её "необратимом пути" к полной евроатлантической интеграции, включая членство в альянсе" — так будет записано в итоговом коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне, сообщает Reuters.

"Это является самым убедительным сигналом Владимиру Путину о том, что он не сможет пережить Украину, он не сможет пережить партнёров Украины. И если он будет сопротивляться, ущерб, который будет наноситься России и её интересам, будет только усугубляться", — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на саммите.

Россия никогда не согласится с вступлением Украины в НАТО

В его словах звучит угроза жизни российскому президенту и существованию России, при том что Блинкен прекрасно знает, что Москва категорически настаивает на отказе Запада интегрировать Украину в НАТО. Собственно, из-за этого и СВО началась.

Даже премьер Венгрии Виктор Орбан, который задал Путину вопрос о возможности перемирия указал, что это, по словам президента РФ, возможно, но при двух условиях:

возвращение к нейтральному статусу Украины через соответствующие юридические констатации;

отход ВСУ с территорий новых субъектов РФ в Донбассе, из Запорожской и Херсонской областей.

Значит, Москве надо сделать вывод, что "необратимость пути" исчезнет только в случае, если Украины не будет как таковой, когда она будет интегрирована в РФ или частично с другими соседними странами.

Даже если на Украине придёт к власти лояльное к РФ правительство и даже если уберёт из Конституции пункт о пути в НАТО, в связи с записью о его "необратимости" никто не гарантирует, что это новое украинское правительство опять не сползёт в национализм — западные разведки умеют работать.

России надо готовиться к войне с НАТО

Запад, разговаривая о "корейских" вариантах мира, на самом деле полон решимости эскалировать ситуацию, и это будет сделано, как только западники приведут в чувство свой ВПК, отстающий в производстве техники и боеприпасов от мобилизованной экономики РФ. То, что это будет сделано, нет никаких сомнений.

Поэтому России можно говорить о перемирии, убеждать страны Юга, что "мы готовы к переговорам", но готовиться надо к войне с НАТО.

Что может остановить её? Только страх ядерной глобальной катастрофы и приход новых поколений политиков, которых выдвинут новые элиты. Капитализм не ограничивается ВПК, а население стран, воюющих против России, страдает от стремительного снижения уровня жизни. Население Запада и бизнес будут выбирать (и уже выбирают) политиков, которые будут согласны идти на отмену санкций против России, а значит, отказа от Украины.

Ситуация изменится резко в лучшую сторону для РФ, как только Польша или Румыния попробуют "защитить небо" Украины и будут нанесены ответные удары по их средствам ПВО или аэродромам.

Беспредельщиков скоро "опустят на землю"

Время работает на Россию, надо подождать прихода к власти в США Дональда Трампа или беспорядков в США по поводу фальсификации выборов в пользу Джо Байдена. Гегемон давно уже не так силён, как раньше, даже экономически с разрушительным долгом в 30 трлн долларов.

Саудовская Аравия в начале этого года пригрозила продать европейские долговые обязательства, если G7 решит изъять замороженные активы России, сообщает Bloomberg. Саудовская Аравия особо отметила еврооблигации, выпущенные Францией.

Не ясно, какой объём европейского долга удерживает Саудовская Аравия, но чистые валютные резервы её центрального банка составляют $445 млрд, из них $135,9 млрд — в казначейских облигациях США.

Беспредельщиков скоро "опустят на землю".

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