Зеленский дал указание ПВО пропустить удар по Киеву 8 июля

ПВО Украины вокруг Киева 8 июля бездействовало по указанию Зеленского

4:40 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Зеленский дал указание пропустить ракетный удар по Киеву 8 июля, чтобы выпросить на Западе больше средств ПВО и обезопасить себя от давления по принуждению к миру.

Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=321830783305911&set=a.291369769685346 by Міністерство внутрішніх справ України, Ministry of Internal Affairs of Ukraine and, CC BY 4.0

Источник сообщил об указании Зеленского отключить ПВО Киева 8 июля

Украинский Telegram-канал "Резидент" сообщил, что потерявший легитимность Владимир Зеленский дал приказ специально пропустить удар по Киеву, чтобы накануне саммита НАТО был повод попросить больше средств ПВО.

"На данный момент столицу охраняет десять систем ПВО, а количество БК увеличилось за июнь в два раза благодаря западным поставкам", — пишет "Резидент" со ссылкой на источник.

Версия выглядит объективной ещё и потому, что киевскому режиму надо продлить себе жизнь любыми способами. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак уже сделал заявление о невозможности переговоров с Россией после "удара по детской больнице" в Киеве.

Этим обеспечивается продление военного положения и невозможность проведения выборов.

Постановка удара по детской больнице в Киеве

Если версия верна, то провокация с детской больницей "Охматдет" была специально организована в качестве "второй Бучи".

Наблюдатели заметили постановочные моменты в освещении события, в частности, очередь выведенных на улицу детей была чисто одетая и в масках. А случайная массовка из зевак по краям — без масок. Также продемонстрированы непонятные руины якобы детской клиники.

"Где хоть одна детская кровать или медицинский прибор", — спрашивает блогер Тимофей Борисов, анализируя кадры, показанные по немецкому телевидению.

"Странная какая-то больница. Выглядит как заброшенный барак. И это в Киеве, в урбанизированном мегаполисе, где живут не самые бедные люди. Но вот снимок изнутри здания. Где медицинское оборудование? И где детские картинки? Обычно в любой детской клинике на стенах везде крошки еноты, незнайки, зайчики, доктора айболиты нарисованы. А тут — ничего", — пишет Борисов.

Другие наблюдатели обратили внимание, чтο пοлнοcтью paɜpушeнο ɜдaниe нe дeтcκοй бοльницы, a cοceднee cтpοeниe.

Противоракета ПВО ВСУ специально прилетела к детской больнице

На многочисленных фото и видео с места событий хорошо видно, что атаку осуществили противоракетой от ЗРК Patriot или NASAMS.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сказал, что это "иезуитская PR-операция на крови". Очевидно, что была "недолжным образом" применена ракета ПВО, отметил Песков. Но если учесть данные "Резидента", то противоракета, возможно, была применена ВСУ специально.

Реакция Запада по "обстрелу больницы Россией" не была такой же оголтелой как по Буче, это показывает, что цели Зеленским не достигнуты.

"Западные политики были готовы поддержать Украину, но после разбора видео с ракетным ударом по "Охматдету" нам начали отказывать в поддержке по этому кейсу. На Западе не хотят скандала, что их ПВО не сбивает ракеты, а стреляет по детской больнице", — пишет "Резидент".

Российские источники сообщают, что Пентагон отказался предоставить данные объективного контроля "по пускам ЗРК Patriot в Киеве, чьей ракетой была поражена случайно детская медицинская клиника".

"США не планируют отменять ограничения для ВСУ на удары американским оружием вглубь территории России", — заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

В Киеве дипмиссиям теперь небезопасно

Пропущенный или нет, но удар состоялся в 10 часов утра (для поражения рабочего персонала военных заводов и штабов ВСУ), а также был приурочен к началу саммита НАТО.

Вероятно, этим Москва хотела показать, что Киев теперь — не табу для ударов и дипмиссиям опасно там находится. Россия уверена в своих силах и не боится никакой "ответки" от НАТО.

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