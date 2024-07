Зеленский дал указание ПВО пропустить удар по Киеву 8 июля

Your browser does not support the audio element.

Зеленский дал указание пропустить ракетный удар по Киеву 8 июля, чтобы выпросить на Западе больше средств ПВО и обезопасить себя от давления по принуждению к миру.

Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=321830783305911&set=a.291369769685346 by Міністерство внутрішніх справ України, Ministry of Internal Affairs of Ukraine and, CC BY 4.0