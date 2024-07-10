Варварская агрессия НАТО в Ливии: пора подвести итоги деятельности альянса, саммит которого проходит в Вашингтоне

К саммиту НАТО в США: преступления альянса в Ливии

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С 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне, проходит саммит НАТО. Он посвящён 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Фото: defense.gov by сержант Джон Кросби, PDM

С марта по октябрь 2011 года военный блок НАТО, грубо извратив положения резолюции 1973 Совета Безопасности ООН, принятой 17 марта 2011 года, развязал агрессию против суверенной Ливии.

Примечательно, что помимо операций с воздуха, о которых хорошо известно, поскольку сами натовцы до сих пор бахвалятся своими "подвигами", на земле действовали силы специальных операций натовских стран. Результатом всего этого стало свержение законной власти в бывшей Джамихирии, фактическое разрушение государства, воцарение хаоса и беззакония, от которых пострадала и сама ливийская оппозиция. Вспомним, к примеру, резонансное убийство перешедшего на сторону повстанцев начальника генштаба Ливии Абдель Фаттаха Юниса в июле 2011 года.

Прикрытие военным преступлениям НАТО в Ливии обеспечили мировые западные СМИ, которые организовали полную блокаду реальных событий относительно бомбардировок Североатлантического альянса, инициировавших вооружённый мятеж на востоке страны с целью дискредитации и свержения законной власти. Именно первые "сообщения" западных информресурсов о мнимых преступлениях, совершаемых режимом Каддафи, подготовили почву для "легитимного" санкционированного резолюцией 1973 Совета Безопасности ООН (от 17 марта 2011 года) силового смещения правящего руководства североафриканского государства.

Во исполнение положений резолюции 1973 Совета Безопасности ООН по "защите гражданского населения", а на практике для оказания помощи повстанческим формированиям по смене режима военно-воздушные силы США, Франции и Великобритании начали наносить массированные авиаудары как по военным, так и по гражданским объектам на территории Ливии.

С начала военной операции НАТО "Объединённый Защитник" (Operation Unified Protector) 19 марта 2011 года по территории Ливии за одни только сутки было выпущено около 160 ракет "Томагавк". По неполным данным ливийских властей, в результате данного обстрела в первые часы бомбардировки погибли более 60 человек. По другим данным, погибло гораздо больше. Западные страны эти данные подтверждать отказались.

К началу лета военный блок усилил бомбардировки инфраструктуры страны, нанося регулярные и беспорядочные авиаудары по жилым кварталам населённых пунктов под неустанным повторением тезиса о "защите гражданского населения". В частности, 9 августа 2011 года в результате авианалета на деревню Маджера погибли 85 мирных жителей, в том числе 33 ребёнка.

Силы НАТО провели две волны атаки на Маджеру. Первая бомбардировка прошла около 23:00 по местному времени. После чего привыкших к тому, что после этого времени всё в городе успокаивается, людей накрыли ковровой бомбёжкой.

Бывший ливийский премьер-министр Багдади аль-Махмуди назвал вероятной причиной атаки деревни Маджер натовской авиацией тот факт, что ранее местные жители несколько раз дали вооружённый отпор пытавшимся прорваться через город ливийским "повстанцам". При этом представители командования НАТО в лице полковника Роланда Лавуа изначально категорически опровергли факт нанесения авиаударов по деревне. В свою очередь, ливийские власти потребовали на основании международно-правовой оценки квалифицировать действия авиации альянса против жителей деревни Маджер как преступление против человечности, что, естественно, осталось без внимания. В общей сложности в ходе бомбардировок Ливии авиацией НАТО в период с марта по октябрь 2011 года погибло около 63 тысяч человек.

Бывший американский конгрессмен Уолтер Фонтрой (Walter Fauntroy) утверждал, что стал свидетелем ужасающих событий кровавой ливийской гражданской войны. Фонтрой сообщил, что лично видел, как французские и датские войска ночью брали штурмом маленькие деревни и обезглавливали, калечили и убивали мятежников и верных Каддафи ливийцев, чтобы показать им, кто тут главный.

Даже спустя столько лет точная оценка числа погибших отсутствует. Речь идёт о десятках тысяч жертв.

Ещё одним важным негативным аспектом агрессии НАТО в Ливии стало применение боеприпасов с обеднённым ураном. При этом США и их союзники официально отвергают данные обвинения. До сих пор Вашингтон признал, что использовал этот вид оружия в ходе вторжения в Ирак, а также во время операций в бывшей Югославии, Афганистане и Сирии. Тем не менее последствия, с которыми столкнулась бывшая Джамахирия в сфере здравоохранения после вмешательства североатлантического альянса, свидетельствуют об обратном. Кратно увеличилось количество случаев физических и внутренних мутаций у новорождённых, онкологических заболеваний среди ливийских граждан.

По данным Всемирной организации здравоохранения, у 23% новорождённых ливийцев наблюдается деформация плода, а также увеличилась на 18% заболеваемость новыми формами рака, ранее не известными в Ливии. Однако серьёзных исследований, посвящённых данному феномену, не проводится по причине заинтересованности стран НАТО скрыть возможное влияние последствий применения "токсичного" вооружения в североафриканской стране.

Катастрофическая ситуация сложилась в области образования. Согласно докладу Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, в общей сложности 558 школ в различных регионах Ливии в 2017 году были классифицированы как нефункционирующие из-за частичного или полного повреждения в результате конфликтов и боевых действий, доступа к образованию лишились примерно 280 тысяч детей школьного возраста.

В стране, особенно в сельских и пустынных районах (а это, не менее 80% территории страны), в значительной степени пришла в упадок система здравоохранения, в результате сотни тысяч людей не смогли получать квалифицированную медицинскую помощь.

Другим аспектом деградации институтов власти и системы образования стало распространение экстремистской идеологии и террористической практики. Немалое число ливийцев, включая несовершеннолетних, примкнуло к террористическим группировкам — местным филиалам "Аль-Каиды"* и ИГИЛ**. Засилью этих элементов удалось положить конец только благодаря операциям "Карама" (араб. "достоинство"), инициированным Ливийской национальной армией на востоке страны, и "аль-Буньян аль-Марсус" (араб. "нерушимый град") — президентским советом на западе.

Таким образом, военная агрессия НАТО в отношении Ливии привела не просто к силовому свержению легитимной власти, а к возникновению в стране новой реальности, в результате чего страна до сих пор находится в переходном состоянии к демократической системе государственного устройства.

Последствия военного вмешательства западных стран обернулись десятками тысяч жертв, а также разрушением ключевой жизнеобеспечивающей инфраструктуры. Ущерб же, нанесённый здоровью ливийской нации, предстоит ещё оценить спустя десятилетия.