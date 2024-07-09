Моди задал новый мировой тренд: украинский вопрос на отношения с Россией не влияет

Моди раскритикован на Западе за "медвежьи объятия" с Путиным. Зеленский в ярости

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Владимир Зеленский был в ярости от дружеского общения Владимира Путина и Нареандры Моди. На Западе оторопели, налицо новый тренд — украинский вопрос больше не учитывается в отношениях России с другими странами.

Фото: Government of India by Prime Minister's Office, PDM

Моди отказался занимать "моральную позицию" по отношению к Украине

Владимир Зеленский заявил по поводу саммита Россия — Индия в Москве:

"Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям — видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии обнимается с самым кровавым преступником в мире в Москве в такой день".

Имеется в виду день, когда западная ракета ПВО ударила по детской больнице в Киеве, но Зеленский ещё не видел доказательств.

Издание Independent пишет, что на Западе премьера Нареандру Моди раскритиковали за то, что он приветствовал "коллегу по цеху" Владимира Путина своими "фирменными медвежьими объятиями". Военный аналитик из США Дерек Гроссман, ожидавший, что Моди "откажется это делать, выразил надежду, что Индия всё же решится занять "моральную позицию по отношению к Украине".

По его словам, "сигналы от Моди" в России демонстрируют, что Индия, как и США, "по-прежнему будет ставить национальные интересы превыше всего".

Французский писатель Николя Тензер сказал, что Моди преследует корыстные интересы, "обнимаясь с Путиным" якобы для того, что получить дешёвую нефть.

"Моди не друг демократии или Запада", — написал другой пользователь сети Х* Рон Дельнево, замечает Independent.

Представитель госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон "прямо и ясно выразил Индии свою обеспокоенность по поводу её отношений с Россией".

"Индия — стратегический партнёр, с которым мы ведём полный и откровенный диалог. И это касается и нашей обеспокоенности по поводу её отношений с Россией", — сказал Миллер.

Моди задал новый тренд отношений с РФ

Самый главный итог саммита в Москве — это то, что он не про Украину, хотя подходы обсуждались, а про отношения Россия — Индия. И что нормальных политиков не заботят "сигналы", которые надо посылать Украине и Западу, они просто делают своё дело в национальных интересах.

То, что Моди не замечает суетливого посредничества и "боротьбы" вокруг Украины, — самый большой раздражитель для противников России.

Как же так, мы ему позволяли и нефть закупать, и оружие у России, а он взял и предал якобы общее дело. И это отношение государств к Западу вполне может стать мировой тенденцией. Украинский вопрос будет отодвинут, перестанет быть главным в международных отношениях, а тем более, двусторонних. Пусть Запад и его вассал Киев сами разгребают последствия госпереворота, смертей и разорения миллионов украинцев и европейцев.

Индия будет вкладывать в Россию, а Россия — в Индию

Россия будет строить в Индии ещё шесть атомных блоков большой мощности и атомных электростанций малой мощности. Об этом сообщили в госкорпорации "Росатом". Кроме того, Индии представили информацию о решениях в области плавучих АЭС.

Также Индия совместно с РФПИ планирует инвестировать до 100 млрд рублей в российские компании, которые выходят на индийский рынок и реализуют проекты в Индии.

"Расширение партнёрства с Invest India является частью стратегии РФПИ по укреплению связей с ведущими инвестиционными институтами, в том числе стран — участниц объединения БРИКС", — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Данные программы — это стратегия, а не конъюнктурщина. Это очень выгодно обеим сторонам, а Украина, которая скоро закончится, вынесена за скобки отношений, что абсолютно правильно.

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