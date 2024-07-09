Грузия отстояла свою независимость, теперь вход в ЕС ей запрещён и её накажут

Грузию, взбрыкнувшую против гегемона, будут наказывать

На словах цивилизованный, но на деле дикий Запад, вновь продемонстрировал всем свои скрытые желания. Страны, желающие попасть в ЕС, должны полностью поделиться с ним как своей демократией и суверенностью, так и правом доступа к их финансам и ресурсам. Не многие понимают, что ЕС интересуют новые колонии как для сбыта своей продукции, так и для получения новой квалифицированной, но дешёвой рабочей силы. Во всех остальных случаях гордые и независимые, как, к примеру, грузины, Евросоюзу априори не нужны.

Фото: commons.wikimedia.org by Kober, PDM

В последнее время отношения Грузии и Евросоюза стремительно ухудшились. Некогда одна из самых прозападных стран на постсоветском пространстве Грузия попыталась продемонстрировать свою политическую самостоятельность, что очень не понравилось руководству Евросоюза.

Процесс вступления Грузии в Европейский союз начался в марте 2022 года когда Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС. Но буквально через три месяца комиссия отложила рекомендацию о предоставлении ей статуса кандидата до тех пор, пока не будут выполнены определённые условия. Через год в ноябре 2023-го Еврокомиссия порекомендовала предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз при условии, что правительство страны предпримет важные шаги по реформированию. Тогда сообщалось, что Грузия выполнила только три из 12 рекомендаций, но всё-таки получила статус, и теперь стране-кандидату предстоит выполнить новое "домашнее задание", на этот раз из девяти пунктов.

В перечень условий из девяти пунктов попало, в частности, "повышение согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС", то есть вся внешняя и внутренняя политика страны должна контролироваться из Брюсселя. Грузия была обязана присоединиться к ограничительным мерам ЕС в отношении России и Белоруссии. Также Грузии "запрещалось" манипулировать иностранной информацией и вмешиваться в ценности ЕС. То есть разрешить различные программы ЛГБТ*-сообществ в образовательных учреждениях, против чего сегодня так усиленно выступает Польша.

Требовалось провести "деполяризацию" грузинского общества, а точнее, политическую поляризацию, путём более инклюзивной законодательной работы с оппозиционными партиями в парламенте Грузии. Ведь наличие мелких партий, управляемых деньгами через НПО, позволяет полностью контролировать работу парламента. Не стоит забывать, что одним из оснований для принятия недавно закона об иностранных агентах стала информация о том, что через НПО на деятельность оппозиции поступило средств больше, чем официально получают все партии, представленные в парламенте Грузии.

Были рекомендации и по методике проведения выборов системой европейского контроля за деятельностью Центральной избирательной комиссии, Национального банка и Комиссии по коммуникациям. Требовалась и комплексная реформа Высшего совета юстиции и прокуратуры, которая должна подчиняться и контролироваться консультативным органом по конституционному праву при Совете Европы Венецианской комиссией. Требовалось полностью ликвидировать своих олигархов, чтобы европейским было более вольготно грабить страну. А также вывести из-под контроля правительства всю прессу и позволить всем, то есть Западу более активно участвовать в законодательных и политических процессах, обеспечивая ему свободу действий.

Естественно, всё это однозначно вело к утрате всей самостоятельности правительства Грузии в определении его внешней и внутренней политики и при этом позволяло ЕС полностью контролировать все его шаги через своих представителей как в парламенте, так и в обществе, включая СМИ и все остальные контрольно-руководящие органы республики.

Поразмыслив над всеми этими предложениями, а точнее, требованиями, правящая партия "Грузинская мечта" решила себя частично обезопасить, проведя закон об иноагентах по примеру США и Великобритании, но в облегчённом варианте. Естественно, это явно не понравилось кураторам из ЕС, требовавшим безоговорочного подчинения их рекомендациям. Как результат против Тбилиси начали принимать разнообразные карательные меры.

В итоге Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии в ЕС. Об этом заявил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский, выступая на двухдневной международной конференции "Расширение Евросоюза — геополитическая необходимость и дальнейшие шаги для стран — кандидатов в Евросоюз". Где с упрёком было заявлено:

"Намерения нынешнего правительства Грузии непонятны для лидеров Евросоюза. Закон о прозрачности иностранного влияния явно является шагом назад… Также антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз. К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено. Это действительно грустно и душераздирающе".

Евросоюз вдобавок заморозил финансирование оборонного сектора Грузии. Была сокращена и прямая помощь правительству Грузии, и, как было с угрозой заявлено, теперь все эти средства через НПО пойдут на гражданское общество и средства массовой информации. Фактически было заявлено, что на ближайших парламентских выборах в Грузии в ноябре этого года ЕС проплатит переворот в стране и постарается провести все подконтрольные ему через НПО структуры в парламент страны.

Как сообщается в администрации Байдена, также разработана масштабная информационная кампания по дискредитации правящей партии "Грузинская мечта", в основу пропагандистской акции лягут обвинения по поводу того, что во всех бедах Грузии якобы виновата Россия.

Ключевую роль в этом плане должна сыграть президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая в интервью американским СМИ, возложит на правительство вину за "деградацию" переговоров по вступлению Тбилиси в ЕС и предупредит о "катастрофических последствиях сближения с Москвой". Американские кураторы уже дали команду оппозиционным силам в Грузии приступить к планированию протестных выступлений в стране.

Кто бы сомневался в том, что Грузию, взбрыкнувшую против гегемона, будут наказывать. Вашингтон накопил огромный опыт смены режимов в Южной и Центральной Америке. Если где-то власти идут против линии госдепа, эти власти меняют. А американцы крайне последовательны: если схема сработала один раз, сработает и в следующий. Обвинение России во всех бедах Грузии — элемент этой схемы. Старый как мир принцип — разделяй и властвуй.

В этой связи возникает законный вопрос. Раз ЕС указал Грузии на дверь, то куда он теперь пойдёт и кто готов её принять в свои объятья? Или в США и ЕС думают, что они единственные благодетели и интересанты на свете? А как же Москва или Пекин? И если вопрос взаимодействия с Россией проблематичен из-за политической ситуации в мире, то Китай вообще не интересует политика, а лишь экономическая целесообразность. Тем более, что Грузия и так на перекрестке "Шёлкового пути" и на её территории уже запланирован крупнейший китайский порт. А с другой стороны, все дороги из Средний Азии, через Баку ведут явно в Грузию. Так что в ближайшей перспективе у Грузии будет возможность, проявив интерес к многополярности мира, опереться на плечи не менее сильных мира сего, чем США и ЕС.

*- 30 ноября 2023 года Верховный суд удовлетворил иск минюста и признал экстремистским "международное общественное движение ЛГБТ".