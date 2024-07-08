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Любовь Степушова
Будет ли Польша сбивать российские ракеты над Украиной? Ответ очень интересует поляков

Премьер Польши Туск озвучил "логичное" намерение сбивать российские ракеты

3:06
Мир

Польша вернулась к идее сбивать над территорией Украины российские ракеты. Варшава решила поддержать "стратегическую неопределённость" или это игра "ва-банк"?

Премьер Польши Туск озвучил "логичное" намерение сбивать российские ракеты
Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain

Польша хочет обеспечить Украине "закрытое небо"

Премьер Польши Дональд Туск и представитель Украины Владимир Зеленский подписали 8 июля в Варшаве соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Документ не опубликован, но Туск, выступая на пресс-конференции, отметил, что обсуждается возможность уничтожения польской армией российских ракет, "летящих над Украиной в сторону Польши".

"Это кажется абсолютно логичным, и Польша была первой страной, которая начала говорить об этом с Украиной", — сказал Туск.

Однако он подчеркнул, что подобные действия требуют "общей ответственности НАТО" и "штамп" международной солидарности. Премьер-министр подчеркнул, что подписанное в понедельник, 8 июля, соглашение о безопасности включает в себя лишь пункт о "необходимости поговорить на эту тему".

Но для Зеленского это уже не вопрос для "поговорить", а решённый.

"Здесь мы вместе с нашими военными специалистами разработаем механизмы быстрой реализации этого пункта нашего соглашения", — отметил Зеленский.

Будет ли Польша сбивать ракеты над Украиной?

"Будет ли Польша сбивать ракеты над Украиной?" — спрашивает газета "Речь Посполита", но не отвечает на свой вопрос. Тем не менее поляков ответ очень интересует.

Заявление Туска напоминают заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что он ставит Москву в состояние "стратегической неопределённости", обсуждая ввод контингента Франции на Украину. Это желание стоило Макрону поражения на выборах в парламент и потери поддержки правительства для действий против РФ.

Чего могут стоить Туску рассуждения в духе Макрона? В Польше только что подняли цены на газ и электричество. Вероятно, чтобы увеличение стоимости жизни не казалось катастрофическим, идёт нагнетание угрозы войны с Россией.

Но в Польше есть парламентская партия "Конфедерация", которая будет набирать очки и, возможно, придёт к власти на следующих выборах, или нарушит двухпартийную систему Польши. Она будет обсуждать с избирателями незавидный пример Украины, умирающей за грязные интересы западных корпораций и местных негодяев, которые в критический момент сбегут за границу.

Если же представить невероятное, втягивание Польши в войну с РФ в надежде на пункт 5 устава НАТО о взаимопомощи, то стоит напомнить, что у Варшавы были железные гарантии безопасности от Англии и Франции перед началом Второй мировой войны и эти гарантии были "спущены в унитаз".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы польша украина дональд туск владимир зеленский
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