Глава Совета Европы пообещал миру "сюрприз". Орбан хочет помирить Россию и Украину

Орбан избрал неожиданные маршруты — самые конфликтные страны

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Премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Киев, Москву и Китай.

Фото: flickr.com by European People's Party, CC BY 2.0

По дороге обратно Орбан анонсировал новый "сюрприз" — очередную поездку. Куда именно, не сказал.

Руководство Евросоюза уже раскритиковало действия Орбана. А на вопрос, на какой сюрприз намекает Орбан, а также о его политике в беседе с корреспондентом Pravda.Ru рассказал обозреватель Sputnik International Дмитрий Бабич.

Что за маршруты у нового председателя Совета ЕС?

"Тут мы, наверное, можем только гадать. Но, судя по всему, Орбан избрал неожиданные маршруты — в самые конфликтные страны сегодняшнего мира, в самые болевые точки, пытаясь выступить в очень востребованной роли посредника. Я не удивлюсь, если он поедет в Иран, в Израиль или на Палестинскую автономии, и даже Афганистан. То есть всюду, где есть застарелые конфликты, которые не удается решить десятилетиями, хотя очевидно, что определённых людей определённые режимы демонизируют. Например, иранский режим. Была Исламская революция. Да, был Хомейни. Но Иран не занимается терроризмом, Иран идёт на союз, можно сказать, с такими приличными странами как Россия, расширяет свои связи с европейскими странами, в том числе экономические. И европейские страны очень старались сохранить экономические связи с Ираном, когда США заставляли их обрубить. Сложилась такая тупиковая ситуация из-за позиции, прежде всего, Запада. То же самое можно отнести и к более крупным странам, демонизируемым Западом. В определённой степени это даже Афганистан, где режим талибов тоже на самом деле менялся в последние годы. Орбан может и туда поехать. В Афганистане гуманитарная катастрофа. Представьте себе страну, у которой все валютные резервы просто отняли, они остались замороженными в США. В Афганистане живут несколько десятков миллионов человек, которым нужны лекарства, чтобы жить, нужны современные препараты для спасения людей, для снижения детской смертности, которая очень высока в Афганистане. И это не делается просто из-за того, что существует стереотипное представление о талибах, что это враги, террористы, злодеи. И если Орбану удастся как-то сдвинуть это дело с мёртвой точки, это будет огромное дело, за которую можно дать Нобелевскую премию мира".

Он готов ехать договариваться?

"Я думаю. Если вы меня спросите, какая вероятная страна, куда он завтра поедет с посреднической миссией, я скажу, самая большая вероятность — это Израиль и Палестина, на втором месте — Иран, на третьем месте — Афганистан. В этих трех точках действительно ситуация абсурдная. И просто из-за нежелания политиков чуть-чуть менять свою позицию, гибнут люди каждый день".

А чем недовольны в ЕС и, в частности, Жозеп Боррель?

"Недовольны тем, что Орбан своей активностью показывает, во-первых, их фанатизм, их приверженность одной радикальной идеологии, которая очень жестока. Второе, он показывает их безделье. Ведь у них жёсткая идеология, которая не позволяет им идти ни на какие компромиссы с режимами, которые они считают недемократическими. Плюс это профессия дипломата — встречаться с людьми даже с теми, с которыми ты совсем не разделяешь их убеждения, их взгляды на мир. Обратите внимание, что у дипломатов как принято? Они когда встречаются, обязательно самый нейтральный костюм — европейский пиджак, галстук. Никогда никаких мундиров на встречах. У себя — пожалуйста. Никогда никаких партийных символов и так далее. Почему? Потому что классическая дипломатия в идеале — полная отстраненность от личности собеседника. Вы можете его не любить, вы можете с ним очень сильно не соглашаться. Перед вами стоит проблема — найти компромиссное решение, которое позволит избежать гибель людей, экономических потерь и как-то найти консенсус по вопросу, по которому вы спорите. Европейские дипломаты уже десятилетиями практически не работают, они же не решили ни одного конфликта миром, не предложили даже ни одного решения. Чуть-чуть вроде бы с Кубой намечалось какое-то смягчение блокады, но в итоге это все провалилось, и ничего не добились "доброхоты" в Европе. И Орбан это показывает. Он стал начальником просто потому, что по очереди подошло венгерское председательство в Евросоюзе, и посмотрите, как он взбаламутил воду. Он поехал туда, сюда, да, он столкнулся с трудностями, он сказал, что позиции России и Украины очень далеко друг от друга стоят. Но ведь европейские дипломаты даже не пытались выяснить позиции ни России, ни Украины. Они сразу объявили Украину жертвой, Россию — злодеем, и стали поддерживать военных, которые стали туда подбрасывать оружие. Но это же не дипломатия. Это что-то совсем другое. И поэтому, конечно, Боррель обижается, потому что его разоблачает Орбан, его бездействие, безделье. И вот он ругается, что Орбан — какой-то не демократический деятель, не действует в унисон с Евросоюзом. А как действовать с унисон с Евросоюзом? Поддерживать все эти блокады, поддерживать все эти конфликты, ничего не менять? Тогда зачем ты существуешь как дипломат, где твоя дипломатия, чего ты добился?".

На какой сюрприз намекает Орбан?

"Думаю, что очевидно, что его мечта — добиться прекращения огня на Украине. Это он предлагал и Путину, и Зеленскому. В общем, это выглядит очень гуманно, очень хорошо. Потому что мы слышим каждый день трагические новости, что и наши города бомбят дроны, и на Украине много люди страдают. Поэтому с такой человеческой точки зрения это выглядит разумно — давайте прекратим огонь, постараемся выяснить, что мы друг от друга хотим, и решить проблему дипломатическими средствами. Но у нас есть опыт такого краткого почти прекращения огня в начале конфликта весной 2022 года, когда вот эти переговоры в Белоруссии позволили украинской стороне перегруппироваться и практически с большими для нас потерями отогнать нашу группировку от Киева (отбросить, что называется. Мы сами уходили, но они очень успешно её преследовали) и укрепить свое положение в Донбассе. Получается, что такое прекращение огня — это вроде бы гуманная вещь хорошая, какой-то период люди не гибнут, но потом они гибнут еще в больших количествах. Поэтому это сложный вопрос. Но совершенно очевидно, что главная мечта Орбана — это прекращение боевых действий, может быть, какая-то консервация российско-украинского конфликта, заморозка этого конфликта".