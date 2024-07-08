То, что сейчас происходит в США, очень выгодно России, утверждает политолог Владимир Шаповалов

Политолог Шаповалов: Соединённые Штаты катятся в пропасть

9:54 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

5 ноября в США пройдут выборы президента страны. Предвыборная кампания проходит в беспрецедентных условиях раскола американского общества и неуверенности демократов в своём кандидате. В интервью Pravda.Ru ситуацию анализирует член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

Фото: flickr.com by USCapitol, PDM

— Джозеф Байден, выступая перед своими соратниками, сказал, что он примет участие в выборах. Байден всех убеждает, что с ним всё в порядке, а все видят, что с ним ничего не в порядке. Даже в самой демократической партии не могут понять, что делать: идти на выборы с таким недееспособным президентом или искать ему замену. Что, на ваш взгляд, происходит?

— Команда президента Джо Байдена долго морочила голову и американским избирателям, и мировому сообществу, формируя представление о том, что Байден — хотя и весьма пожилой политик, но более дееспособный и адекватный кандидат, чем его оппонент Дональд Трамп. Эта точка зрения очень активно продвигалась в информационном пространстве, и более того, противоположные мнения объявлялись либо кремлёвской пропагандой, либо происками внутренних врагов.

Сейчас весь мир убедился, что король всё-таки голый, что его состояние вполне соответствует возрасту.

Безусловно, Джо Байден — один из самых талантливых политиков своего поколения. Он проделал колоссальный путь, в своё время даже встречался с Леонидом Брежневым. Для нас это уже очень давняя история, а для Джо Байдена — эпизод его жизни. Байден, безусловно, вошёл в историю как феноменальный по продолжительности активности политик: он был одним из самых молодых сенаторов и является самым возрастным президентом.

Но сегодня Байден переживает не лучшие времена, и не только из-за возраста. Напряжённая работа президентом в его возрасте, пережитая трагедия, связанная со смертью старшего сына, трагедия второго сына — это очень тяжело. И, конечно, он абсолютно недееспособен в настоящий момент: он не может выполнять функции президента ни в текущем, ни в следующем сроках. И дебаты это очень явно показали.

— А кто решает, будет ли Байден баллотироваться? Или он сам сказал: "Я буду", — и всё, точка, никто не хочет спорить?

— Нет, это было бы упрощением ситуации. Решают

спонсоры демократической партии — такой абсолютно недемократический инструмент; истеблишмент демократической партии — боссы партии, люди, занимающие ведущие позиции; близкие люди из администрации президента; Deep State, "глубинное государство", которое в той или иной степени стоит за всеми этими фигурами; семья — самые близкие люди.

Но не будем сбрасывать со счетов две такие магические фигуры, как Клинтон и особенно Обама. Барак Обама очень активен. Многие называют его не просто правой рукой Байдена, а теневым президентом.

Решения принимает большое количество лиц, и, что важно, эти решения принимаются вне публичной сферы.

С точки зрения демократических процедур Байден, безусловно, должен быть кандидатом в президенты, поскольку он выиграл праймериз, никаких сомнений в этом нет.

Но мы видим, что задействован скрытый, латентный, механизм, который показывает, что победа на праймериз ещё не гарантирует избрание кандидата от данной партии, потому что решение принимает не народ, а партийные боссы. А они могут принять иное решение.

— А почему нет замены? Где молодые политики, которые могут заменить кандидата?

— Здесь есть проблема, свидетельствующая о кризисе системы, — дефицит молодых политиков в Соединённых Штатах. То же самое мы видим и в республиканской партии, и в судебных структурах, и в администрации президента, и в руководстве конгресса. В бой идут одни старики. Это в некоторой степени напоминает закат Советского Союза, и это очень показательный момент. Конечно, есть молодые амбициозные политики, но им не даёт дорогу поколение стариков, прочно сидящих в своих креслах.

Что касается конкретно кейса с Байденом... Учитывать только его волю и желание его семьи — значит упрощать ситуацию.

Партия демократов делает рациональный выбор, который состоит в том, что раскрутить нового кандидата за оставшееся время очень сложно. Тем более, у него будет пониженная легитимность, поскольку он не победил в праймериз и, может быть, даже не участвовал в них, как, например, Мишель Обама.

Рейтинг этих потенциальных сменщиков всё равно не дотягивает до рейтинга Байдена, нет консолидирующих фигур, кроме Барака Обамы, но Обама по закону не может быть президентом. Поэтому в данной ситуации, как ни странно, Байден, даже в таком состоянии, — это меньшее из зол, оптимальная фигура. Здесь можно провести аналогию с Брежневым, который являлся компромиссной, консолидирующей фигурой.

Любые подвижки в сторону ухода Байдена станут продолжением скандальной ситуации и понизят рейтинг демократической партии.

А мы понимаем, что выборы — это не только победа или поражение Байдена, это ещё и сотни и тысячи партийных функционеров, на разном уровне вовлечённых в избирательную кампанию. У них есть свои цели и задачи: стать депутатом, сенатором, занять те или иные выборные должности. Чем дольше и драматичнее будет кампания Байдена, тем меньше у них шансов.

Судя по всему, выбор сделан в пользу продолжения участия Байдена в выборах: двигаться потихоньку, не скандализировать ситуацию. И, может быть, при определённых обстоятельствах ситуация выправится, Байден будет твёрдо стоять на ногах, а Трамп, напротив, упадёт где-нибудь и тогда Байден победит.

— Когда Леонид Ильич у нас был недееспособен, решения принимало Политбюро. А кто в Америке? У Байдена есть ядерный чемоданчик — кто будет принимать решение, нажимать кнопку или нет?

— Я говорил о Deep State. Придумали это не мы, а сами американцы. И в силу того, что это государство скрыто, то и фамилии назвать мы не можем. Но, с другой стороны, существуют люди, которые являются спонсорами демократической и республиканской партий.

— Илон Маск, наверное...

— Нет, Илон Маск был демократом, но его нельзя считать ни в коем случае представителем "глубинного государства", он скорее маргинал. И здесь мы видим очень интересную ситуацию: ведь и Маск, и Трамп в прошлом — демократы. Они ренегаты, перебежчики из демократического лагеря в республиканский. Оба — яркие, харизматичные фигуры, но они не правят балом.

Известный человек, стоящий за сценой, — это Джордж Сорос. На протяжении десятков лет он был одним из крупнейших спонсоров демократической партии. Именно Фонд Сороса является ключевым во многих действиях демократической партии. Конечно, Сорос очень стар, формально отошёл от дел, но всё равно его влияние колоссально.

— Что произойдёт, если Байден выиграет? У Трампа уже украли одни выборы, здесь опять будет фальсификация...

— Рассмотрим эту ситуацию в развитии. В неопределённой перспективе, безусловно, в Америке будет гражданская война, и, скорее всего, последует распад страны на отдельные части. Вероятность этого достаточно высока, триггером этой ситуации стал миграционный кризис, который показал, что позицию штата Техас поддерживает больше половины штатов.

Есть деление Америки на два лагеря в соотношении примерно 50 на 50. Одна Америка занимает позицию, близкую Трампу, — это штат Техас. И вторая, демократическая Америка, занимает противоположную позицию.

Поэтому рано или поздно конфликт войдёт в очень острую фазу, подобную гражданской войне XIX века. Приведёт это к кровопролитию или нет? Все будет зависеть от мудрости политических элит, которые будут конкурировать друг с другом, от соотношения сил, от внешнеполитических факторов. Но то, что конфликт будет усиливаться, это неизбежно.

Сегодня ситуация ещё не вышла на такой уровень конфликтности, при котором победа Байдена вызовет шок, гнев и приведёт к расколу общества. Скорее всего, это будет очередная ступенька в сторону той пропасти, куда стремительно идут Соединённые Штаты, но не сама пропасть.

— Есть мнение, что для нас победа любого из этих кандидатов невыгодна.

— Для России в этой паре выгодных кандидатов нет, Соединённые Штаты — наш основной геополитический противник. Для России выгодна ситуация углубления кризиса и, как результат, отсутствие Соединённых Штатов. Я не думаю, что говорю сейчас какие-то очень странные вещи. Вот Соединённые Штаты хотят, чтобы России не существовало в мире.

— Да. Почему бы нам тоже не хотеть?

— Наше поведение, наша политическая линия должны быть направлены на ослабление Соединённых Штатов, а лучше — на разделение на несколько стран, которые будут меньшей угрозой миру, чем те Соединённые Штаты, которые существуют сейчас. Поэтому для России турбулентность, кризис, углубление противоречий полезно, продуктивно и рационально.