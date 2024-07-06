Опираться на Болгарию, вспоминая общие культурные и иные корни, категорически нельзя из-за корысти её руководства. Миротворческие инициативы Софии по Украине надо сразу отметать.
Исполняющий обязанности премьера Димитр Главчев заявил, что 9-11 июля на саммите НАТО он предложит начать переговоры между Украиной и Россией при посредничестве Болгарии.
"Я искренне верю, что мы должны выступать за мирные переговоры при посредничестве Болгарии. Что может быть лучше этого? И это то, что я предложу, в этом нет никаких проблем ", — сказал Главчев, как цитирует novinite. com.
Издание указывает, что лидep пapтии ΓΕΡƂ Ƃοйκο Ƃοpиcοв, пοбeдившeй нa нeдaвниx внеочередных выбοpaх, пοдчepκнул, чтο Ƃοлгapия "нe будeт платить дeнeжныe вɜнοcы Уκpaинe", οтвepгнув пpeдлοжeния ο paɜмeщeнии бοлгapcκиx вοйcκ нa Уκpaинe κaκ "мaнипулятивныe".
Данный болгарский политик подставил Россию ещё в 2014 году, закрыв проект газопровода "Южный поток", причём потом извинялся в Москве, надеясь на сотрудничество по "Турецкому потоку".
Novinite. com. добавляет, что президент Болгарии Румен Радев "выразил свое несогласие с существенной финансовой и военной помощью Украине без гарантий замены" и "поставил под сомнение" ясность позиции Болгарии в НАТО, особенно в отношении определения и стоимости "окончательной победы".
Радев также " усомнился", что затеявшие конфликт понимают его последствия, и подтвердил свой отказ возглавить делегацию Болгарии на встрече НАТО в Вашингтоне из-за несогласия с его нынешней дипломатической позицией по Украине.
Читаешь эти пассажи и не веришь собственным глазам — Болгария ли это — одна из самых недружественных стран России в последнее время.
Болгария, как только РФ стала набирать силу, постоянно подставляла Москву.
Ещё раньше отказа по "Южному потоку" — в марте 2012 года, София приняла решение отказаться от строительства АЭС "Белене", хотя на момент отказа "Росатом" уже изготовил первый комплект оборудования для АЭС.
В сентябре 2023 года Болгария разорвала контракт с "Лукойлом" на концессию нефтяного терминала Росенец в городе Бургос. Контракт был заключен в 2011 году на 35 лет. В октябре 2022 года концессия была продлена ещё на 24 года, но София, ничтоже сумняшеся через год заявила, что не намерена выплачивать компенсаций "Лукойлу" из-за прекращения концессии.
"Лукойл" может настаивать на своих правах где угодно, но не в Болгарии", — утверждали в правительстве страны.
Болгария массово и в первых рядах показательно высылала российских дипломатов после начала СВО, присоединившись ко всем санкциямю
София сначала тайно, а затем и с одобрения парламента, отправляла и продолжает отправлять Украине оружие на миллиарды долларов.
На днях стало известно, что Болгария вместе с Турцией и Румынией активизировали военно-морскую оперативную группу для сдерживания Черноморского флота РФ, пишет американское издание Defense News. Высшие офицеры военно-морских сил этих стран встретились в Стамбуле 1 июля для первоначального запуска оперативной группы.
И, наконец, в Болгарии переписываются учебники с целью дискредитации Красной Армии и итогов Великой Отечественной войны. Депутаты парламента предложили снести памятник русскому солдату "Алёше".
Всегда, когда в Брюсселе нажимали, София шла навстречу, хотя есть пример сопротивлявшейся Венгрии.
Потому что болгары были уверены, что выгнав Россию отовсюду, они станут лучше жить. В Брюсселе это оценят и быстрее примут в зону евро и в Шенгенскую зону (сейчас только в аэропортах). Корысть — двигатель болгарских политиков, которые погрязли в коррупции.
Но, видимо, перспективы рисуются плохими. И болгары, почувствовав что в Брюсселе "пахнет жареным", опять решили переметнуться "на другую сторону баррикад". Почему бы не через посредничество в украинском кризисе.
Ведь скоро Россия будет решать, кому в Европе возвращать дешёвый газ и другие ресурсы. Скоро Дональд Трамп и Виктор Орбан создадут новую Европу, почему бы туда не протиснуться первыми.
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