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Любовь Степушова
Орбан приехал к Путину по поручению Трампа

Объективные данные говорят о посредничестве Орбана в переговорах Путин-Трамп

3:41
Мир

Необычайная активность Виктора Орбана вызывает удивление не только в ЕС и НАТО, которые отрицают, что венгерский премьер посетил Киев и Москву по их мандату.

Объективные данные говорят о посредничестве Орбана в переговорах Путин-Трамп
Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/55444 by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Орбан приехал в Москву говорить о совместных планах с Трампом

Вероятно, в Кремле тоже — в недоумении, поскольку не ожидали снятия "блокады и изоляции" от председателя Совета Европы — это место только что заняла Венгрия на полгода.

Ключом к пониманию активности премьера Венгрии Виктора Орбана служат его недавние слова о том, что "европейский поезд едет в сторону войны", и только Дональд Трамп "может его остановить, если выиграет президентские выборы" в ноябре.

Недавно стало ясно, что Трамп их выиграет, поскольку после неудачного выступления президента США Джо Байдена в дебатах, отрыв республиканца от него в ключевых штатах увеличился до пяти процентов, что необычно много. Любой другой кандидат от демократов тоже проиграет Трампу, говорят опросы.

Орбан часто бывает в США по приглашению Трампа. В марте они совещались о чём-то в Мар-а-Лаго — частной резиденции экс-президента США во Флориде с группой советников. Орбан, поэтому, безусловно, осведомлён о планах Трампа.

"У него (Трампа) есть достаточно подробные планы, как положить конец этой войне, но я не уполномочен рассказывать о сути этих планов", — сказал премьер в ответ на вопрос, в чём может заключаться секретный план Трампа по прекращению конфликта на Украине.

Трамп не будет давать денег на помощь Украине в борьбе с Россией, добавил Орбан в интервью M1.

"Вот почему война закончится, потому что очевидно, что Украина не может стоять на собственных ногах. … Если американцы не дадут денег, европейцы в одиночку не смогут финансировать эту войну", — уточнил он.

Недавно кандидат от республиканцев отметил, что будет "взаимодействовать с Путиным и Си — они сильные и крепкие парни”.

Поэтому вывод такой: Орбан в Киеве выяснил "красные линии" Владимиру Зеленского, и насколько они "красны", и приехал к президенту Владимиру Путину с предложениями Трампа.

Планы у новой силы Трамп-Орбан грандиозные

Орбан создаёт новый альянс в Европарламенте с единомышленниками в Австрии и Чехии. Лозунг этой группы "Сделать Европу снова великой” — калька с лозунга Трампа.

По словам Орбана, лидеры группы подписали "патриотический манифест", обещающий "мир, безопасность и развитие" вместо "войны, миграции и стагнации", которые принесли "брюссельские элиты". Партия Свободы лидирует на сентябрьских выборах в Австрии. А экс-премьер Чехии Андрей Бабиш имеет неплохие шансы победить со своей партией на выборах в 2025 году.

В дальнейшем к этой тройке в Европарламенте могут присоединиться партия Роберта Фицо в Словакии и "Альтернатива для Германии".

Договорятся ли Орбан и Трамп с Москвой?

Сейчас "снова великие" с Москвой не договорятся, потому что на Украине не с кем подписывать документы.

А после инаугурации Трампа, в начале 2025 года, когда РФ приобретёт новые территории на Украине, диалог станет возможным. Условия РФ понятны и сказаны президентом Путиным. Территориальные приобретения остаются за РФ юридически, нацизм уходит с Украины навсегда, армия Украины- минимальная, западные санкции сняты.

Читайте по теме: На Западе гадают о последствиях визита Виктора Орбана в Москву

Названа реальная причина визита Орбана на Украину: премьер Венгрии может стать посредником между Киевом и Москвой

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Мирная инициатива Путина: получится ли закончить войну?
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина виктор орбан дональд трамп владимир путин владимир зеленский
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