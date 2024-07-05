Орбан приехал к Путину по поручению Трампа

Необычайная активность Виктора Орбана вызывает удивление не только в ЕС и НАТО, которые отрицают, что венгерский премьер посетил Киев и Москву по их мандату.
Вероятно, в Кремле тоже — в недоумении, поскольку не ожидали снятия "блокады и изоляции" от председателя Совета Европы — это место только что заняла Венгрия на полгода.
Ключом к пониманию активности премьера Венгрии Виктора Орбана служат его недавние слова о том, что "европейский поезд едет в сторону войны", и только Дональд Трамп "может его остановить, если выиграет президентские выборы" в ноябре.
Недавно стало ясно, что Трамп их выиграет, поскольку после неудачного выступления президента США Джо Байдена в дебатах, отрыв республиканца от него в ключевых штатах увеличился до пяти процентов, что необычно много. Любой другой кандидат от демократов тоже проиграет Трампу, говорят опросы.
Орбан часто бывает в США по приглашению Трампа. В марте они совещались о чём-то в Мар-а-Лаго — частной резиденции экс-президента США во Флориде с группой советников. Орбан, поэтому, безусловно, осведомлён о планах Трампа.
"У него (Трампа) есть достаточно подробные планы, как положить конец этой войне, но я не уполномочен рассказывать о сути этих планов", — сказал премьер в ответ на вопрос, в чём может заключаться секретный план Трампа по прекращению конфликта на Украине.
Трамп не будет давать денег на помощь Украине в борьбе с Россией, добавил Орбан в интервью M1.
"Вот почему война закончится, потому что очевидно, что Украина не может стоять на собственных ногах. … Если американцы не дадут денег, европейцы в одиночку не смогут финансировать эту войну", — уточнил он.
Недавно кандидат от республиканцев отметил, что будет "взаимодействовать с Путиным и Си — они сильные и крепкие парни”.
Поэтому вывод такой: Орбан в Киеве выяснил "красные линии" Владимиру Зеленского, и насколько они "красны", и приехал к президенту Владимиру Путину с предложениями Трампа.
Орбан создаёт новый альянс в Европарламенте с единомышленниками в Австрии и Чехии. Лозунг этой группы "Сделать Европу снова великой” — калька с лозунга Трампа.
По словам Орбана, лидеры группы подписали "патриотический манифест", обещающий "мир, безопасность и развитие" вместо "войны, миграции и стагнации", которые принесли "брюссельские элиты". Партия Свободы лидирует на сентябрьских выборах в Австрии. А экс-премьер Чехии Андрей Бабиш имеет неплохие шансы победить со своей партией на выборах в 2025 году.
В дальнейшем к этой тройке в Европарламенте могут присоединиться партия Роберта Фицо в Словакии и "Альтернатива для Германии".
Сейчас "снова великие" с Москвой не договорятся, потому что на Украине не с кем подписывать документы.
А после инаугурации Трампа, в начале 2025 года, когда РФ приобретёт новые территории на Украине, диалог станет возможным. Условия РФ понятны и сказаны президентом Путиным. Территориальные приобретения остаются за РФ юридически, нацизм уходит с Украины навсегда, армия Украины- минимальная, западные санкции сняты.
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