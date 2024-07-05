Переполох в Лондоне. С приходом лейбористов Британия слезет с иглы русофобии

В Великобритании "партия войны" с треском проиграла

Итак, лейбористы победили. Ясно, что политика Соединённого Королевства сильно не изменится.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, PDM

Но если рассматривать всё как плебисцит, то "партия войны" в Англии с треском проиграла. Люди явно не горят желанием лезть в окопы, тем более за Украину.

Плюс британцы разорены политикой Байдена — для ВСУ из страны забрали лучшее. Но значит ли это, что теперь расходы на внутреннюю оборонку вырастут, а на запросы Украины Лондону станет плевать? И станет ли меньше громких резких заявлений от Британии?

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил политический эксперт Иосиф Дискин.

Теперь расходы на внутреннюю оборонку вырастут, а на запросы Зеленского Лондону станет плевать?

"Не вполне согласен с вашим исходным посылом. Голосование было плебисцитом, но внешнеполитическая компонента не была основной в этом плебисците. Основная компонента была связана с падением уровня жизни и с разрушением социальной инфраструктуры в результате деятельности консервативной партии. Внешняя политика была: во-первых, проблемой фоновой, а во-вторых, различалась позиция лейбористов и консерваторов в отношении Украины. Да, она различается, но различается не радикально. Если консерваторы выступали за ведение военных действий, которые бы создали сильные позиции Украины на предстоящих переговорах, то позиция лидеров лейбористов состоит в том, что да, Украину необходимо поддерживать, но гораздо активнее искать пути к миру. То есть вот радикально позиция не изменится. Да, активизировались разные проекты, и лейбористы будут за ними внимательно следить, в том числе за усилиями председательствующего сейчас в Евросоюзе Виктора Орбана. Если брать вопрос повышения расходов на оборону, то здесь тоже расхождения не радикальные. Лейбористы заявляют, что "да, необходимо в современных условиях повышать расходы на оборону", но не готовы увлекаться этим серьёзно с тем, чтобы поставить под вопрос финансирование социальных программ, а также вообще финансовую стабильность, поскольку консерваторы с этим зашли слишком далеко. Но, тем не менее, мне представляется, что если консерваторы были, конечно, целиком вовлечены в активность Байдена, то лейбористы не связаны с этими обязательствами и могут действовать гораздо свободнее, но при этом, конечно же, лейбористы активно поддерживают идеи евроатлантической солидарности".

Лейбористы победили — ясно, что политика Королевства сильно не изменится. Но станет ли меньше громких и резких заявлений от Британии?