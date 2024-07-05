Следующие парламентские выборы приведут к развалу Великобритании

Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию

4:12 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

В результате внеочередных парламентских выборов под Британию заложена электоральная "бомба". Чем хуже дела у "англичанки", тем лучше для России.

Фото: Nigel Farag by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0

Тори сметены избирателями за неуважение к их проблемам

В Британии прошли внеочередные выборы, а это говорит о том, что правящая 14 лет Консервативная партия (тори) не справилась с руководством страной. Чехарда премьеров не привела к улучшению ситуации в стране, а Лиз Трасс вообще чуть не привела страну к катастрофе, "уронив" фунт.

По данным Pew Research Center, только 22% избирателей считают, что экономика Великобритании находится в хорошей форме. Остальные видят последствия плохого администрирования, что сказывается на госуслугах в здравоохранении, полиции, местных органах власти, расходах на дороги и т. д. Избиратели также недовольны зарплатами, которые съедаются инфляцией, и высокими ставками по ипотеке.

Высокая стоимость жизни, недостаточное финансирование государственных услуг, рост нелегальной миграции являются тремя ключевыми факторами, которые обусловили желание убрать тори от власти.

Тори не восстановятся в прежнем виде "королевской партии"

Итоги состоявшихся выборов показывают, что тори проиграли с огромным преимуществом, отдав лейбористам "всё, что нажито непосильным трудом". Лейбористы будут иметь 410 мест в новом парламенте, а у тори — всего 120.

В своих округах проиграли министр обороны Грант Шэппс, а также министры образования, культуры, науки, юстиции, транспорта и такие "слоны" партии, как Лиз Трасс и Пенни Мордонт. Консерваторов после такого электорального разгрома ждёт долгая междоусобная война с потерей влияния.

"Бомба" под Британию заложена избирательной системой

Неожиданность выборов — это 14% голосов партии "Реформа Великобритании" Найджела Фараджа, автора Brexit. Однако выиграть ей удалось только в четырёх округах (0,6% от мест в парламенте) — такова мажоритарная избирательная система Британии, в которой кандидат, набравший в округе наибольшее количество голосов, выигрывает место в палате общин.

Партия Фараджа была, по опросам, второй в более чем 100 округах, но все мандаты, кроме четырёх, отошли в основном лейбористам.

И это мина замедленного действия. Если лейбористы не вытащат страну из многочисленных кризисов, то на следующих выборах "реформаторы" их снесут.

И пока не видно, за счёт чего Лейбористская партия будет решать проблемы, обещая увеличивать военный бюджет, но не повышать налоги. Повторно вступить в ЕС или таможенный союз с ЕС?

На Британию "с протянутой рукой" будет очень интересно посмотреть.

Фарадж развалит Великобританию

Новый премьер Кир Стармер будет "стойко" с НАТО и продолжит поставки оружия на Украину, пишут западные СМИ. По данным опросов, 80% британцев поддерживают Украину. Но приоритетом помощь Украине уже не будет, иначе не выполнить обещания "перемен". Такмже под вопросом поддержка антироссийских санкций, которые могут нанести удар по британскому бизнесу.

Амбициозные мечты Бориса Джонсона о "глобальной Британии", с прибыльными торговыми сделками по всему миру и загруженными заводами на её территории, так и не осуществились. Не осуществятся и мечты Стармера о "переменах", а вот Фарадж, как сепаратист и популист, развалит Великобританию, в том числе объявлением войны мигрантам, и тогда с её отдельными частями можно будет договориться.

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