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Дмитрий Плотников
В НАТО Киеву опять дадут отлуп. Запад понял, что потом придётся "ответить за базар"

Запад "обещает не обещать" Украине членство в НАТО

4:11
Мир

Более 60 западных экспертов по внешней политике призвали страны-члены альянса НАТО не обещать Киеву членство на предстоящем саммите, чтобы затем не пришлось защищать Украину от России по 5-й статье.

Запад "обещает не обещать" Украине членство в НАТО
Фото: flickr.com by Number 10, CC BY 2.0

А может Запад понял, что потом придётся "ответить за базар"? Или лучше безнаказанно науськивать Киев, а самим умыть руки? И зачем Банковая в этой безнадёге продолжает губить свой народ?

На эти и другие вопросы в беседе с Pravda. Ru ответил эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

"Запад, конечно, понимает, что придётся отвечать за свои действия. И 5-я статья как раз про это и написана, что в рамках НАТО действует так называемое правило коллективной обороны. То есть любая страна, полноправный член альянса, вправе рассчитывать на поддержку всех. То есть такой принцип — один за всех, все за одного.

Единственное, что, если мы говорим сейчас о 5-й статье, то важно отметить, что если раньше, в "холодной войне" тогда считалось, что статья имела безусловный характер, то в настоящее время, особенно после того, когда президентом США побывал Трамп, то эта статья уже не носит безусловный характер. Потому что все понимают, что можно по-разному выступать на защиту государств - вовсе необязательно участвовать войсками, можно оказать содействие военно-человеческой помощи, могут участвовать не все страны-члены альянса, а лишь заинтересованные или наиболее мощные и так далее.

Даже в этих условиях, когда 5-я статья уже носит небезусловный характер, и то в этих условиях серьёзные западные эксперты честно понимают, что Украину принимать в НАТО не целесообразно, поскольку это накладывает на блок очень серьёзную ответственность. И с этой ответственностью НАТО просто может не справиться. К этому она не готова. То есть и желания нет, и готовности нет, и это всё время идёт поддержка тезиса, что России противодействовать и даже вести противоборство с Россией надо, но лучше это делать чужими людьми.

Украинцы — чужие для натовцев. Они им просто оказывают помощь, только и всего. И лучше им не брать на себя очень серьёзную, полную ответственность, чтобы всегда можно было в любой момент уйти, сказав, что "не получилось". Как пример есть Ливия, Ирак, и самый главный пример — конечно, Афганистан. Они из Афганистана ушли, и что там происходит, уже вне натовского контекста и вне натовской повестки.

И в отношении Украины при определенных обстоятельствах так же будет сделано. Это не значит, что они сейчас окажутся от помощи. То есть, пока они считают, что у них есть возможности и выгоды в ведении опосредованной войны с Россией, Украине помогать будут, будут оказывать содействие. Также будут обещать что-то. И открытые двери будут обещать. Но никаких реальных механизмов и сроков по вступлению в альянс, Украине на саммите в Вашингтоне никто предлагать не будет. Отделаются заявлениями, придумают опять формат сотрудничества очередной".

А зачем "Банковая" в этой безнадёге продолжает губить свой народ?

"Понятно, что другого выхода у киевского политического режима нет. То есть Зеленский и Ко, чтобы им остаться у власти, а от этого зависит не только их благополучие, но и выживание, конечно, они будут до последнего придерживаться ставки на Запад и будут цепляться за это. Мы это все прекрасно видели на примере других режимов, которых в истории было множество, которые также до последнего цеплялись за американскую помощь, за помощь западных союзников, которые считали, что "она им поможет, она будет вечной".

И мы видели, как кончалось это, как цеплялись за шасси улетающего самолёта. Здесь, понятно, такие же расчёты у киевского режима. И ничего удивительного нет, что Зеленский до последнего будет ориентироваться именно на Запад, выполняя все его приказы".

УКРАИНУ НЕ ПРИМУТ В НАТО
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы всу нато афганистан владимир зеленский
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