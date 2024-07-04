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Петр Ермилин
В Европе назвали главное препятствие на пути Украины и Молдавии в ЕС

В ЕС раскрыли главные проблемы вступления Украины и Молдавии в ЕС

4:37
Мир

Переговоры о вступлении Украины и Молдавии официально начались, однако Евросоюз (ЕС) ждут четыре основных вызова перед тем, как принять в свой блок восточных соседей, пишет научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Лев Литра. В своей новой статье для аналитического центра он называет эти сложности.

В ЕС раскрыли главные проблемы вступления Украины и Молдавии в ЕС
Фото: wikimedia.org by Romaine, PDM
  • Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Стремления Украины и Молдовы к вступлению в ЕС наконец-то стали реальностью. 25 июня Европейский союз начал официальные переговоры о вступлении с Киевом и Кишиневом в рамках отдельных межправительственных конференций, положив начало четкому и ориентированному на результат процессу вступления в ЕС.

После многих лет застоя на Западных Балканах этот шаг дает мощный толчок политике расширения ЕС, а также укрепляет и стимулирует процесс реформ на Украине и в Молдове. Несмотря на то, что расширение набрало обороты, дальнейший прогресс и, в конечном счете, вступление в ЕС будут зависеть от следующих факторов:

  • Внутренняя политика ЕС: Усиление экстремистских и популистских партий в Европейском парламенте и государствах-членах может поставить под угрозу планы расширения блока. В соответствии с новым мандатом институтов ЕС маловероятно, что ЕС изменит свою политику в отношении Украины и Молдавии. Однако некоторые государства-члены могут замедлить этот процесс, особенно Украина, как это уже случалось в прошлом с другими странами-кандидатами. В какой-то момент Украина может быть готова, но она не вступит в ЕС, если ЕС также не будет готов признать это.
  • Двусторонние требования: Политика расширения ЕС часто является предметом двусторонней повестки дня между государствами-членами ЕС и странами-кандидатами. Что касается Украины, то Венгрия заблокировала почти половину всех решений, касающихся Украины, из-за заявленного недовольства уровнем защиты национальных меньшинств в Киеве. Ловушка "двустороннего подхода" к программе вступления, как показывают примеры Западных Балкан, может привести к разрушительным результатам.
  • Прогресс в проведении реформ: Независимо от внутренних дебатов в ЕС, Украине и Молдавии необходимо будет продолжать завоевывать лояльность ЕС, проводя необходимые реформы. Это не гарантирует вступления, поскольку некоторые государства-члены могут не полностью уважать подход, основанный на заслугах, как единственную причину продвижения переговоров. Однако трудно представить прогресс в деле вступления в ЕС без проведения реформ странами-кандидатами.
  • Ситуация с безопасностью: Украине удалось перейти от статуса ассоциированной страны к статусу страны-кандидата. Но даже если в официальных переговорах будет достигнут больший прогресс, крайне маловероятно, что присоединение может состояться до окончания конфликта с Россией. И хотя конфликт стал важным толчком для многих реформ, но если до этого дойдет, Украина будет уделять приоритетное внимание своей безопасности, а не процессам, связанным с интеграцией.

Сохранение динамики

Украине, Молдавии и ЕС необходимо поддерживать нынешний темп. Недавняя история на Западных Балканах свидетельствует о том, что любая пауза в процессе вступления может очень затруднить возобновление процесса. Прежде всего, в течение следующих шести месяцев, пока в институтах ЕС будут происходить кадровые перестановки, они должны продолжить необходимую двустороннюю проверку вопросов, которые будут рассматриваться в ходе переговоров. Это завершит предварительную подготовку к переговорам и позволит Украине, Молдове и ЕС приступить к фундаментальным вопросам.

Во время председательства Венгрии во второй половине этого года вступление не будет иметь приоритетного значения. Украине, в частности, следует использовать это время для принятия двух дорожных карт, касающихся верховенства закона и реформ государственного управления. Если дорожные карты будут хорошо реализованы, они создадут веские основания для начала переговоров, как только Польша вступит в должность председателя в следующем году.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина молдавия евросоюз
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