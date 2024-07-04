Сторонники Макрона посоветовали ему "заткнуться"

Poltico: союзники Макрона велели президенту "заткнуться"

6:47 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Союзники президента Франции Эммануэля Макрона посоветовали лидеру "заткнуться" из-за провала его партии на парламентских выборах, пишут журналисты американского издания Politico. В своей новой статье они рассказывают о тяжелой ситуации, в которой оказался французский лидер.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

В последний раз, когда Эммануэля Макрона видели на публике, он щеголял в темной куртке-авиаторе, солнцезащитных очках Top Gun и черной бейсболке.

Его образ рок-звезды, когда он голосовал в прибрежном городке Ле-Туке в воскресенье, привлек большое внимание в социальных сетях и на новостных каналах.

Но, несмотря на это, правда в том, что в последнее время Макрон сделал шаг назад, скрываясь от общественности. Помимо запланированных международных встреч, его никто не видел уже почти две недели.

В минувшее воскресенье, вместо того чтобы Макрон выступил по телевидению, чтобы утешить своих "раненых солдат" после ошеломляющего поражения в первом туре парламентских выборов, Елисейский дворец опубликовал краткое заявление президента, призывающее к единству.

Впервые центристский альянс Макрона, и без того потрепанный после поражения на июньских европейских выборах, ведет отчаянную борьбу без своего лидера.

А реальность такова, что его союзники не хотят, чтобы он участвовал в предвыборной кампании: лицо Макрона даже удаляется из предвыборной литературы.

"Ему было приказано прекратить [предвыборную кампанию] … И дело не в том, что он услышал наше послание, скорее, его заставили это услышать", — сказал представитель партии "Возрождение", которому было предоставлено право на анонимность для обсуждения деликатного вопроса. "[президент] недооценил, насколько общественность была шокирована его личностью", — добавил чиновник.

В последние недели несколько партийных тяжеловесов выступали за то, чтобы Макрон держался подальше от предвыборной кампании, что один из ключевых союзников назвал необходимой "демакронизацией". Один министр даже признался по общественному телевидению, что имидж Макрона "изношен".

Для словоохотливого и смелого 46-летнего президента, который постоянно находится в центре внимания, выдвигает новые идеи, нарушает статус-кво, новая реальность не является комфортной.

Елисейский бункер

Но, подобно Наполеону, вынужденному отправиться в изгнание, Макрон вернулся к чертежной доске и готовит свою следующую битву: править Францией после того, что, как ожидается, станет сокрушительным поражением в воскресенье. Президенту Франции, возможно, придется войти в правительство "совместного проживания" с партией "Национального объединения" Марин Ле Пен, которая, как ожидается, будет иметь самую многочисленную фракцию в парламенте.

В последние дни Макрон был занят укреплением своего влияния, назначением нескольких высокопоставленных чиновников во Франции и поиском союзников для получения ключевых должностей в Брюсселе, обвиненив Ле Пен в организации "государственного переворота".

В среду пресс-секретарь правительства объявил о новых назначениях в полиции и силах безопасности после еженедельного заседания Кабинета министров. Десятки высокопоставленных военных также были назначены в армии, военно-морском флоте и военно-воздушных силах.

Ожидалось больше назначений, но, столкнувшись с растущим протестом по поводу административных перестановок, президент был вынужден свернуть свой план. Один человек, знакомый с ходом переговоров в Елисейском дворце, иронично назвал это "небольшим отступлением", сообщает Playbook Paris.

Расположившись в Елисейском дворце, президент также разрабатывает сценарии на следующий день, которые, по словам нескольких официальных лиц, включают в себя сокрушительную победу ультраправых, распад парламента с "Национальным объединением в качестве крупнейшей группы и коалицию, исключающую ультраправых.

Несколько союзников Макрона высказали предположение о возможности создания свободной коалиции, подобной той, на которую способны партии в Испании или Германии.

"Возможно, это возможность переосмыслить то, как мы управляем", — сказал премьер-министр Франции Габриэль Атталь в эфире радио, добавив, что в результате выборов может появиться "Национальное объединение" с множественным составом", в котором "несколько политических групп справа, слева и центра могли бы работать вместе, реализуя один проект за другим".

Но такой альянс зависит от результатов воскресных выборов и будет возможен только в том случае, если Макрон согласится сотрудничать с крайне левыми или если социалисты, зеленые и коммунисты согласятся порвать со своим партнером по коалиции "Непокоренной Францией". Обе перспективы кажутся весьма отдаленными.

Все еще в игре

Но как долго Макрон будет держаться подальше от камер? Похоже, что недолго.

В воскресенье вечером, как только станут известны масштабы победы "Национального объединения", президенту придется перейти к выбору нового премьер-министра, что может занять недели, если в парламенте не будет явного большинства.

"Он снова возьмет на себя инициативу в качестве гаранта институтов Франции", — сказал тот же представитель партии, которого цитировали выше. Если ультраправые получат значительное большинство голосов, Макрон будет вынужден выдвинуть лидера "Национального объединения" Джордана Барделлу на пост премьер-министра. В противном случае президент может ввязаться в длительные коалиционные переговоры со своими нынешними соперниками как слева, так и справа.

Но трудно представить, как наладятся отношения с либеральными союзниками Макрона и улучшится его имидж в глазах широкой общественности. Согласно нескольким опросам, в последние недели его рейтинг популярности резко упал.

Во время предвыборной кампании Атталь, одна из немногих популярных фигур в правительстве, улыбается, стиснув зубы, когда клиенты говорят ему, что им не нравится его босс. В условиях, когда французская политика находится в смятении, Макрона называют "сумасшедшим", "агентом хаоса" и обвиняют в том, что он наблюдал за "фиаско".