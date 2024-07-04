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Любовь Степушова
Путин и Си заложили основы силового блока стран ШОС

Итог саммита ШОС: создан центр по борьбе с международным терроризмом

Мир

Cаммит ШОС в Астане показал, что организация понимает угрозы своей безопасности и будет защищаться от терроризма, наркотрафика и "цветных революций".

Итог саммита ШОС: создан центр по борьбе с международным терроризмом
Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/57716/photos is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

ШОС должна защитить своё право на развитие

В Астане завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На мероприятие прибыли лидеры: России, КНР, Монголии (наблюдатель), Азербайджана (наблюдатель), Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Турции (по приглашению в качестве гостя), Катара (по приглашению), Киргизии, Белоруссии, Туркмении (по приглашению), а также министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

ШОС возникла и позиционирует себя как организация, которая помимо развития региональных экономических связей, укрепляет безопасность стран-участниц, в том числе военную, а также борется с терроризмом и наркоторговлей.

По итогам 24-го саммита участники ШОС подписали Астанинскую декларацию, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

В соответствии с документом:

1. Региональная антитеррористическая структура ШОС будет преобразована в универсальный центр. По словам президента России Владимира Путина, центр займется реагированием на весь спектр угроз безопасности.

"Безопасность стран-членов остается приоритетной задачей для ШОС", — сказал он.

"ШОС должна защищать своё право на развитие и стимулировать региональную экономику. Мы должны рука об руку противостоять внешнему вмешательству, оказывать друг другу твердую поддержку", — сказал президент КНР Си Цзиньпин и призвал страны объединения наращивать обмен разведывательными данными.

2. Создан Центр по борьбе с наркоторговлей в Душанбе.

"Правительство страны создаст все необходимые условия для эффективной работы этой структуры", — прокомментировал решение Эмомали Рахмон.

3. Принят десятый участник — Белоруссия. Для пограничной с Западом страны это ещё одно средство защиты, а также экономическое подключение к новым транспортным коридорам Север-Юг.

Таким образом, положено начало созданию новой системы евразийской безопасности — не западноцентричной, что будет сдерживать агрессивность НАТО.

В Астане обсуждались также следующие вопросы безопасности:

1. Украина. Владимир Путин заявил, что предложенный РФ вариант урегулирования на Украине в случае готовности Киева и его западных спонсоров позволит прекратить боевые действия, но РФ учтёт предложения коллег по ШОС.

2. Решение пограничных конфликтов. Так, Индия и Китай договорились начать переговоры для решения проблем вдоль своих границ, говорится в заявлении главы МИД Индии. От того, как будут решаться пограничные проблемы в треугольнике Китай-Индия-Пакистан будет зависеть имидж силового блока ШОС.

Мнение Запада перестало быть определяющим

Западная пресса разгоняет мсседж о том, что отсутствие премьера Индии Нареандры Моди - это якобы сигнал неблагополучия организации, которая до сих пор "аморфна", а со вступлением Белоруссии якобы потеряла прежний региональный смысл. Во вторник Wall Street Journal написала, что Пекин и Москва "переходят от дружбы "без границ" к соперничеству в Центральной Азии, где Россия "слабеет".

Цель этого давления — изолировать Россию, наказать Китай и принизить значение стран Центральной Азии, а Индию перетянуть на свою сторону. Однако расширенный формат саммита с участием генсека ООН говорит о том, что Азия не боится строить многополярный мир, будет его защищать и получает поддержку ООН.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы евразия си цзиньпин владимир путин эмомали рахмон
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