Финляндия находится в шаге от войны с Россией

Хельсинки максимально обострил отношения с Москвой, "открыв двери" ядерному оружию

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РФ ответит Финляндии мерами "военно-технического характера" в ответ на наращивание военного потенциала НАТО на границе. После такого же предупреждения началась СВО на Украине.

Фото: https://www.defense.gov/observe/photo-gallery/igphoto/2001951859/ by Кевин С. Абель is licensed under В общественном достоянии в Соединенных Штатах.

Финляндия полностью разрушила отношения с Россией

Самые удивительные метаморфозы после начала СВО на Украине произошли с Финляндией. Она отказалась от выгодного экономического и политического партнёрства с Россией, добрососедства, приграничных отличных отношений, нейтралитета в военной области и стала одной из самых русофобских стран в мире, непрерывно генерируя угрозы России.

Хельсинки аннулировал свои предприятия в РФ, у себя — проект "Росатома" по строительству АЭС? а также — туризм, что привело к разорению финских приграничных городов. Финляндия ускоренными темпами интегрировалась в НАТО и тут же стала опасно оспаривать право торговых судов РФ беспрепятственно проходить Финский залив в Балтийское море, используя надуманный предлог об "экологических рисках".

"Мы вместе с нашими союзниками ищем способы остановить российский теневой флот. Доходы от нефти позволяют России вести агрессивную войну на Украине, а стареющий военно-морской флот представляет собой экологический риск. Даже небольшой разлив нефти в чувствительной природе Балтийского моря может разрушить всю окружающую среду", — заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен на платформе X после министерской встречи Совета Балтийского моря в Хайкко.

На самом деле, в Хельсинки отлично понимают, что дело не в экологии, а блокирование поставок нефти усилит напряженность в отношениях с Россией, но всё равно создают проблему. Все дело в выполнении заказа от США — любыми способами ослабить Россию.

Стубб — как показатель продажности Финляндии

В свое время президент Финляндии Александр Стубб выступал в правительстве за безвизовый режим между Финляндией и Россией, поддерживал строительство газопровода "Северный поток" и проект "Росатома" в Финляндии. Теперь же он хочет лишить Россию места в Совете Безопасности ООН, конфисковать замороженные активы России и принять Украину в ЕС и НАТО. Кроме того, от него прозвучало предложение о лишении финского гражданства владельцев также российских паспортов. Россияне внесудебным порядком лишаются прав на недвижимость.

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов отметил год назад, что отношения между Финляндией и Россией практически разрушены.

"Никогда не было такого "железного занавеса" между нашими странами, даже в 1920-е и 1930-е годы накануне Второй мировой войны", — сказал посол РИА Новости.

Финляндия будет первой стёрта с лица земли

1 июля парламент Финляндии разрешил открыть 15 военных объектов для возможного использования войсками США и НАТО. Американская армия сможет размещать на этих базах оборонное оборудование, запасы, технику и военных. Часть этих объектов могут использовать и другие страны НАТО, однако к некоторым доступ предоставили исключительно американцам, пишет Yele.

Отметим, что во время предвыборной кампании Стубб заявил, что "перемещение ядерного оружия на финскую землю станет возможным, например, для учений НАТО".

"РФ может принять меры военно-технического характера для противодействия политике Хельсинки, наращивание потенциала НАТО у границ получит ответ", — заявили сегодня в российском МИДе.

Военно-технические меры — это меры по развертыванию военной техники, и это означает подготовку к военным операциям. Именно о таких мерах говорил глава МИД РФ Сергей Лавров накануне СВО.

Сейчас, когда в Финляндии публично говорят о блокировке российского флота, это означает, что данный план уже согласован, и финское руководство только и ждёт приказа США начать. Но что будет, если ВС РФ начнут стрелять в ответ?

Хельсинки также упускает тот факт, что между Россией и Финляндией существует граница длиной 1343 км, поэтому никакое НАТО не спасёт Финляндию, если с её стороны к границе с Россией будет подтянуто ядерное оружие. Финляндия будет первой, кто будет стёрт с лица земли после объявления часа "Х".

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