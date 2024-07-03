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Дмитрий Плотников
Умрите в ноябре! Хилари Клинтон уговаривает ВСУ "не сгореть" раньше выборов в США

Хилари Клинтон советует "Порошенко" идти в наступление

4:10
Мир

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в разговоре с "Петром Порошенко" (пранкерами Вованом и Лексусом) призвала Украину идти в наступление на фронте, чтобы Джо Байдена "переизбрали".

Хилари Клинтон советует "Порошенко" идти в наступление
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Жена бывшего президента США заявила что надо "попытаться не только удержать линию, но и перейти в наступление".

А на вопросы, сказала ли Клинтон это на полном серьёзе, и неужели в США есть ещё такие, кто думает, что ВСУ могут добиться каких-то результатов на поле боя, в разговоре с корреспондентом Pravda. Ru ответил политолог Александр Дудчак.

Она это сказала на полном серьёзе? Или она так подбадривает украинцев?

"Да нет, ну что подбадривать, она же думала, что с Петром Порошенко разговаривает. Но Порошенко действительно заинтересован в том, чтобы "Байдены" остались у власти, потому что если заменят Байдена, то все эти коррупционные скандалы вспыхнут в Соединенных Штатах с новой силой, и тогда они очень мощным бумерангом долбанут и по Порошенко, потому что, в общем, это была их связка, Байдена и Порошенко, когда он был президентом.

С другой стороны, если говорить о её призывах, ну, так а кто сказал, что у Украины прямо катастрофа на поле боя? Вот я не могу понять, всю дорогу нам говорят про катастрофу у ВСУ. У них сейчас нет никакого снарядного голода, они не считают снаряды сейчас, был у них промежуток времени, но поставки вдруг каким-то образом возобновились, да в таком объёме, что сейчас они просто пуляют, куда хотят, и, в общем, в этом у них ограничений нет.

Если говорить про живую силу, так они массовым отловом заняты. Да, они там немотивированные, возможно, но у них есть, как они говорят, мотивационные подразделения, то есть заградотряды, которые "мотивируют". Как бы там ни было, но, в общем, они продолжают оказывать сопротивление. Да, они согласны угробить еще сотни тысяч украинцев, действительно "до последнего украинца", как об этом постоянно говорят, да, для них это никакой проблемой не является. И если они позволяют себе держать несколько десятков тысяч солдат ВСУ на белорусской границе, значит не так уж у них там всё плохо и на восточном фронте.

Вот об этом Хилари Клинтон Порошенко и говорит, что "давайте, там воюйте ещё, главное, чтобы вы не сгорели раньше ноября, до выборов, а там уже — хрен с вами, горите сами".

Досье

Хиллари Дайан Родэм Клинтон — политик, дипломат, юрист и писательница. Была первой леди США, сенатором от штата Нью-Йорк, госсекретарём США и кандидатом в президенты от Демократической партии в 2016 году.

Родилась 26 октября 1947 года в Чикаго, Иллинойс. Училась в Уэлсли-колледже, где проявила лидерские качества, став президентом студенческого самоуправления. После Уэлсли продолжила образование в Йельской школе права, где познакомилась с будущим мужем Биллом Клинтоном.

С 1979 по 1992 год была первой леди Арканзаса, а затем, с 1993 по 2001 год, первой леди США. Её попытка реформировать систему здравоохранения в 1993 году, известная как "ХиллариКэр", столкнулась с сильной оппозицией и не была реализована, но она продолжала влиять на политику в этой области.

В 2000 году была избрана сенатором от штата Нью-Йорк, став первой женщиной-сенатором от этого штата. С 2009 по 2013 год занимала пост госсекретаря США в администрации Обамы. В этом качестве она играла ключевую роль в вопросах внешней политики, включая ликвидацию Усамы бен Ладена и события "Арабской весны".

Продолжает выступать "за права женщин, здравоохранение и демократию".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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