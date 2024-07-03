Демократы намерены переговорить с Байденом после провала на дебатах

Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах

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Высокопоставленные члены партии Демократов в США обсудили здоровье президента США Джо Байдена после дебатов с кандидатом на президентских выборов Дональдом Трампом, пишут журналисты американского Politico со ссылкой на источники. Теперь, как сообщают авторы, демократы намерены встретиться с Байденом, чтобы обсудить результаты дебатов.

Фото: YouTube by CNN

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Губернаторы-демократы назначают встречу с Джо Байденом, которая может состояться уже в среду, после того как более двух десятков из них собрались в понедельник, чтобы выразить опасения и разочарование по поводу плохого выступления президента на дебатах.

Встреча губернаторов с Байденом, которая, как ожидается, будет как личной, так и виртуальной, состоится после телефонного разговора в понедельник днем, на котором два десятка губернаторов—демократов собрались, чтобы выразить сожаление и поделиться информацией, стремясь развеять опасения по поводу провального выступления президента на дебатах, по словам трех человек, непосредственно знакомых с ходом разговора, которым была предоставлена анонимность для обсуждения частной встречи. Губернатор Миннесоты Тим Уолц, председатель Ассоциации губернаторов-демократов, созвал собрание в понедельник, и ожидается, что он прилетит на встречу с президентом.

"Все были единодушны в том, что дебаты были катастрофическими и дела обстоят плохо, но есть разногласия по поводу того, что является реалистичной альтернативой или как изменить курс, — сказал один из людей, знакомых с содержанием телефонного разговора, — Это продолжающееся обсуждение. Некоторые губернаторы говорят: "Джо — лучший выбор", а другие больше заинтересованы в поиске альтернативы".

Другой человек, непосредственно знакомый с ходом голосования, сказал, что губернаторы "сейчас звучат так же, как и любая другая группа избранных представителей демократической партии — полное разочарование, и никто не считает, что кампания ведет себя правильно".

Что касается запланированной встречи с Байденом, то два человека, знакомые с ходом телефонного разговора, сказали, что они ожидают, что она будет ориентирована на будущее, поскольку губернаторы хотят поделиться отзывами избирателей в своих штатах и услышать больше о плане продвижения кампании.

“Люди хотят знать, каков твой план, Джо? Каков план не только для тебя, но и для всех нас, чтобы выйти и нести флаг? В состоянии ли ты и способна ли кампания поддерживать темп? — спросил один из людей, знакомых с ситуацией. — Многие губернаторы хотят знать, что будет дальше? Мы должны прийти в себя".

Представители предвыборного штаба Байдена отказались от комментариев.

Сразу после дебатов президент провел встречу в Северной Каролине, на которой признал, что его выступление было не лучшим, но пообещал добиться большего. Также запланировано, что Байден даст интервью ведущему программы "Доброе утро, Америка" и "На этой неделе" Джорджу Стефанопулосу, фрагменты интервью будут выходить в эфир в пятницу и в течение всех выходных. Это будет его первое интервью после дебатов.

Представители предвыборного штаба Байдена отказались от комментариев.

Кроме того, Эмми Руис, директор по политической стратегии и связям с общественностью Белого дома, сообщила демократам, близким к администрации, во время телефонного разговора в понедельник, что они работают над добавлением поездок в расписание Байдена, возможно, в Милуоки в пятницу и Филадельфию на выходные.

Предвыборный штаб Байдена также провел встречи с ведущими донорами, чтобы успокоить их опасения. Сотрудники регулярно ссылаются на то, что они активно собирают небольшие суммы в качестве доказательства постоянной поддержки со стороны избирателей-демократов, включая сбор 127 миллионов долларов в прошлом месяце.

Во время телефонного разговора с губернаторами в понедельник некоторые выразили разочарование тем, что они не получили более подробной информации непосредственно от Байдена и его предвыборного штаба сразу после дебатов.