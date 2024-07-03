На Западе раскрыли влияние Трампа на гонку вооружений в мире

Намерения 45-го президента США и кандидата на грядущие президентские выборы в стране от Республиканцев Дональда Трампа, вероятно, ускорит гонку вооружений в мире, пишет ядерный аналитик Джо Чиринчионе для журнала Bulletin of the Atomic Scientists (BotAS). В своей статье он раскрывают особенности грядущих возможных изменений. Pravda.Ru публикует перевод фрагмента материала BotAS.
Президент Джо Байден проводит ужасную ядерную политику. Политика переизбранного президента Дональда Трампа была бы намного хуже.
Байден выделил самый большой бюджет на ядерное вооружение со времен холодной войны, отложил, а затем упустил свой шанс сдержать ядерную программу Ирана и, по-видимому, не проводит никакой политики по сдерживанию ракет и вооружений Северной Кореи. Но переизбранный Трамп поставит ядерные оружейные программы на поток, разрушит то, что осталось от глобального режима контроля над вооружениями, и, вероятно, запустит новые ядерные оружейные программы в большем количестве других стран, чем мы когда-либо видели с начала 1960-х годов.
Ядерная политика Трампа полностью изложена в новом консервативном манифесте Project 2025, коалиции из более чем 100 ультраправых группировок, возглавляемой Heritage Foundation, которая широко рассматривается как образец для возможной администрации Трампа 2.0. Если читатели слышали о проекте 2025, то, скорее всего, они не читали его 900-страничную книгу "Мандат для руководства". Эта политическая программа, получившая название “Консервативное обещание”, представляет собой план самого драматического захвата власти и трансформации демократии в США за всю историю.
В коалиции "Проект 2025" работают более 200 бывших чиновников первой администрации Трампа. Эти опытные агенты MAGA, поддерживающие движение Трампа, теперь знают, как работать с рычагами управления, и извлекли уроки из того, что они считают своей главной ошибкой во время первого президентского срока Трампа: оставить "глубинное государство" нетронутым. Эти консерваторы с гордостью служили Дональду Трампу во время его администрации и попытки мятежа. Теперь они готовы помочь ему завершить работу, и их план доступен для ознакомления всем желающим.
"Наша цель — собрать армию сплоченных, проверенных, обученных и подготовленных консерваторов, которые с первого дня будут работать над разрушением административного государства", — пишет Пол Дэнс, бывший начальник штаба Управления кадров при администрации Трампа, а ныне директор проекта 2025, в своем предисловии к отчет. Расс Воут, руководитель аппарата административно-бюджетного управления при Трампе, а ныне президент консервативного аналитического центра Center for Renewing America, согласен: "Мы должны думать о том, как взять эти институты под контроль". Воут обещает быть "готовым в первый же день следующего переходного периода", добавляя: "Все, что необходимо для захвата контроля над административным государством, на самом деле является нашей задачей".
В ядерной сфере "захват контроля" означал бы осуществление самого масштабного наращивания ядерных вооружений с начала правления администрации Рейгана, то есть около четырех десятилетий назад. Если эта ястребиная политическая коалиция добьется своего в ноябре, масштабы, темпы и стоимость американских программ создания ядерного оружия резко возрастут. Их план, направленный на значительное увеличение бюджетов и развертывания ядерного оружия и связанных с ним программ, а также на разрушение оставшихся соглашений о контроле над вооружениями, в результате резко повысил бы риски ядерной конфронтации.
Ядерные предложения являются ключевой частью рекомендаций коалиции "Проект 2025" по реорганизации Министерства обороны. Эту главу возглавляет Кристофер Миллер, бывший полковник спецназа армии США, который был последним министром обороны при Трампе. Как пишет Майкл Хирш в журнале Politico, программа "гораздо более амбициозна, чем все, о чем мечтал Рональд Рейган" (В 1980 году президент Рейган отдал приказ о массированном наращивании ядерных вооружений, что, по мнению ученых, привело к значительной эскалации холодной войны).
В сжатом и переведенном виде "Проект 2025" предлагает, чтобы вторая администрация Трампа:
Эти предложения добавили бы ненужное новое оружие к и без того обширному ядерному арсеналу. В случае реализации эти новые и расширенные программы ускорят гонку ядерных вооружений, в которую уже вовлечены Соединенные Штаты, и будут способствовать расширению — или инициированию — новых программ создания ядерного оружия в других странах по всему миру.
При этом не то чтобы Соединенным Штатам нужно было тратить больше средств на ядерное оружие.
Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.