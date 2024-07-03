На Западе раскрыли влияние Трампа на гонку вооружений в мире

На Западе заявили, что приход Трампа к власти усилит гонку вооружений

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Намерения 45-го президента США и кандидата на грядущие президентские выборы в стране от Республиканцев Дональда Трампа, вероятно, ускорит гонку вооружений в мире, пишет ядерный аналитик Джо Чиринчионе для журнала Bulletin of the Atomic Scientists (BotAS). В своей статье он раскрывают особенности грядущих возможных изменений. Pravda.Ru публикует перевод фрагмента материала BotAS.

Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Президент Джо Байден проводит ужасную ядерную политику. Политика переизбранного президента Дональда Трампа была бы намного хуже.

Байден выделил самый большой бюджет на ядерное вооружение со времен холодной войны, отложил, а затем упустил свой шанс сдержать ядерную программу Ирана и, по-видимому, не проводит никакой политики по сдерживанию ракет и вооружений Северной Кореи. Но переизбранный Трамп поставит ядерные оружейные программы на поток, разрушит то, что осталось от глобального режима контроля над вооружениями, и, вероятно, запустит новые ядерные оружейные программы в большем количестве других стран, чем мы когда-либо видели с начала 1960-х годов.

Ядерная политика Трампа полностью изложена в новом консервативном манифесте Project 2025, коалиции из более чем 100 ультраправых группировок, возглавляемой Heritage Foundation, которая широко рассматривается как образец для возможной администрации Трампа 2.0. Если читатели слышали о проекте 2025, то, скорее всего, они не читали его 900-страничную книгу "Мандат для руководства". Эта политическая программа, получившая название “Консервативное обещание”, представляет собой план самого драматического захвата власти и трансформации демократии в США за всю историю.

В коалиции "Проект 2025" работают более 200 бывших чиновников первой администрации Трампа. Эти опытные агенты MAGA, поддерживающие движение Трампа, теперь знают, как работать с рычагами управления, и извлекли уроки из того, что они считают своей главной ошибкой во время первого президентского срока Трампа: оставить "глубинное государство" нетронутым. Эти консерваторы с гордостью служили Дональду Трампу во время его администрации и попытки мятежа. Теперь они готовы помочь ему завершить работу, и их план доступен для ознакомления всем желающим.

"Наша цель — собрать армию сплоченных, проверенных, обученных и подготовленных консерваторов, которые с первого дня будут работать над разрушением административного государства", — пишет Пол Дэнс, бывший начальник штаба Управления кадров при администрации Трампа, а ныне директор проекта 2025, в своем предисловии к отчет. Расс Воут, руководитель аппарата административно-бюджетного управления при Трампе, а ныне президент консервативного аналитического центра Center for Renewing America, согласен: "Мы должны думать о том, как взять эти институты под контроль". Воут обещает быть "готовым в первый же день следующего переходного периода", добавляя: "Все, что необходимо для захвата контроля над административным государством, на самом деле является нашей задачей".

В ядерной сфере "захват контроля" означал бы осуществление самого масштабного наращивания ядерных вооружений с начала правления администрации Рейгана, то есть около четырех десятилетий назад. Если эта ястребиная политическая коалиция добьется своего в ноябре, масштабы, темпы и стоимость американских программ создания ядерного оружия резко возрастут. Их план, направленный на значительное увеличение бюджетов и развертывания ядерного оружия и связанных с ним программ, а также на разрушение оставшихся соглашений о контроле над вооружениями, в результате резко повысил бы риски ядерной конфронтации.

Ядерные предложения являются ключевой частью рекомендаций коалиции "Проект 2025" по реорганизации Министерства обороны. Эту главу возглавляет Кристофер Миллер, бывший полковник спецназа армии США, который был последним министром обороны при Трампе. Как пишет Майкл Хирш в журнале Politico, программа "гораздо более амбициозна, чем все, о чем мечтал Рональд Рейган" (В 1980 году президент Рейган отдал приказ о массированном наращивании ядерных вооружений, что, по мнению ученых, привело к значительной эскалации холодной войны).

В сжатом и переведенном виде "Проект 2025" предлагает, чтобы вторая администрация Трампа:

Придала приоритетное значение программам создания ядерного оружия по сравнению с другими программами обеспечения безопасности.

Ускорила разработку и производство всех программ создания ядерного оружия.

Отвергла любые попытки конгресса найти более экономически эффективные альтернативы текущим планам.

Увеличить финансирование разработки и производства новых и модернизированных ядерных боеголовок, включая B61-12, W80-4, W87-1 Mod и W88 Alt 370.

Разработать новую крылатую ракету морского базирования с ядерной боеголовкой, хотя ни администрация, ни военно-морской флот не запрашивали такое оружие, и военно-морской флот не применял этот тип оружия с тех пор, как был отправлен в отставку президентом Джорджем Бушем-старшим в 1991 году.

Увеличить количество ядерного оружия сверх текущих договорных ограничений и программных целей, включая закупку большего количества межконтинентальных баллистических ракет (МБР), чем запланировано в настоящее время.

Расширить возможности оружейного производственного комплекса Национальной администрации по ядерной безопасности, в том числе значительно увеличить бюджеты, отказаться от программ создания неядерного оружия в национальных лабораториях (например, тех, которые посвящены климатическому кризису) и ускорить производство плутониевых зарядов, которые являются ядрами ядерного оружия.

Готовиться к испытаниям нового ядерного оружия, несмотря на то, что Соединенные Штаты подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который запрещает такие испытания, и не проводили полномасштабных ядерных испытаний с 1992 года.

Отвергнуть действующие договоры о контроле над вооружениями, которые, по мнению коалиции, "противоречат цели укрепления ядерного сдерживания", и "приготовиться к конкуренции в целях защиты интересов США, если усилия по контролю над вооружениями по-прежнему будут безуспешными".

Резко расширить существующие национальные программы противоракетной обороны, включая развертывание пока еще недоказанных средств направленной энергетики и оружия космического базирования, или, как говорится в докладе, “отказаться от существующей политики отказа от защиты родины от российских и китайских баллистических ракет”.

Инвестировать в масштабную, непроверенную "защиту родины от крылатых ракет".

Ускорить реализацию всех программ противоракетной обороны, национальных и региональных.

Эти предложения добавили бы ненужное новое оружие к и без того обширному ядерному арсеналу. В случае реализации эти новые и расширенные программы ускорят гонку ядерных вооружений, в которую уже вовлечены Соединенные Штаты, и будут способствовать расширению — или инициированию — новых программ создания ядерного оружия в других странах по всему миру.

При этом не то чтобы Соединенным Штатам нужно было тратить больше средств на ядерное оружие.