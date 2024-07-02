Украинцам обещали "чёрную зиму", но она пришла летом

Украинцев припугнули, что с приближением зимы они будут жить по 12 часов без света в сутки. Но отключения уже сейчас даже в Киеве доходят до 20 часов. В пабликах злятся на киевский режим.
Издание "Страна" пишет, анализируя соцсети, что в Киеве у некоторых потребителей "света нет с ночи с небольшим перерывом с 4:40 до 7:12 утра". Ранее на длительное отсутствие света до 12 часов жаловались жители Хмельницкого.
Telegram-канал "ЗеРада" публикует письмо читателя, который сообщает, что в Позняках в Киеве с 24 июня по понедельникам отключают электроэнергию на 6-6,5 часа, потом дают на 2,5-3 часа. На выходных выходят на график — 4 часа отключения и 6 часов с электричеством. И это несмотря на обещания с 24 июня для Киева увеличить лимиты потребления.
"Смешно читать страшилки разных экспердов и дэффективных менеджеров, что зимой электричества не будет по 12 часов в сутки: его уже нет в начале недели по 12-15 и в конце недели по 9-12 часов в сутки. И это Киев, Позняки. Но, видимо, их места обитания отключения электроэнергии не касаются, и поэтому они несут оторванную от реальности чушь. Впрочем это касается и всех представителей власти в целом и во всём", — написал читатель.
Если же почитать отзывы в украинских пабликах, то ситуация в Киеве выглядит ещё хуже:
"У нас вчера дали на 15 мин. и вечером ещё на 8 мин. В общем, не было света 20 часов. Всем домом в аварийку звонили".
Главная претензия многих киевлян — графики не работают, власти ничего не делают, даже солнечные батареи надо покупать за счёт домов. К России претензий у киевлян нет.
Экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко заявил в эфире интернет-канала "Вышка", что киевлянам может не нравиться отключение электроэнергии по 12 часов, но они должны понять, что это их цена за желание воевать и евроинтегрироваться.
"На улице 95% скажут: "Война до победы, война и всё". Так вот — цена войны, она такая и есть, если не страшнее. Потому что, если сравнить с тем, какие экзамены сейчас у наших воинов, сколько там парней и девушек гибнут, какая цена для страны в целом. Так что, извините, эти часы без света — это наш крест и взнос в победу", — сказал Кучеренко.
Звучат также призывы: кому не нравится дорогая электроэнергия и нестабильная подача — "добро пожаловать на фронт".
Сейчас на Украине работают всего 27% всех крупных ТЭС, другие разрушены или сильно повреждены. Украина потеряла восемь тысяч мегаватт электроэнергии, работает — восемьсот, и это десятая часть прежней генерации.
Отсутствие света несёт сопутствующие эффекты. В районе Бучи (Киевская область) мужчина погиб из-за отключений света — он сорвался в шахту лифта с пятого этажа. В Киеве начали фиксировать случаи ботулизма, так как вместе со светом надолго отключают и воду, не работают холодильники.
Из-за отключений света украинцы не могут рассчитаться картами в магазинах, поскольку в большинстве случаев мобильная связь пропадает вместе со светом из-за обесточивания станций операторов. Это же касается и госуслуг онлайн. Главная проблема — это генераторы, которые стало сложнее обслуживать и пополнять топливом.
Вывод — украинцам лучше не слушать успокаивающих речей относительно восстановления энергетического потенциала страны, а готовиться к катастрофической зиме.
Между Банковой и ДТЭК идут "торги по распилу бабла", сообщает Telegram-канал "Легитимный". По его словам, полного восстановления не будет, стороны "ведут борьбу за возможность как можно больше украсть". При катастрофическом сценарии отключений по 14-18 часов в сутки все системы ЖКХ, водоснабжения и отопления выйдут из строя на 100% и будет масштабная катастрофа, считают авторы канала.
Российские источники пишут, что Москва не торопится выводить энергосистему Украины на тотальный блэкаут, преследуя две цели.
На Украине цены на электричество с 1 июня подняли на 64% — до 4,32 грн/кВт. Есть планы повышения до 7 грн. Верховная рада рассматривает вопрос поднятия тарифов на газ и отопление уже этой осенью.
С 24 июня увеличен объём отключений света с 13:00 до 23:00, сообщило Укрэнерго. А именно:
В Днепропетровской ввели экстренные отключения.
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