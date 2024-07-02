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Любовь Степушова
Украинцам обещали "чёрную зиму", но она пришла летом

Потребители в Киеве жалуются на отключения света до 20 часов. Не нравится — на фронт

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинцев припугнули, что с приближением зимы они будут жить по 12 часов без света в сутки. Но отключения уже сейчас даже в Киеве доходят до 20 часов. В пабликах злятся на киевский режим.

Потребители в Киеве жалуются на отключения света до 20 часов. Не нравится — на фронт
Фото: Wikipedia by Leon Brooks, PDM

Света в Киеве нет уже по 12 часов в сутки

Издание "Страна" пишет, анализируя соцсети, что в Киеве у некоторых потребителей "света нет с ночи с небольшим перерывом с 4:40 до 7:12 утра". Ранее на длительное отсутствие света до 12 часов жаловались жители Хмельницкого.

Telegram-канал "ЗеРада" публикует письмо читателя, который сообщает, что в Позняках в Киеве с 24 июня по понедельникам отключают электроэнергию на 6-6,5 часа, потом дают на 2,5-3 часа. На выходных выходят на график — 4 часа отключения и 6 часов с электричеством. И это несмотря на обещания с 24 июня для Киева увеличить лимиты потребления.

"Смешно читать страшилки разных экспердов и дэффективных менеджеров, что зимой электричества не будет по 12 часов в сутки: его уже нет в начале недели по 12-15 и в конце недели по 9-12 часов в сутки. И это Киев, Позняки. Но, видимо, их места обитания отключения электроэнергии не касаются, и поэтому они несут оторванную от реальности чушь. Впрочем это касается и всех представителей власти в целом и во всём", — написал читатель.

Если же почитать отзывы в украинских пабликах, то ситуация в Киеве выглядит ещё хуже:

"У нас вчера дали на 15 мин. и вечером ещё на 8 мин. В общем, не было света 20 часов. Всем домом в аварийку звонили".

Главная претензия многих киевлян — графики не работают, власти ничего не делают, даже солнечные батареи надо покупать за счёт домов. К России претензий у киевлян нет.

"Сами хотели войну до победы. Не нравится — идите на фронт"

Экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко заявил в эфире интернет-канала "Вышка", что киевлянам может не нравиться отключение электроэнергии по 12 часов, но они должны понять, что это их цена за желание воевать и евроинтегрироваться.

"На улице 95% скажут: "Война до победы, война и всё". Так вот — цена войны, она такая и есть, если не страшнее. Потому что, если сравнить с тем, какие экзамены сейчас у наших воинов, сколько там парней и девушек гибнут, какая цена для страны в целом. Так что, извините, эти часы без света — это наш крест и взнос в победу", — сказал Кучеренко.

Звучат также призывы: кому не нравится дорогая электроэнергия и нестабильная подача — "добро пожаловать на фронт".

Зимой будет катастрофа в городах

Сейчас на Украине работают всего 27% всех крупных ТЭС, другие разрушены или сильно повреждены. Украина потеряла восемь тысяч мегаватт электроэнергии, работает — восемьсот, и это десятая часть прежней генерации.

Отсутствие света несёт сопутствующие эффекты. В районе Бучи (Киевская область) мужчина погиб из-за отключений света — он сорвался в шахту лифта с пятого этажа. В Киеве начали фиксировать случаи ботулизма, так как вместе со светом надолго отключают и воду, не работают холодильники.

Из-за отключений света украинцы не могут рассчитаться картами в магазинах, поскольку в большинстве случаев мобильная связь пропадает вместе со светом из-за обесточивания станций операторов. Это же касается и госуслуг онлайн. Главная проблема — это генераторы, которые стало сложнее обслуживать и пополнять топливом.

Вывод — украинцам лучше не слушать успокаивающих речей относительно восстановления энергетического потенциала страны, а готовиться к катастрофической зиме.

Между Банковой и ДТЭК идут "торги по распилу бабла", сообщает Telegram-канал "Легитимный". По его словам, полного восстановления не будет, стороны "ведут борьбу за возможность как можно больше украсть". При катастрофическом сценарии отключений по 14-18 часов в сутки все системы ЖКХ, водоснабжения и отопления выйдут из строя на 100% и будет масштабная катастрофа, считают авторы канала.

Москва не торопится устраивать тотальный блэкаут

Российские источники пишут, что Москва не торопится выводить энергосистему Украины на тотальный блэкаут, преследуя две цели.

  1. Возмущать общественное мнение тем, что власти ничего не восстанавливают, хотя обещали, и тем самым способствовать свержению киевского режима. Сообщают, что в Одессе мужчина "заминировал" офис ДТЭК из-за отключения света, он был арестован.
  2. Ждать этого восстановления, чтобы потом снова разрушить, это будет материальный и моральный удар по режиму и его спонсорам, что приблизит окончание СВО.

На Украине цены на электричество с 1 июня подняли на 64% — до 4,32 грн/кВт. Есть планы повышения до 7 грн. Верховная рада рассматривает вопрос поднятия тарифов на газ и отопление уже этой осенью.

С 24 июня увеличен объём отключений света с 13:00 до 23:00, сообщило Укрэнерго. А именно:

  • в Киеве,
  • Киевской,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Харьковской,
  • Донецкой,
  • Житомирской,
  • Черкасской,
  • Черниговской,
  • Кировоградской,
  • Запорожской
  • и Днепропетровской областях.

В Днепропетровской ввели экстренные отключения.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы киев украина
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