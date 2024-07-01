Россия и страны ШОС выступают за создание справедливого и многополярного мира

5:16 Your browser does not support the audio element. Мир

3 и 4 июля 2024 года в Астане (Казахстан) пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/57716/photos is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Основной темой встречи станет укрепление многостороннего диалога стран-участниц в стремлении к развитию и устойчивому миру. ШОС была основана в 2001 году, в организацию входят девять стран, в частности Россия, Китай и Индия. Недавно к ним присоединился Иран, а на повестке — включение в состав организации Белоруссии. Еще около десятка государств имеют статус партнеров по диалогу или наблюдателей при ШОС.

Цели и повестка ШОС

Основная задача ШОС — обеспечение разнопланового сотрудничества между государствами-членами по многим важным вопросам. Это совместное поддержание мира, безопасность в регионе, борьба с актуальными угрозами, взаимное содействие в экономическом и культурном развитии. Организация стремится к укреплению добрососедских отношений и взаимного доверия между странами-участницами, в глобальном плане — к созданию обновленных, справедливых и рациональных международных политических и экономических отношений.

В 2024 году председателем Шанхайской организации сотрудничества стал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Страна придерживается принципа неделимости евразийской безопасности, и этот подход станет основой стратегической задачи по формированию пояса безопасности по периметру ШОС", — заявил он.

У президента России Владимира Путина запланированы двусторонние контакты, о чем рассказал его помощник по международным делам Юрий Ушаков. В частности, ожидаются переговоры с президентом Казахстана и лидерами других государств. На встрече будет присутствовать много традиционных партнеров нашей страны, планируется заключение ряда новых соглашений.

Ожидается, что в саммите примет участие и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — он встретится с Владимиром Путиным и обсудит с ним двусторонние и региональные вопросы, в том числе, нападение Израиля на сектор Газа, военный конфликт с Украиной. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков подчеркнул, что необходимость обстоятельных двусторонних переговоров лидеров России и Турции уже давно назрела, и это понимают и в Москве, и в Анкаре.

Партнерство России и Китая и его влияние на международную политику

Современные геополитические изменения затронули и ШОС. На сегодняшний день это глобальная организация, суммарная площадь стран-участников которой занимает более 60% Евразийского континента. То есть, всего за два десятка лет ШОС превратилась в одну из базовых опор современных международных отношений.

В сложных геополитических условиях современного мира Китай и Россия являются ключевыми партнерами восточного блока. Хотя ШОС периодически подвергается нападкам со стороны стран Запада, организация никогда не позиционировала себя как "антизападный полюс". Современные реалии требуют от стран-участниц ШОС сплоченности и взаимной поддержки, но речь идет исключительно о стремлении защитить свои границы и интересы. Поэтому стратегическое партнерство России и Китая можно рассматривать как один из ключевых аспектов, которые помогут организации и ее участникам успешно противостоять грядущим вызовам. При этом на прошедшем в Астане совещании министров обороны было особо отмечено, что Шанхайская организация сотрудничества — не военно-политический блок, а военное взаимодействие государств-членов ШОС ни в коем случае не направлено против других стран.

Развитие партнерских отношений между Москвой и Пекином не устраивает Запад. Существующий глобальный механизм ослабевает, а региональные механизмы играют все более важную роль и даже вводимые санкции показывают свою несостоятельность. Со стороны США и стран Запада предпринимаются контрмеры. В частности, 21 июня 2024 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает вариант введения санкций против Китая за поддержку России.

Сейчас страны западного блока рассматривают решение проблемы исключительно с позиции силы и ультиматумов, однако это не лучшая стратегия. В отличие от Запада, Москва и Пекин в ходе любых международных переговоров не сводят все к обсуждению проблемы конфликта на Украине или противостояния США и России. Россия, Китай и другие страны Шанхайской организации сотрудничества подходят к вопросу более глобально: по сути они единомышленники и направляют свои усилия в сторону создания нового мира, в котором не будет противостояния двух полюсов, а ключевым приоритетом станет взаимное сотрудничество и уважение к каждому государству и национальности.