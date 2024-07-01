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Любовь Степушова
Французы устали от Украины и Макрона и выбирают достойную жизнь

Барделла или Меланшон — кто будет следующим антиукраинским премьером Франции

5:12
Мир » Европа » Евросоюз

Проект Эмманюэля Макрона "Украине, а не французам" заканчивается. При любом раскладе второго тура парламентских выборов, премьером страны будет антиукраинский премьер-министр.

Барделла или Меланшон — кто будет следующим антиукраинским премьером Франции
Фото: kremlin.ru by The Russian Presidential Press and Information Office, CC BY 3.0

11 млн голосов избирателей — поддержка, которой никогда не было у Макрона

Рекордная за 40 лет явка (66,7%) в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции обрисовала несомненное преимущество партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (НО). Она победила в первом туре выборов в законодательные органы с 33% голосов. Коалиция Макрона получила 20%, левый блок — 28%, "республиканцы" — 7%.

Что ещё поражает, помимо процента явки, так это количество голосов, полученных НО, — более 11 млн. Это превосходит результат Макрона в первом туре президентских выборов 2017-го и 2022-го годов (менее 10 млн голосов в обоих случаях).

Однако пока остаётся открытым вопрос, получит ли НО по итогам второго тура абсолютное большинство мест в нижней палате парламента, чтобы избрать премьера, который распределяет финансы.

Абсолютное большинство для националистов достижимо

Во Франции выборы в парламент проходят по мажоритарной системе. В первом туре голосуют по спискам от каждой партии. Во втором — кандидатам, которые не преодолели порог в 50%, предстоит второй тур, он пройдёт 7 июля. В него выходят три кандидата, получившие наибольшее количество голосов в первом туре. Остальные отсеиваются. От НО победу в первом туре одержали, по последним данным, 39 депутатов, от левого "Нового народного фронта" — 32 депутата, от коалиции Макрона — два депутата.

Кандидаты от коалиции президента Франции были отсеяны в половине из 577 избирательных округов, поэтому уже ясно, что фракция коалиции Макрона сократится в парламенте с 250 депутатов до менее чем 100.

В воскресенье, 30 июня, вечером президент предложил кандидатам, чьи партии вышли во второй тур на третьем месте, выйти из гонки и призвать проголосовать за его партию или левый блок, лишь бы не победил кандидат от националистов. Но идут отказы. Так, Франсис Дюбуа, кандидат от "республиканцев", сказал, что не снимает свою кандидатуру в треугольнике с кандидатом от Национального объединения Майти Пуже.

Чтобы получить абсолютное большинство (289 мест) партии Ле Пен придётся заключить соглашение с депутатами от правой консервативной партии "Республиканцы". Если это получится, премьером будет Жордан Барделла от НО.

Барделла или Меланшон — оба намерены снизить помощь Украине

Марин Ле Пен критиковала поддержку Макроном Владимира Зеленского в этом году, особенно его предложения о возможности отправки французских войск на Украину.

"Макрон играет в военного лидера и говорит о жизни наших детей с такой небрежностью", — сказала она в марте.

Для Макрона всё плохо в любом случае, даже если он заключит коалицию с левым блоком, то премьер будет от него, а там тоже собрались здравомыслящие люди в отношении Украины.

Жан-Люк Меланшон — главная сила левой коалиции, и он в случае коалиции с  Макроном станет премьером. В телеинтервью на канале France 2 его спросили, кто является настоящим агрессором в нынешнем кризисе. Меланшон ответил: "Без сомнения, НАТО".

"Соединённые Штаты Америки приняли решение о присоединении Украины к НАТО, а Россия чувствует себя униженной угрозой, агрессией. В сложившейся кризисной ситуации США не могут решить, кого считать своим главным противником — Китай или Россию… И что же они делают? Они хотят, чтобы Украину втянули в НАТО. Мы, французы, не заинтересованы [в таких планах], нас это не волнует", — сказал он.

Нужен "мир без победителя и проигравшего, с взаимными гарантиями безопасности",  добавил недавно Меланшон.

Его партия "Непокорённая Франция" проголосовала против увеличения помощи Украине, она также против принятия Украины в ЕС.

Французов не устраивает, что их жизнь ухудшается, в то время как Макрон выделил 3,8 млрд евро в качестве помощи Зеленскому. В феврале президент Франции пообещал выделить Киеву ещё 3 млрд евро на 2024 год. Многие во Франции считают, что санкции против РФ ответственны за рост цен на продукты питания и энергоносители. С июля средние счета за газ в стране вырастут в месяц почти на 12%.

Барделла уже объявил, что готов к дебатам против Меланшона.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы франция украина жан-люк меланшон парламентские выборы
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