Киевский режим приближается к капитуляции

Киев представил новый мирный план: сохранить государство, выход к морю и столицу

5:15 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Концепция мира с Россией в Киеве поменялась, вместо цели выйти на границы 1991 года, появился тезис: "Главное — сохранить государство, выход к морю и столицу".

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Зеленский отказался от "выхода на границы 1991 года"

Владимир Зеленский заявил, что скоро представит новый мирный план.

"У нас нет много времени, потому что у нас много людей погибает. Мы хотим приготовить этот [мирный] план как можно скорее", — сказал Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе в рамках саммита Евросоюза.

В интервью Philadelphia Enquirer он отдал на откуп мировому сообществу компоновку этого нового мирного плана.

"Переговоры с Россией могут начаться только после того, как в мире выработают план урегулирования и согласуют его с Украиной", — сказал Зеленский. И добавил, что в выработке этого плана должны принять участие "страны с разных континентов", от Европы и Америки до Азии с Африкой.

Известно, что у многих из этих стран нет цели обеспечить Украине "международно признанные границы", как показали итоги конференции в Швейцарии.

Новая "формула победы" Киева

Политолог Владимир Фесенко, как указывается, близкий к офису Зеленского, объяснил в эфире программы Натальи Мосейчук, что главная цель киевского режима — "сохранить государство и нацию".

"Не проигрывает войну тот, у кого остаётся столица, большинство территорий, выход к морю", — согласился с Мосейчук Фесенко. И добавил:

"Нам даже Байден об этом говорит. Наш главный интерес — не просто вернуть территории, мы должны сохранить государство и нацию. А территории можно вернуть и позже. И привести страну в ЕС и НАТО. В этом формула нашей победы".

Ранее за такие речи националисты должны были, по меньшей мере, устроить майдан Зеленскому, но никакой реакции в соцсетях не видно, потому что многие идейные бандеровцы* ликвидированы на фронте, а другие ослаблены.

Так, комбат 3 ОШБр (бывший "Азов"**) Дмитрий Кухарчук в интервью "Украинской правде" сказал, что Украина "проигрывает войну" и что "умирают лучшие люди".

Зеленский подстраивается под "разумного президента" Трампа

Но это не главное. Изменение позиции Зеленского связано с тем, что финансирование его проекта Западом заканчивается в условиях безнадёжности для ВСУ на фронте.

В США к власти в любом случае придёт Дональд Трамп или будет гражданская война из-за подтасовок на выборах. С приходом "разумного президента", как Трамп сказал о себе в дебатах с Джозефом Байденом, финансирование Украины будет урезано, а возможно, и отменено. А так как Украина на 100% зависит от внешнего финансирования, то режиму придёт конец.

Вот почему в Киеве согласились на идею новой концепции перемоги — "Украина победит", даже пойдя на отказ от территории, потому что Путин не достигнет своих стратегических планов завоевания Украины.

Но для реализации этого плана ВСУ ещё надо на фронте показать успехи, что проблематично — не видно ни ресурсной базы, ни морального преимущества.

Согласится ли Россия с "корейским вариантом" мира

Поэтому ни о приёме в НАТО, ни о сохранении правящего режима с планами "отобрать потом свои территории" речи не идёт.

Украинское издание "Страна" считает, что реальным вариантом мирного соглашения может стать некий "урезанный пакет": прекращение войны по линии фронта, вступление Украины в ЕС (с выделением средств на восстановление через европейские фонды) и широкие гарантии безопасности Киеву со стороны великих держав, включая Китай.

Но и это неперспективно, с учётом мирных инициатив президента РФ Владимира Путина: юридическая передача РФ Крыма, территорий четырёх областей и снятие с России западных санкций, а также демилитаризация и денацификация Украины, то есть небольшая армия и русофильское правительство.

Трампу этот план не подошёл, но это пока — через каденцию к власти в США придёт новое поколение политиков.

*- лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

**- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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