В США раскрыли детали увольнения главы ракетной программы

В США объяснили увольнения главы ракетной программы Sentinel

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Глава американской программы межконтинентальных баллистических ракет Sentinel уволен из-за обострения проблем в области разработки, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они раскрывают, что предшествовало этому решению. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: NASA by Lee Wingfield, PDM

Полковник ВВС США Чарльз Клегг был отстранен от должности директора программы создания межконтинентальных баллистических ракет Sentinel 24 июня. Служба сослалась на "потерю уверенности" в его способностях и заявила, что он "не следовал организационным процедурам". Его увольнение произошло из-за того, что программа столкнулась с растущими разногласиями, а Комитет Палаты представителей по ассигнованиям заявил, что он "был ошеломлен", узнав о значительном увеличении расходов.

Однако Военно-воздушные силы отрицали, что увольнение было "напрямую связано" с проблемами, недавно поднятыми в ходе рассмотрения программы конгрессом. Расходы увеличились более чем на 37 процентов и составили, по оценкам, 131 миллиард долларов, при этом законодатели выделили только 91 процент запрошенного финансирования программы на предстоящий год в размере 3,4 миллиарда долларов, а не 3,74 миллиарда долларов. Комитет Сената по вооруженным силам в своем бюджетном отчете на 2024 финансовый год заявил, что программа будет длительной и сложной, "включая покупку недвижимости, строительство, демонтаж, вывоз и установку оборудования и ядерную сертификацию". До завершения программы остается более десяти лет.

Стоимость одной ракеты в настоящее время прогнозируется на уровне 162 миллионов долларов в 2020 году по сравнению с первоначальным прогнозом всего в 118 миллионов долларов, при этом помощник министра ВВС США по закупкам Эндрю Хантер заявил 18 января, что это связано с тем, что первоначальная смета расходов "не смогла отразить огромные размеры и размах проекта".

"Самое забавное в проектах, которые реализуются раз в столетие, заключается в том, что многое не было оценено по достоинству. Было такое ощущение, что мы делаем это впервые", — добавил он.

Тем не менее, завершение программы считается критически важным, поскольку ракеты LGM-30 Minuteman III, которые должны заменить "Сентинелы", на сегодняшний день являются самыми старыми ракетами, находящимися на вооружении любой страны мира, и выпускались с 1970 по 1978 год. Соединенные Штаты и Западный мир в целом не располагают другими классами ракет этого типа. Перерасход средств, влияющий на программу Sentinel, тем не менее, продолжает усиливать призывы как гражданского, так и военного руководства к ее прекращению, что потребовало бы полного прекращения развертывания МБР и сокращения стратегической ядерной триады до бомбардировщиков и подводных лодок с баллистическими ракетами.

Это может включать в себя перенаправление средств из программы Sentinel на расширение парка будущих бомбардировщиков B-21 и подводных лодок с баллистическими ракетами класса Colombia, хотя наземные пусковые установки представляют собой гораздо более экономичный способ нанесения стратегических ядерных ударов.