Глава американской программы межконтинентальных баллистических ракет Sentinel уволен из-за обострения проблем в области разработки, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они раскрывают, что предшествовало этому решению. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.
Полковник ВВС США Чарльз Клегг был отстранен от должности директора программы создания межконтинентальных баллистических ракет Sentinel 24 июня. Служба сослалась на "потерю уверенности" в его способностях и заявила, что он "не следовал организационным процедурам". Его увольнение произошло из-за того, что программа столкнулась с растущими разногласиями, а Комитет Палаты представителей по ассигнованиям заявил, что он "был ошеломлен", узнав о значительном увеличении расходов.
Однако Военно-воздушные силы отрицали, что увольнение было "напрямую связано" с проблемами, недавно поднятыми в ходе рассмотрения программы конгрессом. Расходы увеличились более чем на 37 процентов и составили, по оценкам, 131 миллиард долларов, при этом законодатели выделили только 91 процент запрошенного финансирования программы на предстоящий год в размере 3,4 миллиарда долларов, а не 3,74 миллиарда долларов. Комитет Сената по вооруженным силам в своем бюджетном отчете на 2024 финансовый год заявил, что программа будет длительной и сложной, "включая покупку недвижимости, строительство, демонтаж, вывоз и установку оборудования и ядерную сертификацию". До завершения программы остается более десяти лет.
Стоимость одной ракеты в настоящее время прогнозируется на уровне 162 миллионов долларов в 2020 году по сравнению с первоначальным прогнозом всего в 118 миллионов долларов, при этом помощник министра ВВС США по закупкам Эндрю Хантер заявил 18 января, что это связано с тем, что первоначальная смета расходов "не смогла отразить огромные размеры и размах проекта".
"Самое забавное в проектах, которые реализуются раз в столетие, заключается в том, что многое не было оценено по достоинству. Было такое ощущение, что мы делаем это впервые", — добавил он.
Тем не менее, завершение программы считается критически важным, поскольку ракеты LGM-30 Minuteman III, которые должны заменить "Сентинелы", на сегодняшний день являются самыми старыми ракетами, находящимися на вооружении любой страны мира, и выпускались с 1970 по 1978 год. Соединенные Штаты и Западный мир в целом не располагают другими классами ракет этого типа. Перерасход средств, влияющий на программу Sentinel, тем не менее, продолжает усиливать призывы как гражданского, так и военного руководства к ее прекращению, что потребовало бы полного прекращения развертывания МБР и сокращения стратегической ядерной триады до бомбардировщиков и подводных лодок с баллистическими ракетами.
Это может включать в себя перенаправление средств из программы Sentinel на расширение парка будущих бомбардировщиков B-21 и подводных лодок с баллистическими ракетами класса Colombia, хотя наземные пусковые установки представляют собой гораздо более экономичный способ нанесения стратегических ядерных ударов.
В конце июня помидорам требуется йод. Он способствует активному цветению и формированию плодов.