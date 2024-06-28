Ответ РФ на поставки ВСУ восьми ЗРС Patriot не понравится Израилю

Если Израиль поставит Украине восемь ЗРС Patriot, то это автоматически переведёт его в разряд враждебных государств и вынудит Россию ответить.
The Financial Times сообщил, что Израиль практически готов предоставить восемь своих зенитно-ракетных систем (ЗРС) ПВО Patriot Украине, что может значительно улучшить возможности украинской ПВО отражать атаки ВКС РФ.
В апреле Израиль объявил, что начнёт демонтаж этих батарей и заменит их более совершенными системами. Но до сих пор они ещё не сняты с дежурства из-за опасений войны с ливанской "Хезболлой". У Израиля также есть достаточные запасы ракет-перехватчиков, чтобы поставить их ВСУ в комплекте с батареями.
"Хотя соглашение ещё не окончательно оформлено, оно, скорее всего, будет включать в себя отправку систем Patriot сначала из Израиля в США, а затем на Украину", — говорится в публикации.
Указывается, что Израиль ранее не решался на военную помощь Украине, учитывая "власть Москвы в Сирии", но американские чиновники предупредили правительство Биньямина Нетаньяху, что "всё более тесные связи России с Ираном, особенно в области военного сотрудничества, являются более тревожными".
Вашингтон ежегодно предоставляет Израилю примерно 3,8 млрд долларов в виде военной поддержки, а по состоянию на апрель перечислил ещё 14 млрд в виде чрезвычайных фондов. Так что мнение Вашингтона имеет значение.
В настоящее время Украина располагает максимум четырьмя ЗРС Patriot, поставленными США и Германией. Владимир Зеленский называл цифру в семь дополнительных необходимых установок.
В 2022 году заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что поставка израильского оружия Украине "разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами".
Поэтому Тель-Авив отказался от поставок ВСУ "Железного купола", а затем и не разрешил Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведённые в Германии с израильскими технологиями и по израильской лицензии. Россия же воздерживалась от широкой военной помощи Сирии и Ирану. Достаточно сказать, что Израиль беспрепятственно бомбит Дамаск.
Если теперь Израиль решится на сделку по Рatriot, то это переведёт его в разряд враждебных государств со всеми вытекающими последствиями. У России при этом гораздо больше рычагов ухудшить обстановку вокруг Израиля, чем наоборот.
Какие это рычаги…
Израильские источники указывают также на такие ответные шаги, как
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