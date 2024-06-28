Ответ РФ на поставки ВСУ восьми ЗРС Patriot не понравится Израилю

В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю

4:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Если Израиль поставит Украине восемь ЗРС Patriot, то это автоматически переведёт его в разряд враждебных государств и вынудит Россию ответить.

Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain

Вашингтон давит на Израиль в поставках ЗРС Patriot ВСУ

The Financial Times сообщил, что Израиль практически готов предоставить восемь своих зенитно-ракетных систем (ЗРС) ПВО Patriot Украине, что может значительно улучшить возможности украинской ПВО отражать атаки ВКС РФ.

В апреле Израиль объявил, что начнёт демонтаж этих батарей и заменит их более совершенными системами. Но до сих пор они ещё не сняты с дежурства из-за опасений войны с ливанской "Хезболлой". У Израиля также есть достаточные запасы ракет-перехватчиков, чтобы поставить их ВСУ в комплекте с батареями.

"Хотя соглашение ещё не окончательно оформлено, оно, скорее всего, будет включать в себя отправку систем Patriot сначала из Израиля в США, а затем на Украину", — говорится в публикации.

Указывается, что Израиль ранее не решался на военную помощь Украине, учитывая "власть Москвы в Сирии", но американские чиновники предупредили правительство Биньямина Нетаньяху, что "всё более тесные связи России с Ираном, особенно в области военного сотрудничества, являются более тревожными".

Вашингтон ежегодно предоставляет Израилю примерно 3,8 млрд долларов в виде военной поддержки, а по состоянию на апрель перечислил ещё 14 млрд в виде чрезвычайных фондов. Так что мнение Вашингтона имеет значение.

Израиль ранее учитывал озабоченности Москвы

В настоящее время Украина располагает максимум четырьмя ЗРС Patriot, поставленными США и Германией. Владимир Зеленский называл цифру в семь дополнительных необходимых установок.

В 2022 году заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что поставка израильского оружия Украине "разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами".

Поэтому Тель-Авив отказался от поставок ВСУ "Железного купола", а затем и не разрешил Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведённые в Германии с израильскими технологиями и по израильской лицензии. Россия же воздерживалась от широкой военной помощи Сирии и Ирану. Достаточно сказать, что Израиль беспрепятственно бомбит Дамаск.

Если теперь Израиль решится на сделку по Рatriot, то это переведёт его в разряд враждебных государств со всеми вытекающими последствиями. У России при этом гораздо больше рычагов ухудшить обстановку вокруг Израиля, чем наоборот.

Ответ РФ будет жёстким

Какие это рычаги…

Передача современных средств ПВО Панцирь С-1 и С-400 Сирии и Ирану. Израиль давно подозревает, что Иран обратился к России с просьбой купить С-400, которая считается наиболее эффективным средством борьбы с истребителями со стелс-технологиями, например F-35. Также известно, что Россия защищает часть своих баз в Сирии с помощью батарей С-400.

Израиль давно подозревает, что Иран обратился к России с просьбой купить С-400, которая считается наиболее эффективным средством борьбы с истребителями со стелс-технологиями, например F-35. Также известно, что Россия защищает часть своих баз в Сирии с помощью батарей С-400. Поставки современных гиперзвуковых ракет иранским прокси — хуситам и "Хезболле". Это обещание президента РФ — поставлять российские ракеты противникам тех стран, которые поставляют ракеты ВСУ.

Это обещание президента РФ — поставлять российские ракеты противникам тех стран, которые поставляют ракеты ВСУ. Запуск для Ирана военных спутников. В 2022 году Россия запустила в космос иранский спутник "Хайям".

В 2022 году Россия запустила в космос иранский спутник "Хайям". Поставка Ирану ядерного топлива для обогащения урана. Россия выражает дипломатическую поддержку праву Ирана на обогащение урана. Согласно сообщению CNN от ноября 2022 года, Иран обратился к России за помощью в ядерной сфере, в том числе в закупке ядерных материалов и производстве ядерного топлива.

Израильские источники указывают также на такие ответные шаги, как

усиление антиизраильской риторики в СБ ООН,

ограничение деятельности израильских НКО (по поддержке алии) в РФ,

запрет на посещение родственников израильтян в РФ,

а также кибератаки.

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