Последствия дебатов. Станет ли Мишель Обама "чёрным лебедем" Демократической партии США?

Демократы, выставляя Байдена в таком свете, издеваются над больным человеком

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По итогам дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа 67 процентов зрителей сочли, что республиканец переиграл действующего президента США.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

А на вопросы, проиграли ли демократы и смогут ли они оправиться от удара, а также как сильно в Штатах дебаты влияют на предстоящие выборы, в разговоре с корреспондентом Pravda.Ru рассказал политолог Александр Клюкин.

"Тут всё очевидно было и до начала этих дебатов, и если демократы хотят создать серьёзную конкуренцию в ноябре, то они должны обязательно поменять Байдена на другого кандидата. Я не буду говорить какого, потому что любой другой будет интереснее и понятнее избирателям и от Демпартии, и Республиканской. Тем более неопределившимся. Это было очевидно, что какого-то успеха от Байдена ожидать нельзя. Нельзя ждать от полумёртвого человека каких-то вещей, которые могут повлиять на избирателей или заставить Трампа чувствовать себя проигравшим. У Трампа аргументы, на которые Байден не сможет ответить не потому, что он глупый, что-то не понимает, а просто в силу возраста и в силу болезни и диагноза, который не объявляют, не способен анализировать ситуацию сегодняшнего дня. У него отсутствует любая память. И то, что делают демократы, выставляя Байдена в таком свете, просто издеваются над больным человеком. Понятно, что от Демократической партии должен быть не Байден".

Эти дебаты сильно повлияют на выборы?

"Если останется Байден, то сильно повлияют. Если не останется, а здравый смысл подсказывает, что там должен быть другой человек, тогда несильно повлияют, их забудут быстро".

В принципе, дебаты в США оказывают какое-то влияние на выборы?

"Да. Во-первых, это традиция многолетняя с первых выборов, это одно из условий, которые выставляют кандидаты друг другу. И, конечно, разговор один на один со зрителями или без зрителей — неважно, люди быстро принимают решение, кто победил, кто прав, кто не прав. И в этом смысле, конечно, выход на многомиллионную аудиторию влияет на народ США. Поэтому традиция открытых дебатов в прямом эфире существенно влияет на результаты голосования".

Если команда Байдена осознает своё предстоящее поражение, не запустит ли она "чёрного лебедя", что может отвлечь от этой ситуации электорат?

"Трудно теперь уже отвлечь. Если бы они были физически одного возраста, в одинаковой кондиции, тогда можно было бы чем-то отвлечь. А чем отвлечешь нездоровье Байдена? Никакой "чёрный лебедь" тут не поможет. Это понятно даже не республиканцам. Сейчас читаю комментарии и там спонсоры Байдена в шоке от прошедших дебатов. Это о многом говорит. Поэтому ничего тут не поможет. Поставить Мишель Обаму — тогда отвлечёт, все забудут про Байдена, как прошли дебаты и так далее. А если они будут его тянуть, тогда, конечно, это будет серьёзно. А другой "черный лебедь"? Войну начать с Россией? А что Байден может начать? Он глупостей наговорил и до дебатов, и во время дебатов, и про Польшу, и про Белоруссию. Там всё плёл. Чему учили, то он и говорил. Если честно, вот они к выборам готовятся, дебаты проводят, а мне лично стыдно за такую страну большую, богатую с "хорошими" традициями таких дебатов. "Хорошие" в кавычках. Потому что столько грязи, столько гадостей друг на друга говорят во время кампании, что, конечно, это не пример для подражания".