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Любовь Степушова
Литий — национальное достояние Боливии, которое очень нужно США

Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития

4:04
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США будут продолжать дестабилизировать Боливию с целью приведения к власти правительства, которое обеспечит снабжение американской промышленности литием.

Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития
Фото: Sony Camera by Israel_soliz is licensed under GNU Free Documentation License, Version 1.2

Военный мятеж в Боливии был подавлен за три часа

Когда в Москве была ночь, в Боливии произошла попытка военного переворота. Мятеж длился всего три часа, так как имел низкую поддержку внутри вооружённых сил, силовиков и неприятие со стороны населения, которое встало на защиту демократии, выйдя на улицы.

Надо отдать должное и властям — в Ла-Пасе были моменты паники, когда люди побежали в школы, банкоматы и супермаркеты, наблюдая движение танков по улицам, но уже скоро ситуация была взята под контроль.

Главе мятежников генералу Хуану Хосе Суньиге было предложено отвести своих солдат от правительственных зданий, он отказался и вскоре был арестован. Суньига был отстранён от должности командующего вооружённым силами накануне мятежа, так как позволил себе ввязаться в политику, что запрещено законом. Он публично выступил против того, чтобы экс-президент Эво Моралес выдвигался кандидатом на новый президентский мандат. Также Суньига намеревался освободить лидеров предыдущего проамериканского переворота в 2019 году Жанин Аньес и Фернандо Камачо, отбывающих сроки в тюрьме.

США раздували протестные настроения в Боливии

Все соседи Боливии по континенту осудили попытку переворота, но не США, они "внимательно наблюдали и сохраняли спокойствие".

За десять дней до событий временный поверенный в делах США в Ла-Пасе Дебра Эвиа была вызвана в МИД с целью довести до её сведения, что действия посольства являются "вмешательством во внутренние дела" Боливии. 13 июня министр экономики Боливии прямо обвинил посольство США в подготовке "мягкого переворота" против правительства Луиса Арсе, раздувая протестные настроения из-за проблем с топливом.

Литий — национальное достояние Боливии, необходим США

Свои люди в Ла-Пасе необходимы США, так как Боливия обладает крупнейшими в мире запасами лития, используемого для производства аккумуляторов. Спрос на руду резко увеличился в последние годы в связи с ростом производства электромобилей.

В марте 2023 года глава южного командования Лора Ричардсон заявила, что "литиевый треугольник" (Боливия, Аргентина, Чили) рассматривается как "проблема национальной безопасности на нашем заднем дворе".

Интересно, что Чили и Аргентина — единственные две страны из Южной Америки, которые явились на высшем уровне на швейцарскую конференцию по Украине и подписали её резолюцию. А боливийский президент Арсе в то время был в Москве, где была достигнута договорённость по добыче лития "Росатомом".

Боливия чётко понимает, что литий — это её национальное достояние. Национализация добычи минеральных ресурсов в 2008 году и создание госкомпании YLB в 2017 году позволили сосредоточить инвестиции и экспорт в этой области в руках государства. Эксперты говорят, что многие структурные проблемы Боливии могут быть решены, если наладить в стране полный цикл обогащения руды. Можно будет на экспорте отлично заработать и улучшить инфраструктуру, здравоохранение и образование.

Добавим, что в Аргентине и Чили добыча лития находится в частных руках, хотя попытки национализации предпринимались.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы боливия луис арсе
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