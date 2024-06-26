В ЕС назвали главный урок после саммита G7 в Италии

Саммит G7 в Италии был омрачен внутренней и европейской политикой, однако страны Запада могут опираться на успехи этого саммита и исправить некоторые из его промахов, пишет Тереза Корателла, научный сотрудник по вопросам политики Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своей новой статье для аналитического центра она называет сделанные Западом после саммита "уроки".
Лидеры ЕС и государств-членов прибыли на саммит G7 в Италии 12-13 июня в синяках, разбитыми и полностью отвлеченными своими проблемами во внутренней и европейской политике. Президент Франции Эммануэль Макрон потерпел сокрушительное поражение от крайне правых на выборах в Европейский парламент и впоследствии сделал ставку на досрочные общенациональные выборы; канцлер Германии Олаф Шольц и его партия потерпели собственное поражение на европейских выборах – это означает, что треугольник Макрон-Мелони-Шольц на деле не существует. Президент Европейского совета Шарль Мишель собирался уезжать, в то время как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не была уверена, что сможет остаться.
Саммит привел к трем заметным достижениям в решении трех серьезных внешних проблем: Украины, поддержки Китаем России и миграции. Но упущенные возможности в других местах ставят серьезные вопросы о формате G7, который становится старым, испытанным и слишком уязвимым к внутренним взлетам и падениям своих членов.
Оставшееся время председательства Италии и ее канадского преемника, вероятно, столкнутся с аналогичными проблемами. Но G7 все еще может воспользоваться достижениями саммита этого года и исправить некоторые из своих промахов:
Европейский паралич означал, что Соединенные Штаты в значительной степени руководили переговорами на саммите в этом году. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, подкрепленная своим успехом на выборах в Европейский парламент, использовала саммит, чтобы позиционировать себя в качестве спарринг-партнера Джо Байдена. Проявив свой знаменитый политический прагматизм, она добилась того, что результатом саммита стала твердая приверженность Украине, выразившаяся в планах предоставления Киеву кредитов на сумму 50 миллиардов долларов из российских активов. Согласие Мелони осудить китайскую поддержку России не было предопределено заранее, учитывая, что в ближайшие недели она посетит Пекин и не увидит никаких признаков четкой политики Италии в отношении Китая. Другим вкладом Мелони стало создание инициативы "Энергия для роста в Африке". Ее целью здесь было привлечь внимание к необходимости западных государств устранять причины нелегальной миграции и незаконного ввоза людей в партнерстве со странами происхождения и транзита.
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