В США заявили о грядущих радикальных изменениях в политике

В США предрекли коренные изменения в политике из-за Трампа

10:12 Your browser does not support the audio element. Мир

Риторика 45-го американского лидера Дональда Трампа в свете грядущих президентских выборов в США приведет Запад к радикальным политическим изменениям, пишет американского издание Politico со ссылкой на неназванного западного дипломата. В своей статье авторы раскрывают суть этих возможных изменений.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

За несколько дней до инаугурации Дональда Трампа в 2017 году консервативный аналитик по международным делам посоветовал мне игнорировать твиты избранного президента. Они не будут отражать внешнюю политику нового президента, настаивал он, не обращая внимания на мое удивление в переписке.

В то время как Трамп готовится к дебатам с Джо Байденом в четверг, некоторые из его сторонников вновь выдвигают ту же идею. Не беспокойтесь о риторике Трампа, настаивают они. Его политика будет более сдержанной и практичной — даже традиционной.

Это утверждение не устраивает многих иностранных чиновников и других влиятельных лиц, которым приходится иметь дело с последствиями слов Трампа на мировой арене. Но это не остановит его защитников от попыток.

Возьмем Мэтью Кренига, одного из самых видных специалистов Вашингтона по внешней политике и соавтора новой книги, частично посвященной внешней политике Трампа.

"При нормальном президенте, если он что-то говорит, мы воспринимаем это как своего рода окончательное политическое заявление. С Трампом мы не можем этого сделать, — сказал Крениг, когда я спросил его о его оптимистичных взглядах на Трампа. — Иногда это просто риторический прием. Иногда это рекламный ход. Иногда это начальная позиция в переговорах, но не окончательная позиция".

Я ожидаю, что на этой неделе мы услышим еще больше подобных заявлений от сторонников Трампа, даже если выступление Трампа на дебатах будет взрывоопасным. Некоторые бывшие помощники Трампа, такие как бывший советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, публикуют эссе о будущей внешней политике Трампа, чтобы развеять опасения.

Но иностранные официальные лица теперь хорошо знакомы со всеми дебатами о том, как воспринимать Трампа “всерьез или буквально”, и они готовятся к наихудшему сценарию. Это потому, что спустя почти десять лет после того, как он вышел на политическую сцену, они видят Трампа более злым, чем раньше, более склонным к возмездию, более окруженным подхалимами и менее обремененным традициями или политическими соображениями, которые, возможно, когда-то сдерживали его.

Во всяком случае, как сказал один иностранный дипломат, лучше всего ожидать, что слова Трампа быстро приведут к радикальным изменениям в политике.

"Риторика имеет реальные последствия", — сказал дипломат, которому, как и другим, была предоставлена анонимность, чтобы быть откровенным. — Это расширяет границы допустимого предложения Овертона. Как только это сказано, это становится возможным. Затем люди поддерживают эту возможность, и это становится требованием к политикам".

Это особенно актуально в международных делах.

Будь то на языке международного договора или в ходе неофициального интервью, страны обращают внимание на каждый слог, исходящий от представителей власти. Небольшое изменение формулировки — например, внезапное заявление Госдепартамента о том, что он "глубоко обеспокоен", а не просто "обеспокоен" ситуацией, — может побудить к действиям за тысячи миль от места событий. Неверная формулировка может ускорить падение Берлинской стены.

Поскольку международное право далеко не так прочно и не подлежит серьезному исполнению, обещание или угроза мирового лидера могут иметь большее значение, чем что-либо на бумаге. Это особенно важно, когда речь идет о президенте США, чьи полномочия во внешней политике менее ограничены, чем во внутренних вопросах.

В наши дни иностранные дипломаты и официальные лица США, занимающиеся глобальными делами, как никогда внимательно разбирают слова Трампа, и даже самые опытные из них все еще время от времени удивляются.

Но сторонники внешней политики смотрят дальше наиболее известных смелых заявлений Трампа, таких как его разговоры о выходе из НАТО, чтобы подготовиться к другим сценариям, которые когда-то казались немыслимыми.

Желание Трампа разбомбить наркокартели в Мексике является одним из его менее освещаемых заявлений, вызывающих тревогу, отчасти потому, что это, похоже, стало основой политики Республиканской партии.

Согласно сообщениям, Трамп выдвинул идею использования ракет против картелей, будучи еще президентом, но затем отказался от нее после того, как ему сообщили о юридических осложнениях и потенциальном пограничном кризисе, которые это может вызвать. Но с тех пор он возродил эту идею, и некоторые законодатели от Республиканской партии предложили законопроекты, которые могли бы подготовить почву для такого военного шага.

Еще одним вопросом, заслуживающим, по мнению внешнеполитических деятелей, большего внимания, является то, что Трамп ставит под сомнение обязательства США по обеспечению безопасности Южной Кореи.

В интервью, опубликованном журналом Time в апреле, республиканец задал вопрос, почему Южная Корея не платит Соединенным Штатам больше за помощь в обороне, отметив, что у Америки там десятки тысяч военнослужащих.

Цитируются слова Трампа, которые он сам назвал "бессмысленными". "Это очень богатая страна, и почему бы им не платить?" -- сказал он.

Среди американских чиновников есть опасения, что Южная Корея начнет разрабатывать собственную программу создания ядерного оружия, если придет к выводу, что США не смогут защитить ее от Северной Кореи, обладающей ядерным оружием. Это может спровоцировать гонку вооружений в Азии и за ее пределами.

Иностранные официальные лица почти уверены в том, что Трамп сдержит свои обещания в отношении иммиграции, внутреннего вопроса, имеющего глобальные последствия, не в последнюю очередь потому, что на него, скорее всего, будет работать советник по борьбе с иммиграцией Стивен Миллер.

В своем интервью Time Трамп ясно дал понять, что будет использовать вооруженные силы США для помощи в депортации миллионов нелегальных мигрантов и откажет в финансировании юрисдикциям, которые не сотрудничают с ним.

Представитель предвыборного штаба Трампа не ответил на запрос о комментариях.

Сокращение иммиграции — одна из немногих тем, по которой Трамп достаточно последователен. Он часто уклоняется от ответа или противоречит сам себе по другим вопросам. И во время его президентства его политика временами отличалась от его риторики; например, его администрация была жесткой по отношению к России во многих отношениях, даже когда Трамп любезничал с Москвой.

Защитники Трампа указывают на эти противоречия как на способ успокоить мировую элиту, предполагая, что он использует риторику для усиления влияния, но в конечном счете его можно убедить в большинстве политических решений.

"Я не детерминист, когда дело касается Трампа. Его политика полностью зависит от того, кем он себя окружает, и от последнего советника, с которым он общается", — сказал один из бывших чиновников администрации Трампа, который надеется снова работать под его началом.

Эти заверения не успокаивают ближайших друзей Америки, которые часто становились мишенями угроз Трампа.

Альянсы, которые они заключают с Вашингтоном, призваны сдерживать врагов, но, как выразился один высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с риторикой Трампа, "сдерживание основано на восприятии, поэтому важно, что человек говорит".

Крениг преуменьшил опасения левых, что Трамп 2.0 будет окружен неопытными подхалимами, в отличие от "взрослых в зале", которые в прошлый раз помешали ему предпринять некоторые радикальные шаги. Он отметил, что Майк Помпео, госсекретарь Трампа и директор ЦРУ, и О'Брайен входят в число людей, которые могут снова занять свой пост.

"Я действительно думаю, что на уровне Кабинета министров найдутся серьезные люди, которые захотят войти в него", — сказал Крениг.

Иностранные чиновники часто расспрашивают журналистов, таких как я, о том, кто попадет в кабинет Трампа. “Мы тратим много времени на восстановление контактов с его бывшими чиновниками и другими ключевыми потенциальными игроками в его администрации", — сказал один африканский дипломат.

Лишь немногие из них, если таковые имеются, могут позволить себе отказаться или сократить свои связи с такой сверхдержавой, как США, что бы ни говорил их лидер.

Слишком много их интересов поставлено на карту.

После того, как в 2018 году Трамп, как сообщается, назвал их "отстойными странами", африканские государства не предприняли ничего, кроме дипломатических протестов.

Тогдашний президент Нигерии Мухаммаду Бухари позже посетил Белый дом. На пресс-конференции с Трампом Бухари спросили об оскорблениях. Вместо того, чтобы защищать свою страну и континент, он усомнился в точности сообщений.