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Любовь Степушова
На Украине будут работать "военные подрядчики" из США. Кто эти люди?

Вашингтон идёт на эскалацию конфликта на Украине, посылая туда "военных подрядчиков"

3:37
Мир

Под поставки истребителей F-16 Вашингтон разрешит американским "военным подрядчикам" работать на территории Украины. Безнаказанность порождает вседозволенность.

Вашингтон идёт на эскалацию конфликта на Украине, посылая туда "военных подрядчиков"
Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис is licensed under public domain

Байден идёт на эскалацию конфликта с РФ на Украине

Телекомпания CNN передаёт, что администрация президента США Джо Байдена "движется к отмене фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине".

В США не существует закона или указа, препятствующего их работе на Украине, поэтому это исключительно политический вопрос. То есть ранее Вашингтон воздерживался, а теперь решился на эскалацию.

По мнению CNN, США "ищут способы дать украинским военным преимущество над Россией". И этот шаг позволит Пентагону обслуживать и ремонтировать американскую военную технику на месте, а не консультировать украинцев через видеочат или отправлять аварийную технику на ремонт в Польшу или Румынию.

По предварительным данным, "одновременно будут работать от нескольких десятков до пары сотен подрядчиков". С Украиной давно работают и обогащаются Northrop Grumman, Raytheon (производитель ЗРС Patriot), Pratt & Whitney и Lockheed Martin (производитель HIMARS). Акции каждой из этих компаний выросли после начала СВО, при этом акции Lockheed — примерно на 38 процентов.

Поставки F-16 будут обширными с натовскими лётчиками

Одной из передовых систем, которая, по словам источников CNN, потребует регулярного технического обслуживания, является истребитель F-16, который Украина должна получить позднее в этом году.

На Украину, несомненно, приедут натовские лётчики F-16 . Без их опыта ничего из задуманного Вашингтоном "для победы над Россией" не получится. Им и другим инструкторам понадобится охрана в виде ЧВК.

Также будут продолжать поступать системы залпового огня HIMARS и MLRS, ЗРС Patriot, ЗРК NASAMS, различные БТР, дроны, гаубицы M777 и так далее.

CNN напоминает, что эскалация идёт по восходящей. В конце мая Байден разрешил Украине наносить удары американским оружием по целям на территории России на границе с Харьковом. На прошлой неделе советник по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Украина может нанести контрудар в любом месте вдоль украинско-российской границы.

Байден легализует на Украине "мозг" НАТО и его охрану

Подчёркивается, что военные подрядчики — это не "войска" — "президент Байден абсолютно тверд в том, что он не будет отправлять американские войска в Украину", пишет CNN.

На деле, решение Байдена означает легализацию работающего американского персонала по обслуживанию военной техники и не только. Например, в Ираке в 2013 году насчитывалось около 7500 сотрудников, обеспечивающих также услуги по обучению, логистике, управлению. Американский персонал и военные приобретут на Украине опыт современной войны, а это огромное преимущество.

Назревает подключение "мозга" НАТО, который отнюдь не умер, напрямую к конфликту на Украине. Безнаказанность, которую культивирует российское руководство в отношении США сыграло свою роль.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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