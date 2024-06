Если Байден сможет сам подняться на сцену и скажет пять связных слов, то он победил Трампа в дебатах

Завтра, 27 июня в Атланте пройдут "президентские" дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States