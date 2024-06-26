Если Байден сможет сам подняться на сцену и скажет пять связных слов, то он победил Трампа в дебатах

СМИ установили для Байдена очень низкую планку в дебатах с Трампом

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Завтра, 27 июня в Атланте пройдут "президентские" дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

Один из кандидатов в силу возраста очень необычен в последнее время.

Но не получится ли так, что если Байден просто сможет подняться на сцену и не будет путаться "в показаниях" через каждое слово, журналисты заявят о его победе, поскольку для него СМИ установили чрезвычайно низкую планку в этих дебатах? И сможет ли он вообще выступить и объяснить рекордный уровень инфляции, а также обосновать свободное пересечение границы США мигрантами, спровоцировавшее человеческие жертвы?

На эти вопросы, и о том, чего вообще ждать от этого мероприятия, в беседе с корреспондентом Pravda.Ru рассказал эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров.

Может быть такой сценарий, что если Байден на сцену поднимется сам, и не будет путаться через каждое слово, то журналисты скажут, что он, если и не победил, то не проиграл в этих дебатах?

"Так на самом деле и будет, ведь CNN будет вести трансляцию, а этот телеканал вам нарисует любую картинку, так, как он с "Белыми касками" рисовали свои фейковые картинки. Так что я не удивлюсь, даже если Байден будет допускать какие-то серьёзные просчеты, то их так заретушируют, что это не будет выглядеть

каким-то провалом. Если только он там упадёт и не встанет, тогда другое дело. Но я думаю, этого не произойдёт. А поскольку в зале, как я понимаю, будут только представители компаний, ведущие представители от партий, а зрителей как таковых не будет, то дать объективную оценку для широкой аудитории будет сложно. А если там сторона Трампа начнет потом говорить: "Вот, там Байден запинался, туда-сюда", все скажут: "Да это они всё придумывают". Так что всё там разыграно как по нотам будет, и, вы абсолютно правы, не надо тут особо рассчитывать на провал Байдена".

А сможет он объяснить, скажем, рекордный уровень инфляции, поведение мигрантов, которое влечет за собой гибель населения в стране? Или он даже и не будет этого объяснять?

"Я думаю, тут он всё опять на Россию свалит. Скажет, что в росте уровня инфляции, во всех этих экономических проблемах виноват президент Путин. Что касается мигрантов, то он скажет, что он предпринял шаги по ограничению миграции, и даже какой-то указ готовится по её ограничению. Поэтому он скажет: "Да нет же, вот мы тут сейчас готовим тоже указ и всё уладим". Поэтому Трампу особо и крыть будет нечем".

А что вообще от этих дебатов в целом можно ждать?

"Каждая сторона ждёт от него, так сказать, результатов, которые её устроят. Сторона Трампа, естественно, ждёт, что Байден серьёзно проколется, и они смогут это использовать, показать, что он недееспособен, его нельзя избирать. А сторона "демократов", наоборот, хочет использовать это мероприятие для того, чтобы показать, что Байден вполне дееспособный, что вот эти все на него наветы не соответствуют действительности, что он вполне сопоставим по своим лидерским качествам и руководящим возможностям. И от этого уже будет зависеть дальнейший ход, так сказать, президентской кампании".

Досье

Дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа пройдут 27 июня. Полтора часа — столько кандидаты в президенты США будут дискутировать без шпаргалок и суфлёра.

Помощники Байдена уверяют, что он будет позиционировать себя как устойчивого и мудрого лидера. Что будет на самом деле — посмотрим. Трамп, в свою очередь, не упускает возможности позлословить. Итак, ждём завтрашнего противостояния…