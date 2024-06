Западные политики "переобулись в воздухе": РФ предлагаются мирные переговоры по Украине

На Западе наперебой стали предлагать РФ выйти на мирные переговоры по Украине. Ларчик открывается просто — впереди там выборы, и рулит процессом логика избирателя.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International