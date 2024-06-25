Западные политики "переобулись в воздухе": РФ предлагаются мирные переговоры по Украине

Логика избирателя заставляет Запад предлагать России мирные переговоры по Украине

На Западе наперебой стали предлагать РФ выйти на мирные переговоры по Украине. Ларчик открывается просто — впереди там выборы, и рулит процессом логика избирателя.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Раскрыт мирный план Трампа по Украине

По данным Reuters, советники Дональда Трампа представили план прекращения военных действий на Украине после его победы на президентских выборах в ноябре.

Трамп, по их словам, предложит Киеву сесть за стол переговоров с Москвой для выработки условий прекращения огня с учетом "имеющейся линии фронта". В случае отказа Украина лишится американской поддержки. Такое же предложение будет сделано РФ, а при условии нежелания Москвы вести диалог, Вашингтон якобы резко нарастит поставки вооружений ВСУ.

По мнению одного из советников, Киев "едва ли сможет восстановить контроль над всей территорией в ближайшей перспективе", но уступать территории де-юре не будет. Советник также отметил необходимость предоставить Украине гарантии безопасности, заключающиеся в "вооружении её до зубов".

Данное предложение может показаться революционным, но это лишь следование мнению избирателей, так как более двух третей американцев (69%) согласны призвать Украину как можно скорее начать дипломатические переговоры с Россией и США, "чтобы положить конец войне".

Путин легко выиграл бы на Западе любые выборы

И в Европе накануне парламентских выборов во Франции, Британии, Германии политики резко сбавили воинственную риторику, понимая за что будет голосовать избиратель.

А логика у него простая:

Поддерживая Украину, Запад налагает санкции на Россию, что ведёт к удорожанию энергоносителей, электроэнергии, продовольствия, что увеличивает инфляцию, счета за коммуналку, безработицу. Экономика стагнирует или уходит в рецессию, реальные доходы падают. Вывод избирателя — прекратите поддерживать Украину, снимите санкции с России и верните нам хорошую жизнь.

Именно это предложил президент РФ Владимир Путин в своём мирном плане, и он, несомненно, выиграл бы сейчас на Западе любые выборы.

Макрон отказался от своих прежних намерений по Украине

Во Франции внеочередные выборы состоятся через неделю. "Национальное объединение" Марин Ле Пен выигрывает их на заявлениях о недопустимости участия военных сил в конфликте на Украине и поставок дальнобойных ракет. Опрос Ifop, проведенный 24 июня, подтвердил, что коалиция Эмманюэля Макрона проиграет выборы с 20 % голосов. "Национальное объединение" наберёт 36%, а левый альянс "Новый народный фронт" — 29,5 %.

Ле Пен получит важные министерские посты и сможет заблокировать или отложить любые будущие поставки оружия Украине, поскольку они требуют одобрения и парламента, и правительства.

Президент Франции на этом фоне "переобулся воздухе", пообещав не посылать контингент на Украину, и выразил готовность наладить диалог с Владимиром Путиным в программе Generation Do it Youtself Матье Стефани.

Оппозиция в Британии и Германии уверенно набирает рейтинги на мирной риторике

В Британии лидер реформистов Найджел Фарадж, наступающий на пятки тори в борьбе за рейтинги перед выборами 4 июля, набирает очки на мирной риторике. Он заявил, что нужны мирные переговоры с РФ, а не "полная победа" Киева. Некоторые из активистов Консервативной партии согласились с его мнением, что Запад "спровоцировал" войну с Россией, сообщает The Independent.

"Если вы сунетесь к русскому медведю, не удивляйтесь, если Россия примет ответные меры", — заявил один из них.

В Германии оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) перед выборами в восточных землях бывшей ГДР тоже перешёл к антивоенной риторике. Лидер партии Фридрих Мерц, ранее поддерживавший увеличение военной помощи Украине, теперь выступает за мирные переговоры с Россией, пишет The Times. Именно его партия выиграла выборы в Европарламент.

"Пришло время подписывать мирный договор с Россией по Украине", — сказал Мерц в интервью общественной телерадиокомпании ZDF.

Пройдут выборы, и избирателя западные политики опять обманут. Очень хороший пример Сербия — каждая партия там приходит к власти на лозунгах хороших отношений с Россией, а заканчивает продажей оружия третьим странам, зная, что оно уйдёт на Украину для ВСУ.

Мир будет предложен России совсем не таким, каким она хочет, что видно из заявлений в США. Только радикальные успехи на фронте способны переломить ситуацию и выйти на договорённости, обеспечивающие РФ безопасность.

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