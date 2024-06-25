На Западе наперебой стали предлагать РФ выйти на мирные переговоры по Украине. Ларчик открывается просто — впереди там выборы, и рулит процессом логика избирателя.
По данным Reuters, советники Дональда Трампа представили план прекращения военных действий на Украине после его победы на президентских выборах в ноябре.
Трамп, по их словам, предложит Киеву сесть за стол переговоров с Москвой для выработки условий прекращения огня с учетом "имеющейся линии фронта". В случае отказа Украина лишится американской поддержки. Такое же предложение будет сделано РФ, а при условии нежелания Москвы вести диалог, Вашингтон якобы резко нарастит поставки вооружений ВСУ.
По мнению одного из советников, Киев "едва ли сможет восстановить контроль над всей территорией в ближайшей перспективе", но уступать территории де-юре не будет. Советник также отметил необходимость предоставить Украине гарантии безопасности, заключающиеся в "вооружении её до зубов".
Данное предложение может показаться революционным, но это лишь следование мнению избирателей, так как более двух третей американцев (69%) согласны призвать Украину как можно скорее начать дипломатические переговоры с Россией и США, "чтобы положить конец войне".
И в Европе накануне парламентских выборов во Франции, Британии, Германии политики резко сбавили воинственную риторику, понимая за что будет голосовать избиратель.
А логика у него простая:
Поддерживая Украину, Запад налагает санкции на Россию, что ведёт к удорожанию энергоносителей, электроэнергии, продовольствия, что увеличивает инфляцию, счета за коммуналку, безработицу. Экономика стагнирует или уходит в рецессию, реальные доходы падают. Вывод избирателя — прекратите поддерживать Украину, снимите санкции с России и верните нам хорошую жизнь.
Именно это предложил президент РФ Владимир Путин в своём мирном плане, и он, несомненно, выиграл бы сейчас на Западе любые выборы.
Во Франции внеочередные выборы состоятся через неделю. "Национальное объединение" Марин Ле Пен выигрывает их на заявлениях о недопустимости участия военных сил в конфликте на Украине и поставок дальнобойных ракет. Опрос Ifop, проведенный 24 июня, подтвердил, что коалиция Эмманюэля Макрона проиграет выборы с 20 % голосов. "Национальное объединение" наберёт 36%, а левый альянс "Новый народный фронт" — 29,5 %.
Ле Пен получит важные министерские посты и сможет заблокировать или отложить любые будущие поставки оружия Украине, поскольку они требуют одобрения и парламента, и правительства.
Президент Франции на этом фоне "переобулся воздухе", пообещав не посылать контингент на Украину, и выразил готовность наладить диалог с Владимиром Путиным в программе Generation Do it Youtself Матье Стефани.
В Британии лидер реформистов Найджел Фарадж, наступающий на пятки тори в борьбе за рейтинги перед выборами 4 июля, набирает очки на мирной риторике. Он заявил, что нужны мирные переговоры с РФ, а не "полная победа" Киева. Некоторые из активистов Консервативной партии согласились с его мнением, что Запад "спровоцировал" войну с Россией, сообщает The Independent.
"Если вы сунетесь к русскому медведю, не удивляйтесь, если Россия примет ответные меры", — заявил один из них.
В Германии оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) перед выборами в восточных землях бывшей ГДР тоже перешёл к антивоенной риторике. Лидер партии Фридрих Мерц, ранее поддерживавший увеличение военной помощи Украине, теперь выступает за мирные переговоры с Россией, пишет The Times. Именно его партия выиграла выборы в Европарламент.
"Пришло время подписывать мирный договор с Россией по Украине", — сказал Мерц в интервью общественной телерадиокомпании ZDF.
Пройдут выборы, и избирателя западные политики опять обманут. Очень хороший пример Сербия — каждая партия там приходит к власти на лозунгах хороших отношений с Россией, а заканчивает продажей оружия третьим странам, зная, что оно уйдёт на Украину для ВСУ.
Мир будет предложен России совсем не таким, каким она хочет, что видно из заявлений в США. Только радикальные успехи на фронте способны переломить ситуацию и выйти на договорённости, обеспечивающие РФ безопасность.
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