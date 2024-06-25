В США заявили, что выборы во Франции способны подорвать мировой порядок

Politico: выборы во Франции могут подорвать мировой порядок

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Досрочное голосование Эммануэля Макрона может стать самым разрушительным голосованием не только для Франции, но и для ЕС, НАТО и Запада, пишут журналисты американского издания Politico. В своей новой статье они раскрывают суть опасений.

Фото: kremlin.ru by The Russian Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 3.0

Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Все выборы важны, но некоторые из них потрясают Землю.

Предстоящие парламентские выборы во Франции могут стать самыми разрушительными со времен войны — не только для Франции, но и для Европейского Союза, Атлантического альянса и того, что осталось от послевоенного либерального мирового порядка.

Лидирующая позиция Франции в ЕС, ее место в Совете Безопасности ООН и ее военное влияние как мировой державы делают эти выборы почти такими же "мировыми", как бой Байдена против Трампа в ноябре.

Это из-за того, кто может победить: крайне правая партия "Национальное объединение", партия, произошедшая от коллаборационистского режима маршала Филиппа Петена 1940-1944 годов.

Это также из-за того, кто обязательно проиграет: президент Франции, который пытался — часто красноречиво, иногда неуклюже — укрепить Европейский Союз, примирить французов с рыночными силами и найти новый, устойчивый баланс между Европой и Соединенными Штатами.

Эти выборы ознаменуют не только поражение, но и, возможно, ликвидацию "макронизма" — запутанного эксперимента президента Эммануэля Макрона с рыночными реформами центра в целях раскрытия творческой силы Франции.

Правоцентристские и левоцентристские силы, которые ранее доминировали во французской послевоенной жизни, уже превратились в ссорящиеся группы. Две доминирующие силы французской политической жизни сейчас — и могут оставаться в течение многих лет — сильно расколотые левые, в которых доминируют радикалы, и крайние, националистически-популистские правые.

Нет уверенности в том, что Марин Ле Пен, лидер "Национального объединения", выиграет парламентские выборы в два тура, которые пройдут 30 июня и 7 июля. Ее второй номер и кандидат на пост премьер-министра Жордан Барделла, который 28-й заявил, что откажется формировать правительство, если не получит явного большинства (как минимум 289) из 577 мест в Национальной ассамблее.

Опросы показывают, что он получит максимум 260 мест, но в последние дни поддержка может измениться в его сторону.

Даже если Барделла действительно станет премьер-министром, Макрон останется президентом до 2027 года и в письме на этих выходных заявил французскому народу, что он обязан оставаться на своем посту и защищать французские права и институты от лепенизма.

Но французская система является президентской только по названию. Почти вся реальная конституционная власть принадлежит парламенту, премьер-министру и правительству. Если они принадлежат к другим политическим убеждениям, чем президент республики, они командуют.

За последние полвека такое уже случалось трижды в течение коротких периодов "сожительства" между левыми и правыми центристами. Оба лагеря в то время расходились во мнениях по многим важным деталям, но согласились относительно неизменных основ Французской Республики, от ее центрального места в Европейском Союзе до ее основополагающей приверженности правам человека.

Тем временем косметически очищенное "Национальное объединение" Ле Пен ненавидит ЕС и сделает все возможное, чтобы ослабить и даже уничтожить его. Она привержена политике, которая будет проводить дискриминацию между французами и иностранцами, проживающими в стране, и даже между разными категориями французов в зависимости от места рождения или расы.

Также стоит напомнить (поскольку в наши дни об этом часто забывают), что история и большая часть настоящего лепенистского движения являются внутренне антиамериканскими. Марин Ле Пен хочет покинуть военное крыло НАТО, интегрированное командование, которое она рассматривает как инструмент американской гегемонии.

Таким образом, правительство Ле Пен стало бы кинжалом в живот как западного, так и европейского единства.

Как дошло до этого? Почему обычно осторожные французы пошли на такой риск?

Если вы сейчас послушаете некоторых французов, то увидите, что все к худшему, в худшем из возможных миров. Стоимость жизни высокая, зарплаты низкие. Преступность и иммиграция вышли из-под контроля. Сервисы рушатся. Дефицит просто взрывной.

И все же… Франция в последние годы добилась лучших результатов, чем другие страны ЕС, по среднему росту рабочих мест и инфляции. Макрон потратил больше, чем другие страны, чтобы смягчить рост цен, отсюда и скачок бюджетного дефицита.

Иммиграция и преступность являются проблемой, но статистически на более низком уровне, чем в некоторые предыдущие десятилетия. Службы находятся под давлением, но все еще работают. Посмотрите на другие страны, мои друзья. Посмотрите на Британию.

Макрон не получает должного признания за свои успехи и получает чрезмерную критику — даже ненависть — за свои неудачи. Отчасти это его собственная вина.

Он обещал стать революционером и политиком другого типа, но оказался еще одним мейнстримным реформатором. Он не предпринял никаких усилий для создания массового политического движения.

При всем своем красноречии он потерял контроль. Люди видели, как он произносит величественные речи в величественных местах, и их реакция была такой: "А как насчет нас?"

Сметая то, что осталось от неудавшихся правых и левых центристов, он создал новый политический дуализм центра и крайне правых. Это помогло ему на двух президентских выборах.

Но французы — это народ, приверженный регулярному чередованию, то есть ненависти и изгнанию сменяющих друг друга лидеров. Для многих ранее умеренных избирателей альтернативой — даже противоядием — ненавистному Макрону являются косметически смягченные крайне правые.

Наиболее вероятным исходом 7 июля будет полная блокировка парламента. Вполне возможно, что то, что осталось от центра Макрона, будет зажато левыми и крайне правыми, и Ле Пен и Барделла одержат победу.

Это не будет просто еще одним альтернативным вариантом. Это приведет Францию, Европу и весь мир через черную дыру разрушения западных ценностей.