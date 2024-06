В США заявили, что выборы во Франции способны подорвать мировой порядок

Досрочное голосование Эммануэля Макрона может стать самым разрушительным голосованием не только для Франции, но и для ЕС, НАТО и Запада, пишут журналисты американского издания Politico. В своей новой статье они раскрывают суть опасений.

Фото: kremlin.ru by The Russian Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 3.0