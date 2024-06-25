В США заявили, что визит Путина в КНДР ударит по Западу

В США назвали последствия визита Путина в КНДР для Запада

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Визит российского президента Владимира Путина в Северную Корею может стать ударом для Запада, пишут журналисты американского издания Asia Times (AT). В своей новой статье они раскрывают влияние поездки Путина на западные страна. Pravda.Ru публикует перевод материала AT.

Фото: commons.wikimedia.org by Pti Per

Президент Байден спровоцировал начало спецоперации на Украине, предложив принять бывшую советскую республику в НАТО, заявил бывший президент США Дональд Трамп в популярном подкасте All In 21 июня, что стало сенсационным заявлением, о котором не сообщали ведущие американские СМИ.

"Байден говорил совершенно неправильные вещи, — сказал Трамп венчурному капиталисту Дэвиду Саксу. — И одна из худших вещей, которые он сказал, была: ”Нет, Украина вступит в НАТО". Кандидат в президенты от республиканцев добавил: "Когда я слушал его выступление, я сказал: "Этот парень собирается начать войну". Как вы знаете, в течение многих лет даже не было разговоров о том, что Россия начнет спецоперацию на Украине. Этого бы никогда не произошло. Россия никогда не собиралась нападать на Украину....

Бывший президент и предполагаемый кандидат от Республиканской партии на выборах 2024 года развеял мрачную легенду о "неспровоцированном" начале спецоперации России на Украине, бесконечно повторяемую в основных СМИ. Американский истеблишмент сейчас испытывает двойное унижение: он спровоцировал конфликт с Россией, а затем проиграл в нем. "Хуже, чем преступление, — язвительно заметил наполеоновский министр иностранных дел Талейран, — это грубая ошибка".

Днем позже лидер британской партии реформ Найджел Фарадж, друг Трампа, повторил обвинение Трампа. "Мы спровоцировали эту войну", — сказал Фарадж в интервью Би-би-си.

В отличие от каменного молчания своих американских коллег, все британские СМИ обрушились с критикой на Фараджа, лидера партии "Брексит", чья реформистская партия по результатам опросов опережает действующих британских консерваторов в преддверии всеобщих выборов 4 июля. Американские СМИ полностью проигнорировали предыдущие высказывания Трампа.

Высказывания Трампа, о которых не сообщалось, стоит процитировать здесь подробно, потому что ни одно американское СМИ не будет их печатать.

"Этого бы никогда не произошло, если бы я был президентом, — продолжил Трамп. Украины бы никогда не произошло. Израильского нападения бы никогда не произошло. И инфляции бы никогда не произошло. Это три важные вещи. Послушайте, я читал на днях, что сейчас на Украине нет ни солдат, ни рабочей силы, они хотят использовать стариков".

"Средний возраст их солдат составляет 43 года, поэтому у них не хватает людей, — ответил Сакс и спросил: “Господин президент, я ценю ваше замечание о том, что вы хотите заключить мирное соглашение с Украиной, чтобы люди перестали умирать, и я полностью согласен с этим мнением. Чтобы заключить там мирное соглашение, готовы ли вы были бы отказаться от расширения НАТО, если бы это было необходимо для того, чтобы убедить русских и украинцев заключить соглашение? Вы были бы готовы это сделать?"

Трамп ответил: “Итак, в течение двадцати лет я слышал, что если Украина вступит в НАТО, это станет реальной проблемой для России. Я слышал это давно. И я думаю, что именно поэтому началась эта война.... Байден говорил все неправильные вещи, и одна из неправильных вещей, которые он говорил, заключалась в том, что нет, Украина вступит в НАТО.... Когда я слушал его выступление, я сказал: "Этот парень собирается начать войну". Как вы знаете, в течение четырех лет даже не было разговоров о том, что Россия начнет операцию на Украине. Этого бы никогда не произошло. Россия никогда не собиралась нападать на Украину".

Сакс добавил: "За месяц до начала операции [госсекретарь Энтони] Блинкен сказал [министру иностранных дел России Сергею] Лаврову, что администрация не только собиралась принять Украину в НАТО, но и считала, что для США было бы нормально... разместить ядерное оружие на Украине. Неудивительно, что русские так отреагировали. Вы говорите о провокации".

Байден сдержанно высказался о возможном членстве Украины в НАТО, но в декабре 2021 года он сказал, что решение о вступлении в НАТО зависит от Украины, что де-факто подтверждает членство Украины в НАТО. В позиции Байдена не было недостатка ясности. Сенатор Джош Хоули (республиканец, штат Миссури), союзник Трампа, призвал администрацию Байдена отказаться от поддержки членства Украины в НАТО в феврале 2022 года, как раз перед российским вторжением.

В своем обращении к Нации от 23 февраля 2022 года, накануне начала операции, Путин объяснил, почему Россия не потерпит членства Украины в НАТО. Это позволило бы Соединенным Штатам размещать ракеты малой дальности на расстоянии нескольких минут полета от Москвы. "Североатлантический союз, его военная инфраструктура достигли границ России". (...)



Байден написал в Твиттере 22 марта 2022 года: "В результате наших беспрецедентных санкций рубль почти сразу превратился в руины. Российская экономика находится на пути к сокращению вдвое. До начала конфликта Россия занимала 11—е место в мире по величине экономики, а вскоре она даже не войдет в число 20 крупнейших”.

В 2023 году, по данным Всемирного банка, Россия обогнала Японию и заняла четвертое место в мировом экономическом рейтинге.

Катастрофа на Украине способна окончательно подорвать американскую гегемонию в большей степени, чем "вечные войны" в Афганистане и Ираке. Союзники Америки (или те, кто вскоре станут бывшими союзниками) не питают иллюзий на этот счет.

"Украина и крах Запада" — таков был заголовок самого распространенного ежедневного информационного бюллетеня Германии Pioneer Briefing от 23 июня. "Украина истощена, лагерь консерваторов расколот, а бизнес хотел бы нормализовать отношения с Россией", - написал редактор Габор Штайнгарт. Он назвал шесть причин, по которым война была проиграна:

Украина — "истощенная страна";

Стратегия Запада по изоляции России провалилась;

Америка устала от экспорта демократии;

Германия отказывается от поддержки продолжения войны;

лагерь консерваторов расколот, и видный христианский демократ Армин Лашет поддерживает осторожность социал-демократического правительства в отношении Украины;

поддерживает осторожность социал-демократического правительства в отношении Украины; бизнес уже с нетерпением ждет восстановления страны.

Лашет, кандидат от христианско-демократической партии на пост канцлера в 2021 году, поддержал политику "благоразумия и осторожности" Олафа Шольца в отношении Украины, опровергнув ястребиную позицию лидера ХДС Фридриха Мерца.

На выборах в Европейский парламент, состоявшихся 9 июня, антивоенные партии, в первую очередь "Альтернатива для Германии" (AfD), резко выиграли за счет социал-демократов и "зеленых". Еще более примечательно, что многие члены христианско-демократической партии, крупнейшей партии Германии, заявили Die Welt в ходе недавнего опроса, что они предпочли бы коалицию с AfD любой другой партии.

Данные внутренних опросов AfD показывают, что конфликт на Украине был главной проблемой для немецких избирателей. Двадцать шесть процентов респондентов заявили, что "обеспечение мира" является для них главной заботой, за ними следуют социальное обеспечение (23 процента) и иммиграция (17 процентов).

Не сумев изолировать, а тем более победить, Россию, истеблишмент призывает к отчаянным мерам, включая удары западным оружием с территории Украины по военной инфраструктуре.