Путин и Моди подпишут договор о военной логистике. Вашингтон будет взбешён

Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США

Владимир Путин разозлил США визитами в КНДР и Вьетнам, но после визита Нарендры Моди в Москву Вашингтон будет взбешён.

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Изоляции Путина не существует

Индия и Россия готовят визит в Москву премьер-министра Нарендры Моди в начале июля для переговоров с президентом Владимиром Путиным, сообщила Hindustan Times со ссылкой на источники.

В Москве помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что к визиту Моди идёт активная подготовка и обе стороны скоро объявят дату.

Это будет первая поездка Моди в Россию с 2019 года. Лидеры двух стран встречались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 16 сентября 2022 года.

Американский посол в Японии Рама Эмануэль заявил газете The New York Times, что недавние визиты Владимира Путина в КНДР и во Вьетнам реализовали худшие опасения США, так как Москва намерена стать "главным организатором" неподконтрольных Вашингтону стран. Издание отмечает, что Путину хватило четырёх дней в Азии, чтобы "разозлить Вашингтон". Также указано, что визит российского лидера в Пхеньян и Ханой стал "мощным напоминанием об исторических военных связях России" в регионе.

Моди нарушит "красные линии" Вашингтона

Индия — не исключение из этих связей. За симпатии Нью-Дели Вашингтон борется давно, чтобы противостоять РФ и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР): и санкции не применяет за покупку российского оружия, и не давит по вопросам покупки российской нефти.

Но в этот раз Моди перейдёт "красную линию", приехав в Москву не просто пожать Путину руку, хотя и это взбесит американцев.

Будут заключены важные договора на двусторонней основе, например, о поставках энергоресурсов. Товарооборот между РФ и Индией по итогам 2023 года вырос в 1,8 раза и составил около $65 млрд, в основном за счёт того, что Индия охотно закупает российскую нефть, чем стабилизирует цены на топливо на внутреннем рынке.

Также будут согласованы идеи о создании единой валюты БРИКС. Саммит в Казани в октябре обещает быть прорывным, заявки на вступление туда только что подали Малайзия и Таиланд.

Также актуален вопрос о транспортном коридоре Север — Юг в Индию через Иран и Афганистан.

Но главным раздражителем для США станет подписание военного Соглашения о взаимном обмене материально-техническими средствами (RELOS).

ВС РФ получат логистику, ремонт и обслуживание в Индии

В Индии сообщается, что РФ одобрила проект долгожданного соглашения "о взаимной логистике", которое позволит вооружённым силам обеих стран использовать военные объекты друг друга.

На основе RELOS страны-партнёры смогут получить "лёгкий доступ" на военные объекты друг друга — порты и авиабазы с расчётом затрат и сборов на постоянной основе. В договоре оговаривается техническое обслуживание боевых кораблей, военных самолётов и вопросы размещения военных обеих стран во время визитов и совместных учений.

В отчёте Института оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара отмечается, что соглашение RELOS с Россией предоставит Индии "доступ к российским военно-морским портам в Арктике", тем самым увеличив "охват и опыт работы ВМС в полярных водах".

И наоборот, корабли и авиация российских ВМС получат доступ к индийским портам и базам в Индийском океане. Это крайне важно для РФ в условиях глобального противостояния с США. Американцы, несомненно, будут взбешены, они давно говорят о закате российско-индийского стратегического партнёрства — и "на тебе". Впрочем это их проблемы.

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