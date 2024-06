Путин и Моди подпишут договор о военной логистике. Вашингтон будет взбешён

Владимир Путин разозлил США визитами в КНДР и Вьетнам, но после визита Нарендры Моди в Москву Вашингтон будет взбешён.

Фото: http://static.kremlin.ru/media/events/photos/big2x/RirB3aOvMAACRVRlnd2u6svDDSAgsa6l.jpg by Russian Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License.